दैनिक भास्कर May 01, 2020, 11:18 AM IST

देश में कोरोना वायरस के कारण बने हालातों के मद्देनजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं इग्नू ओपेनमेट, जेएनयूईईई 2020, आईसीएआर नेट 2020 की आवेदन की तारीखें बढ़ा दी हैं। एचआरडी मंत्रालय की ओर से इस बारे में एक ट्वीट कर एनटीए की संशोधित तारीख जारी की है। साथ ही एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर इस बारे में जानकारी साझा की है।

15 मई तक करें रजिस्ट्रेशन

जारी सूचना के अनुसार, इग्नू ओपेनमेट 2020 एमबीए परीक्षा, इग्नू पीएचडी प्रवेश परीक्षा, जेएनयूईईई 2020 प्रवेश परीक्षा और आईसीएआर 2020 के साथ-साथ एनसीएचएम 2020 के लिए आवेदन की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। उम्मीदवार अब 15 मई तक इन परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

Keeping in mind the current #COVID19 crisis, I have asked @DG_NTA to further extend/revise the dates of submission of Online Application Forms for various examinations:

- NCHM JEE2020

- IGNOU Admission Test-2020 for Ph.D. & OPENMAT(MBA)

- ICAR-2020

- JNUEE-2020

- AIAPGET-2020 pic.twitter.com/HjQZ2jhcKR