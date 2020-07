दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 12:22 PM IST

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज यानी शुक्रवार को फिटइंडियाटॉक्स (FitIndiaTalks) सीरीज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एक वेबिनार के जरिए छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताएंगे। 'फिट है तो हिट है इंडिया' वेबिनार का आयोजन आज शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। इस सिलसिले में मंत्री ने स्टूडेंट्स से सोशल मीडिया पर मेंटल और फिजिकल हेल्थ से जुड़े किसी भी तरह के सवाल पूछने का आग्रह किया है।

खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी होंगे शामिल

इस सीरीज के उद्घाटन के दौरान वेबिनार में खेल मंत्री किरेन रिजिजू , बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री भी शामिल होंगे। यह सभी अपने फिटनेस मंत्र को स्टूडेंट्स के साथ साझा करेंगे। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर जानकारी दी कि #FitIndiaTalks लाइव वेबिनार फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही यूट्यूब पर भी इसका स्ट्रीम किया जाएगा।

योग दिवस पर आयोजित हुआ विशेष सत्र

फिट इंडिया की शुरुआत पहले चरण के लॉकडाउन के बाद से ही हो गई थी। सोशल मीडिया और अन्य वीडियो प्लेटफार्मों के जरिए इस वेबिनार और फिटनेस सत्र आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 21 जून को योग दिवस के अवसर पर भी CBSE और फिट इंडिया ने स्टूडेंट्स के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ एक विशेष सत्र का आयोजन किया।

Students, don’t forget to join me tomorrow at 5 pm in conversation with MoS @YASMinistry Shri @KirenRijiju, Olympic Medalist @Pvsindhu1 & Captain-Indian Football Team @chetrisunil11 around fitness & more.#FitIndiaTalks

Ask your friends to join in too! pic.twitter.com/AXr9FeCFHj