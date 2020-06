दैनिक भास्कर Jun 26, 2020, 04:51 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CBSE की लंबित परीक्षाओं को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। परीक्षाओं के लेकर दो दिन हुई सुनवाई में बोर्ड ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने फैसला कोर्ट में बताया। साथ ही रिजल्ट के लिए अपनाई जाने वाली असेसमेंट स्कीम के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच ने इसके साथ ही अन्य अदालतों में इस विषय पर विचाराधीन सभी मुकदमों को डिस्पोज-ऑफ कर दिया। इस फैसले के बाद सीबीएसई ने दोपहर 1 बजे अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

वहीं इस पर अब मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का CBSE के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कोर्ट में बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले के बारे में भी अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी।

CBSE के फैसलों के बारे में दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता है।” साथ ही उन्होनें बोर्ड की तरफ से दिए वैकल्पिक परीक्षा के ऑप्शन के बारे में भी लिखा कि CBSE की मूल्यांकन पद्धति से असंतुष्ट स्टूडेंट्स को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा लिखने का भी अवसर मिलेगा ।

