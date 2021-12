Hindi News

Recruitment For 340 Posts Of Veterinary Surgeon Released By HPSC, Candidates Should Apply Till December 21

सरकारी नौकरी: HPSC की ओर से जारी वेटरनरी सर्जन के 340 पदों पर निकली भर्ती, कैंडिडेट्स 21 दिसंबर तक करें आवेदन

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की ओर से जारी वेटरनरी सर्जन के 340 पदों पर भर्ती होने वाली है। इन पदों के लिए जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट- hpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

हरियाणा की एनिमल हसबेंडरी और डेयरिंग डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए जारी इस वैकेंसी (HPSC Recruitment 2021) के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2021 से शुरू हुई थी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 21 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है।

योग्यता

उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में ग्रेजुएट होना चाहिए। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के अनुसार, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद या भारत में किसी भी पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के साथ पशु चिकित्सा प्रोफेशनल के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है।

वैकेंसी डिटेल्स

जनरल कैटेगरी - 181 सीटें

ईडब्ल्यूएस वर्ग - 29 सीटें

एससी कैटेगरी - 71 सीटें

कुल : 340 पद

आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 22 से अधिक और 42 साल (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी) से कम होनी चाहिए।

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1- ऑफिशियल वेबसाइट- hpsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- वेबसाइट के होम पेज पर Announcement के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3– इसमें Recruitment के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब Advertisement No. 8 of 2021 – for the posts of Veterinary Surgeon in Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 5- यहां मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें।

स्टेप 6- अब एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

एप्लीकेशन फीस

इन पदों के लिए जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के तौर पर 1000 रुपए जमा करने होंगे। जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को 250 रुपए फीस के तौर पर देना होंगे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रुप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी 250 रुपए एप्लीकेशन फीस देना है।