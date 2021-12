Hindi News

Career

Recruitment For 365 Posts Of Constable In The Prohibition Department Of Bihar Police, Candidates Should Apply By 19 December

सरकारी नौकरी: बिहार पुलिस के प्रोहिबिशन विभाग में कॉन्स्टेबल के 365 पदों पर निकली भर्ती, कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये करें अप्लाई

सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल ने बिहार पुलिस के प्रोहिबिशन विभाग में कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, बिहार में कुल 365 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 19 दिसंबर 2021 से शुरू हो गए हैं।

पदों की संख्या : 365

योग्यता

उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास की हो। इसके अलावा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रजी सहित) या आचार्य (अंग्रेजी सहित) प्रमाण पत्र हासिल किया हो।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से अधिक और 25 साल से कम होनी चाहिए। उनकी उम्र की गिनती 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। OBC वर्ग के पुरुषों के लिए आवेदन करने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम 27 साल है। वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम 28 साल है। वहीं SC-ST वर्ग के पुरुष, महिलाओं और थर्ड जेंडर के लिए आवेदन करने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है।

सिलेक्शन प्रोसेस

इस पदों पर भर्ती के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम में शामिल होना होगा, जो 100 अंकों की होगी। रिटन एग्जाम का लेवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कक्षा 10वीं का होगा। ये परीक्षा दो घंटे की होगी जिसमें कुल 100 एमसीक्यू होंगे। इसके अंतर्गत हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- वेबसाइट के होम पेज पर दिए Bihar Police सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3- अब “Online Application: Click here to Submit Application for the post of Prohibition Constable” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- इसमें “REGISTRATION” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अब मांगी गई डिटेल्स भरकर Registration कर लें।

स्टेप 6- रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें