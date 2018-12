HSSC Admit Card 2018: जानें कब जारी होंगे पुरुष कॉन्स्टेबल परीक्षा के एडमिट कार्ड

आज जारी किए जा सकते हैं हॉल टिक

हरियाणा. अगर आप हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित होने जा रही कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो ये ख़बर आपके लिए बेहद खास है। आज इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश पत्र जारी होने वाले हैं। अगर आप ये परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपडेट ज़रूर लेते रहेें ताकि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप उन्हे डाउनलोड ज़रूर कर सकें। वही हम भी लगातार इस अधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाएं हैं जैसे ही हॉल टिकट जारी होंगे हम इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये परीक्षा करवाई जा रही है। जो 23 दिसंबर को होगी। आइए आपको बताते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

-सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

-HSSC Male Constable (GD) admit card” or “Click here for Advt. 2/2018 के लिंक पर क्लिक करें.

-अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालें।

-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

महिला कॉन्स्टेबल (जीडी) के एडमिट कार्ड 24 दिसंबर को

वही महिला कॉन्स्टेबल (जीडी) की परीक्षा 30 दिसंबर को होनी है लिहाजा इसके एडमिट कार्ड 24 दिसंबर को जारी होंगे। ये एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही डाउनलोड होंगे। पोस्ट के ज़रिए विभाग की ओर से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले अप्रैल महीने में शुरू हुई थी लेकिन अक्टूबर महीने में दोबारा आवेदन प्रक्रिया चलाई गई। जिसके बाद परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। जिनमें सफल होने पर ही उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के योग्य माना जाएगा।