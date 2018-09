UPSC ने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मांगे हैं आवेदन, 518 पदों पर होगी भर्ती

UPSC ने इंजीनियरिंग सर्विसेज के

UPSC Engineering Services Exam 2018: यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज के पदों पर भर्तियां निकालकर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 581 पद हैं जिन पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, 26 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आवेदन 22 अक्टूबर शाम 6 बजे तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले अधिकारिक विज्ञापन पर जाकर संबंधित सभी जानकारी हासिल करें। जैसे इन पदों के लिए क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित है, क्या आयु सीमा तय है और आवेदन की प्रक्रिया के साथ साथ चयन का आधार क्या होगा। इन सभी जानकारियों को हासिल करने के बाद ही आवेदन करें ताकि आवेदन पत्र में किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो। आवेदन UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किए जा सकेंगे।

पद का नाम और संख्या

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंजीनियरिंग सर्विसेज के पदों पर निकाली है। कुल 581 पद हैं जिन्हे भरा जाएगा।

शैक्षिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विवि या संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी ज़रूरी है।

आयु सीमा

1 अगस्त, 2019 तक आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 30 साल निर्धारित की गई है।

आवेदन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जहां ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC के लिंक पर क्लिक करना होगा। Registration के लिंक पर क्लिक करें। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक पर जाकर रजिस्टर करें। "Online Application" के लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें। और सब्मिट करें। वही इन पदों के लिए आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रूपए देने होंगे, जबकि एससी, एसटी वर्ग के लिए निशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।