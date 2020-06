दैनिक भास्कर Jun 25, 2020, 12:25 PM IST

लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई सीबीएसई, जेईई मेन, नीट की परीक्षाओं को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। दरअसल, इन परीक्षाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि देशभर में इन परीक्षाओं का आयोजन होगा या नहीं। वहीं कोरोना के बीच जुलाई में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर पेरेंट्स के साथ ही स्टूडेंट भी अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स और अभिभावकों के विरोध को देखते हुए सरकार परीक्षाओं को स्थगित या रद्द कर सकती है। इसको लेकर ट्विटर पर कई तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

जुलाई में होनी है परीक्षाएं

कोरोना की वजह से स्थगित हुई नीट यूजी की परीक्षा अब 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। वहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षाओं का आयोजन 18 से 23 जुलाई के बीच किया जाएगा। हालांकि परीक्षा की तारीख पास आते ही सोशल मीडिया पर परीक्षा को स्थगित करने की मांग तेज होती जा रही है। इसको लेकर ट्विटर पर #postponejee, #postponejeeneet 2020, #HealthOverNeetJEE, #Studentslivesmatter, #NoExamsInCovid काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स अपना विरोध जाहिर करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के हर ट्वीट पर रिप्लाय करते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा किए गए एक ट्वीट ‘जय जगन्नाथ जी’ पर कई स्टूडेंट्स ने रिप्लाय में #HealthOverNeetJEE, #Studentslivesmatter, #NoExamsInCovid के जरिए अपना विरोध जाहिर किया।

परीक्षाओं पर फैसला आज

इससे पहले अभिभावकों के एक समूह ने सीबीएसई की परीक्षा रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 17 जून को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बोर्ड को परीक्षा रद्द करने पर विचार करने को कहा था। सीबीएसई की 10वीं-12 वीं की बची परीक्षाओं पर आज फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज अभिभावकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर दोपहर 2 बजे तक फैसला सुना सकता है। इससे पहले मंगलवार, 23 जून को हुई सुनवाई में सीबीएसई ने परीक्षाओं पर फैसले के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई 25 जून 2020 तक स्थगित कर दी थी। बोर्ड आज परीक्षा के बारे में अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगा।

Sir @DrRPNishank as you know around 16.84m students have applied for neet and 9.34m for jee on exam day at centre there will parents, invigilators , frisking staff, drivers etc .Inc risk of infection to crore at one time so please . #postponeNEETjee2020

Father of my friend in varanasi has been tested +ve for covid-19.He is also preparing for neet exams.Only him and his mother are there in the house,how is it possible to study after such issues?

Please grant equal opportunity to each one of us.#postponeneet#HealthOverNEETjee