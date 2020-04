दैनिक भास्कर Apr 28, 2020, 01:13 PM IST

दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोनावायरस की शुरुआत चीन से हुई । दिसंबर में चीन के वुहान में कोरोनावायरस का पहला मामला देखने को मिला, जिसके बाद से चीन में कोरोनावायरस के कारण हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। इस महामारी की वजह चीन में कई लोगों की जान चली गई। हालांकि, चीनी सरकरा की ओर से इस बीमारी से बचाव के लिए कई कदम उठाएं रहे है।

सोशल डिस्टेसिंग का अनोखा तरीका

वहीं, अब इन सबके बीच चीन में जिंदगी धीरे-धीरे वापस पटरी पर लौट रही है। यहां हालात थोड़े सुधरने के चलते अब स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन वायरस से सुरक्षित रहने के लिए एहतियात के तौर पर चीन के स्कूलों में स्टूडेंट्स के बीच सोशल डिस्टेसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी चलते चीन के हांगझोऊ शहर के एक स्कूल के बच्चे बेहद अनोखे तरीके से सोशल डिस्टेसिंग फॉलो कर रहे हैं।

हेटगियर और मास्क पहने नजर आए बच्चे

चीन के येंगझेंग एलिमेंट्री स्कूल की एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में बच्चे अपने सिरों पर अनोखे तरीके के हेटगियर पहने हुए हैं। हेटगियर के दोनों तरफ करीब 3 फुट लंबा डंडा निकला हुआ है, जिससे इस बात का ख्याल रखा जा सके कि स्टूडेंट्स के बीच गैप बना रहे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अपने मुंह पर मास्क पहने हुए हैं।

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear



The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH