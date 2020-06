दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 04:23 PM IST

देश में जारी अनलॉकडाउन के बीच अब परीक्षा स्थगन की सिलसिला की शुरू हो गया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई परीक्षाओं को लेकर परेशान दो प्रदेशों के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल, आज तमिलनाडु और पुदुचेरी ने मुख्यमंत्रियों अपने प्रदेशों में 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। मौजूदा हालात के चलते अब तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी।

तिमाही- छहमाही के नंबर्स के आधार पर होंगे पास

तमिलनाडु के सीएम के.पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में कक्षा 10वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स की बची परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद अब सभी स्टूडेंट्स को तिमाही और हाफ ईयरली परीक्षा में मिले नंबर्स के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को अगली कक्षा में भेजने के लिए उनकी अटेंडेंस भी काउंट की जाएगी। साथ ही 12वीं की परीक्षा के बारे में आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी।

Students of classes 10th and 11th to be promoted on the basis of quarterly and half-yearly exam results as well as their attendance; their exams stand cancelled. Decision regarding class 12th exams will be taken in coming days: Tamil Nadu CM Edappadi K Palaniswami (file pic) pic.twitter.com/6Y3xgvNp7p