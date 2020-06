दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 06:20 PM IST

लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई परीक्षाओं को लेकर परेशान तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप के चलते 10वीं की परीक्षा आयोजित ना कराने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात के चलते राज्य में परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है। ऐसे में 10वीं के सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के लिए अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के आधार पर पास किया जाएगा।

CBSE और एमपी बोर्ड ने भी की 10वीं की परीक्षा रद्द

इससे पहले CBSE ने भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सभी 10वीं के स्टूडेंट के लिए परीक्षा आयोजित ना कराने का फैसला किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमपी बोर्ड की दसवीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। जिसके बाद अब राज्य के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा की अगली कक्षा में भेजा जाएगा। हालांकि मंगलवार 9 जून यानी कल से राज्य में 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं शुरू हो रही है।

The CM decided that all the 10th class students would be promoted to the next class by giving grades to them based on their internal assessment marks: Telangana CMO https://t.co/QLDZw6l4tJ