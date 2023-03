Hindi News

UGC Will Launch SATHEE For Exam Preparation, IIT And IISc Faculty Members Will Teach Students For Free

यूजीसी की पहल: एग्जाम की तैयारी के लिए यूजीसी लॉन्च करेगा SATHEE, स्टूडेंट्स को IIT और IISc फैकल्टी मेंबर्स फ्री में पढ़ाएंगे

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) आपको हर एग्जाम की तैयारी फ्री में करवाएगा। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने 6 मार्च को इसका ऐलान किया। यूजीसी चीफ ने ऐलान किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जल्द ही भारतीय छात्रों के लिए सेल्फ-असेसमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं। इसके जरिए स्टूडेंट्स अलग-अलग एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे।

शिक्षा मंत्रालय की नई पहल

इस नए प्लेटफॉर्म का नाम SATHEE यानी Self Assessment Test and Help for Entrance Exams है। ये IIT कानपुर के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक नई पहल है। इस नए प्लेटफॉर्म का मकसद भारतीय स्टूडेंट्स को प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक सेल्फ-पेस्ड इंटरैक्टिव लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म का मौका देना है।

IIT और IISc फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाएंगे

यूजीसी चीफ ने ट्वीट किया, ‘SATHEE प्लेटफॉर्म का मकसद समाज में उन छात्रों के लिए अंतर को कम करना है जो महंगे एंट्रेंस एग्जाम गाइडेंस और कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते।’ उन्होंने कहा, ‘SATHEE का मकसद छात्रों को कॉन्सेप्ट को सीखना और अपने कमजोर टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करना है। वे IIT और IISc फैकल्टी मेंबर्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो देखकर कोई भी एग्जाम देने के लिए तैयारी कर पाए।’

स्टूडेंट्स को मिलेगी खास मदद

जगदीश कुमार के मुताबिक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 6 मार्च, 2023 को सुबह 10:45 बजे SATHEE का शुभारंभ किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट्स को खास मदद मिलने वाली है। इससे उन स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलेगा, जो बिना महंगी फीस दिए सरकारी नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं।