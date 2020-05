दैनिक भास्कर May 03, 2020, 08:13 PM IST

कोरोनावायरस की रोकथाम के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन जारी है। इसकी वजह से इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेस एग्जाम भी स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं को तारीखों को लेकर परेशान है। जेईई मेन और नीट की तारीखों का इंतजार कर रहे पैरेंट्स और स्टूडेंट्स को पांच मई को परीक्षा से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।

दोपहर 12 बजे होंगे लाइव

दरअसल, 05 मई मंगलवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल दोपहर 12 बजे इस बारे में जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री मंगलवार को देशभर के छात्रों से वेबिनार के जरिए सीधे संवाद करने जा रहे हैं। इस दौरान वह जेईई मेन और नीट परीक्षा की डेट की घोषणा भी करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि जेईई मेन और नीट परीक्षा की जून के आखिरी हफ्ते में आयोजित की जा सकती है।

पहले भी कर चुके है संवाद

यह दूसरी बार है जब मानव संसाधन विकास मंत्री छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इससे पहले हुए संवाद में वह पैरेंट्स और स्टूडेंट्स के अलावा शिक्षक और विशेषज्ञ से भी जुड़े थे। लेकिन अब सिर्फ स्टूडेट्स से ही सीधा संवाद किया जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स अपने सवाल मंत्रालय, मंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं।

Students, please mark your calendar!

I will be going live on my Twitter (@DrRPNishank) & Facebook (@cmnishank) on 5th May 2020 at 12 noon to address your #education related concerns amid the #COVID19 crisis. Ask your friends to join in too! #EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/hMXYQ12gVr