दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 06:46 PM IST

नई दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelim 2020) के लिए कैंडिडेट्स को अपने एग्जाम सेंटर बदलने की इजाजत दे दी है। इस साल प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होनी थी, लेकिन कोरोनो महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। अब सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 4 अक्टूबर को होने जा रही है।

यूपीएससी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स की अपील पर आयोग ने उन्हें यह मौका देने का फैसला किया है।

The Union Public Service Commission (#UPSC) has decided to allow candidates for Civil Services (preliminary) examination, 2020 scheduled to be held on October 4 to change their exam centres in view of #coronaviruspandemic.



Photo: IANS (Representational Image) pic.twitter.com/wK1ZwKFfbX