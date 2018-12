Dil Mein Baji Ghantiyaan...And The Winner is... प्रियंका और निक रविवार को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इस मौके पर प्रियंका ने अबू जानी और संदीप खोसला का डिजाइन किया लाल लहंगा पहना। उन्होंने खास तौर से कुंदन की जूलरी जोधपुर में ही डिजाइन करवाई थी। शादी में प्रियंका और निक के परिवार के सदस्यों के अलावा कोई बॉलीवुड सेलेब्रिटी शामिल नहीं हुआ।‘मैं डालूं ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्धा पाले, चल ऐसा रंग जमा दें हम, के बनें सभी मतवाले,धक-धक धक-धक धड़के ये दिल, छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी, तो दिलबर जानी कर ले गल्लां गूड़ियां’फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ का यह गाना प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की संगीत सेरेमनी की तस्वीरों पर सटीक बैठता है, जहां दोनों के परिवार वालों ने मतवाला होकर रंग जमाया। रविवार शाम प्रियंका ने शुक्रवार देर रात हुई इस संगीत सेरेमनी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं। इस प्री-वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरों में दोनों के परिवार वाले जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नजर तस्वीरों पर....Aint No Body Like MyDESI GIRL...Nita Ambani and Priyanka Chopracheer the dancers.तस्वीरें शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा है...इन सब की शुरुआत दोनों परिवारों के बीच हुए जबरदस्त सॉन्ग एंड डांस कॉॅम्पिटीशन से हुई थी, पर अंत में हमेशा की तरह यह प्यार का सेलिब्रेशन बन गया। निक और मैं संगीत (म्यूजिकल ईवनिंग) के लिए इंतजार कर रहे थे और वाकई में हमने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी। हर परिवार डांस के जरिए अपनी स्टोरी बयां कर रहा था, जिसमें ढेर सारा प्यार और खुशियां छुपी हुई थीं। हम दोनों एहसानमंद हैं इस प्रयास और प्यार के लिए, जो दोनों परिवारों ने हमें दिया। हम इस शाम को हमेशा अपनी यादों में सहेजकर रखेंगे। यह हमारे परिवार और दोस्तों के लिए एकजुटता के जीवन के लिए एक अद्भुत शुरुआत है...#grateful.’