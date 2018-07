राजनीतिक विचारों को सेंसर कर रही हैं टेक कंपनियां!

क्या टेक्नोलॉजी कंपनियां राजनीतिक रुझान या विचारों को सेंसर करती हैं? शायद इसके उत्तर को लेकर दुविधा हो, लेकिन 72 फीसदी अमेरिकी यह मानते हैं कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वे इस तरह की सेंसरशिप कर रहे हैं। जो भी इन कंपनियों को आपत्तिजनक लगता है, वे इसे रोक देती हैं।ऐसा कोई कह नहीं रहा, वरन प्यू रिसर्च द्वारा कराए गए एक अध्ययन में यह पता चला है। अमेरिकियों की टेक्नोलॉजी के प्रति क्या राय है, इस पर प्यू ने 4594 वयस्कों से कुछ सवाल पूछे। यह नेट न्यूट्रलिटी और टेक प्लेटफॉर्म्स के प्रभाव को लेकर थे। इस अध्ययन में पता चला कि 40 फीसदी अमेरिकी यह मानते हैं कि टेक कंपनियां कंजरवेटिव्स की बजाय लिबरल्स का ज्यादा समर्थन करती हैं। 11 फीसदी इसका ठीक उलटा मानते हैं। जबकि 72 फीसदी मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन राजनीतिक विचारों को सेंसर कर दिया जाता है, जो आपत्तिजनक होते हैं। यह चौंकाने वाली बात इस लोकतांत्रिक देश में सामने आई है। दो-तिहाई तो यह कहते हैं कि टेक कंपनियां इस बात का आकलन तक नहीं कर सकती कि उनके प्रोडक्ट और उनकी सेवाएं किस तरह से समाज को प्रभावित करेंगी। रिसर्चर आरोन स्मिथ कहते हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों की भूमिका को लेकर लोगों की राय को लेकर कई बहस हैं। अमेरिकियों ने फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले और गूगल से निकाले गए इंजीनियर जेम्स डेमोर के मामले में कई तरह की प्रतिक्रियाएं की हैं। जेम्स डेमोर ने तो खुलेतौर पर कंपनी की डायवर्सिटी पॉलिसी का विरोध किया था। एकतरफा झुकाव होने की आशंका कई समूहों ने व्यक्त की है, क्योंकि टेक कंपनियां कंटेंट के मामले में ज्यादा प्रभावी होती जा रही हैं। लगभग आधे अमेरिकी यह मानते हैं कि टेक कंपनियों को और ज्यादा नियंत्रण में रखे जाने की जरूरत है।जैमी डुचार्मेपियानो में 88 कीज़ आती है और उसके भीतर कई तरह की धुनें छिपी होती है। यदि बचपन से बच्चों को पियानो सिखाया जाता है, तो वे न केवल अच्छा संगीत सुन सकेंगे, वरन बात करने में उनकी भाषा में भी एक लोच होगी, जैसी कि संगीत में होती है।ऐसे उदाहरण हैं कि पियानो की प्रैक्टिस करते हुए यह भी सीख जाते हैं कि भाषा में कहां वजन देना है, कहां आरोह में बात करना है, कहां मध्यम सुर में बात करना है। एमआईटी के कॉन्गिटिव न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन गैब्रिली ने संगीत और बच्चों के विकास पर एक रिसर्च की थी। इसे प्रोसिडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में भी प्रकाशित किया गया। जैसे ही बच्चे भाषा के कई शब्दों को जानने लगे, वे अपनी वाणी के उतार-चढ़ाव और पियानो की धुनों में तालमेल बैठाने लगे। इसी कारण से बोले जाने शब्दों में ऐसे बच्चों की निपुणता देखी गई।इसके लिए चीनी किंडरगार्टन से 74 बच्चों पर अध्ययन किया गया। चार से पांच वर्ष के बच्चों के तीन समूह बनाए गए। एक ग्रुप के बच्चों को हर हफ्ते में तीन बार 45 मिनट पियानो सिखाया गया। एक दूसरे ग्रुप को पढ़ने के निर्देश दिए गए। तीसरे समूह ने कुछ भी नहीं किया।6 महीने बाद देखा गया कि जिस समूह ने कुछ नहीं किया और जिस समूह ने सिर्फ पढ़ाई की, उनकी आईक्यू, स्मृति और सजगता में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन पियानो जिस समूह ने सीखा, वह विशिष्ट ही था। शब्दों से स्वर और व्यंजन के उच्चारण में स्पष्ट भेद देखने को मिला।जैसे एक अक्षर है अक्षर है ‘टी’ और दूसरा है ‘डी’। दोनों की धुनें करीब समान ही है। दिमाग को दोनों को उच्चारित और सुनते करते वक्त हल्का-सा भेद रखना होता है। इसी प्रकार व्यंजन में भी बोलते समय और सुनते समय सजगता रखना होती है। बीजिंग के एक स्कूल में इसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। इस स्कूल ने प्रयोग के बाद भी बच्चों को पियानो सिखाना जारी रखा। जितना ज्यादा वे सीख रहे थे, उतनी ही उनकी भाषा पर पकड़ स्पष्ट होती जा रही थी। बोलने का जो लहजा था, वह मधुर और स्पष्ट था।वैसे पियानो या कोई भी संगीत सीखने की सबसे सही आयु 6 वर्ष की है। दरअसल, इस आयु में बच्चों के दिमाग की ग्रोथ को जिस दिशा में लगाया जाए, वह उस ओर मुड़ जाती है। ऐसे कई वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें तीन वर्ष तक के बच्चों से पियानो बजाते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे कोई नया लैसन एकदम सटीक बजा देंगे। तीन वर्ष तक के बच्चों की बात है तो बार-बार उनका ध्यान वाद्य पर ले जाना होता है। लेकिन फिर भी पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए यह सही है।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।सियारा नगंेटमैक्सिको अपने सर्वाधिक रक्तरंजित दौर में है। हर 15 मिनट में देश में एक न एक हत्या हो ही जाती है। पिछले कुछ वर्षों से चल रहा ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले दो माह में तो इतनी हत्याएं हो गई हैं कि दुनिया का ध्यान चला गया। मई में ही 29, 168 लोगों की हत्या कर दी गई। यह सरकार नहीं कर रही, वरन अराजक स्थित के कारण वहां ऐसा हो रहा है।पिछले दिनों यहां हुए चुनाव में भी प्रमुख मुद्दा यही था। आपसी रंजिश के अलावा कई अन्य प्रकार के अपराधों में भी हत्याएं हो रही हैं। राजनेता भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। पिछले दिनों चुनाव में यहां पर 130 राजनेताओं की हत्या कर दी गई, इसमें से 48 तो पहले से चुने हुए नेता थे। हत्याओं का सिलसिला सितंबर से तेजी से बढ़ा है। राजनीति परामर्श देने वाली फर्म एटेलेक्ट का कहना है कि इसके बाद इसमें कमी नहीं आई। इन हत्याओं के पीछे ये कारण सामने आ रहे हैं-पुलिस की कमी: मैक्सिको में पुलिस की काफी कमी है। अभी भी देश में 1 लाख 16 हजार रिक्तियां पुलिस विभाग में मौजूद है। सरकारी सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि देश में पुलिस की संख्या जरूरत से आधी ही है। क्यों खाली हैं पद? तो इसका जवाब मिलता है कि सैलरी बहुत ही कम है। पुलिस में औसत वेतन 480 डॉलर प्रतिमाह ही है। यह राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली मजदूरी के औसत से भी कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में सिक्युरिटी पढ़ाने वाले प्रोफेसर गेरार्डो रॉड्रिग्स का कहना है कि यहां पर पुलिस का कॅरियर प्रोफेशनल के समान नहीं है। दरअसल, यहां पर ड्रग्स का काम इतना प्रभावी है कि कोई मुकाबला नहीं रहता है। इस वजह से मजबूरी में मैक्सिको की सरकार को सड़कों पर सेना लगाना होती है, ताकि हालात पर काबू किया जा सके। सेना लगाने का काम दिसंबर 2006 से जारी है। तब तत्कालीन राष्ट्रपति फिलिप कॉलडेरॉन ने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ दी थी।गैंग्स नए इलाकों में सक्रिय : तमाम गिरोह ड्रग्स का काम करते रहे, अब वे टुकड़ों में बंट गए हैं और अलग-अलग जगहों से काम कर रहे हैं। यह सही है कि ड्रग माफिया पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। और तो और इन्होंने आपने कामकाज को और वृहद रूप दे दिया है। पकड़े जा चुके अल चापो गुजमैन के कुख्यात सिनालोआ कार्टेल ने बड़े पैमाने पर फिंटानाइल में निवेश कर दिया है। यह एक सिंथेटिक नशा है, जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा नशा देता है। कुछ गैंग अवैध तेल उत्खनन में है। पिछले पांच साल में यह तेल उत्खनन 790 फीसदी बढ़ गया है। हर 90 मिनट में देश में कहीं न कहीं तेल की चोरी हो ही जाती है। चूंकि तुरंत पैसा मिलता है, इसलिए कई लोगों को आपराधिक कामों में ही रोजगार मिला है।राजनीतिक हत्याएं: पिछले वर्ष जून में पुएब्ला राज्य से 12 मेयर को तेल की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से हत्याएं बढ़ गई हैं। 2012 से लेकर 2018 के बीच में राजनेताओं की हत्याएं 2400 फीसदी बढ़ चुकी हैं। एटेलेक्ट के प्रमुख रूबेन सालाजार कहते हैं कि अपराधी भी राजनीति में आ चुके हैं। सरकार का स्थानीय स्तर पर नियंत्रण नहीं रह गया है। 25 जून को मेयर पद के प्रत्याशी की हत्या के बाद राज्य पुलिस ने ओकेम्पो शहर की पुलिस के सारे हथियार छीन लिए। नए राष्ट्रपति को 1 दिसंबर को शपथ लेना है, लेकिन तब तक हालात काबू में आने के कोई आसार नहीं हैं।दैिनक भास्कर, बिलासपुर, सोमवार, 9 जुलाई 2018एलिस पार्कअमेरिका में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जबकि दुनिया में 35 करोड़ लोग। इसका प्रमुख कारण है, शारीरिक और मानसिक अक्षमता। इससे नौकरियों पर खतरा हो गया है और लोगों को रिश्ते-नाते बनाए रखने और सामाजिक जीवन जीने में परेशानी आ रही है। हाल ही में जेएएमए साइकियाट्री ने एक रिसर्च में पाया कि ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे डिप्रेशन से लड़ा जा सकता है। इन तरीकों में व्यय भी नहीं होता है और न ही किसी तरह की औषधि दी जाती है। ये प्रौढ़ावस्था में होने वाले डिप्रेशन को रोक देते हैं।यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर के निदेशक डॉ. मधुकर त्रिवेदी के नेतृत्व में कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है, वह डिप्रेशन के खतरे से दूर है। साथ ही ऐेसे व्यक्ति को दिल के रोग भी नहीं होते, न ही मृत्यु जल्द होती है। विशेषतौर पर वे लोग जो बुजुर्ग हैं और कुछ बीमारियों से घिरे हुए हैं।जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, उनकी जीवनावधि कम रहती है, क्योंकि वे दिल के रोग व अन्य तकलीफों के चपेट में कभी भी आ सकते हैं। डॉ. त्रिवेदी का कहना है कि एक्सरसाइज से फिटनेस रहती है। इसके लिए करीब 18,000 लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इनकी औसत आयु 50 वर्ष थी। कूपर सेंटर लॉन्गिट्यू़डिनल स्टडी के तहत इन लोगों से एक्सरसाइज करने की आदतों का ब्योरा मांगा, साथ ही डिप्रेशन के डायग्नोज के लिए जांच की गई। शोधकर्ताओं ने 40 वर्ष तक की आयु के लोगों का अध्ययन किया। इसमें पाया कि जिन लोगों में फिटनेस अच्छी होती है, यानी जो नियमित व्यायाम करते हैं, उनमें डिप्रेशन के आसार 16 फीसदी कम रहते हैं। जिनकी फिटनेस अच्छी रहती है, उनमें दिल के रोगों से मौत का खतरा भी 61 फीसदी कम हो जाता है। जबकि जिन लोगों में डिप्रेशन रहता है।डॉ. त्रिवेदी कहते हैं कि एक्सरसाइज से न केवल दिल के रोगों का खतरा कम होता है, वरन यह डिप्रेशन को भी ठीक करता है। जो ज्यादा फिट हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन की शिकायत भी नहीं रहती, जो दिल के रोग और डिप्रेशन का कारण बनती है। डॉ. त्रिवेदी का कहना है कि मैं फिजिशियन्स को एक सलाह देना चाहता हूं कि यदि वे डिप्रेशन के मरीज के लिए एंटीडिप्रेसेंट दवा लिख रहे हैं तो कुछ मात्रा में उन्हें एक्सरसाइज की भी सलाह दें। पुराने अध्ययनों में भी उन्होंने यह बताया था कि एक्सरसाइज़ एंटीडिप्रेसेंट का काम करेगी। या फिर सायकोथैरेपी दी जाए।घंटेप्रति 