एक समय पर्यटन से समृद्ध हुआ यूरोप अब पर्यटकों से कतराने लगा

एक समय में पर्यटकों से अरबों डॉलर कमाने वाला यूरोप अब पर्यटकों से परहेज करने लगा है। प्राचीन काल की वेनिस की पेंटिंग्स, नहरों के ऊपर घुमावदार ब्रिज, फूलों से भरी बालकनियों में गिरती सूर्य की किरणें लोगों को लुभाती हैं। वे इससे आकर्षित होकर यूरोप की ओर खिंचे आते हैं। लेकिन न तो अब वहां के लोग ऐसा चाहते हैं और न ही सरकारें ऐसा चाह रही हैं।यहां के सेन मार्को स्क्वेयर पर वॉटर कलर बेचने वाला एक आर्टिस्ट कहता है कि उसके शहर को पर्यटक खराब कर रहे हैं। वेनिस के मेयर लुइजी ब्रगनारो ने मई माह में पर्यटकों को रोकने के लिए चेक पॉइंट्स बनाए, जबकि स्थानीय लोगों को आने दिया जा रहा था। यह सही है कि वे वेनिस में पर्यटकों को रोक सकते हैं, लेकिन वेनिस बंद नहीं कर सकते। दूसरा तर्क है कि यह एक शहर है, न कि कोई थीम पार्क।इस तरह का विरोध यूरोप के अनेक शहरों में फैलता जा रहा है। एक समय में जो ग्रैंड टूर हुआ करते थे, वे 19वीं सदी से बंद पड़े हैं। लेकिन पिछले एक दशक में लोग इन देशों में आने लगे। फ्रांस में 2017 में 8.70 करोड़ पर्यटक आए। यह अपने आप में एक रेकॉर्ड है। इटली जाने वाले 5.83 करोड़ और छोटे से द नीदरलैंड्स में 1.79 करोड़ पर्यटक आए।पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ते जा रही है। पूरी दुनिया में यही स्थिति है। एशिया में 2016 में 9 फीसदी अंतरराष्ट्रीय पर्यटक बढ़ गए। लेटिन अमेरिका में पर्यटन के चलते जीडीपी में 3.4 फीसदी का इजाफा हुआ। 2017 में हरिकेन के बावजूद भी कैरेबिया में पर्यटकों की संख्या में 1.7 फीसदी का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर अमेरिका में पर्यटक घटे हैं, इसका प्रमुख कारण है, डॉलर का मजबूत होना।यूरोप में तो पर्यटकों की भरमार है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले वर्ष 1.3 अरब पर्यटक पूरी दुनिया में आए। इसमें से 51 फीसदी यूरोप में आए, जो पहले के मुकाबले 8 फीसदी अधिक थे। 1.57 करोड़ अमेरिकी पर्यटक 2017 में अटलांटिक के पार आए। इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले में 16 फीसदी का इजाफा हुआ। 2018 में यूरोप में पिछला रेकॉर्ड टूटने के आसार हैं, लेकिन यूरोप के लोग नाराज हैं। यूरोप के कई शहरों में पर्यटक विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। स्पेन के मालोर्का में 14 जुलाई को एक अनूठा प्रदर्शन हुआ। इसका नाम था समर ऑफ एक्शन। इसमें एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री का स्वागत किया जाता और उसे एक स्लोगन पढ़ाया जाता, जिसमें लिखा था, पर्यटन से हमारा शहर मर रहा है। अब स्थानीय सरकारें भी इसे रोकने के प्रयास कर रही हैं। इसमें घरों में होने वाली सप्लाय को रोका जा रहा है, प्रदूषित जल दिया जा रहा है, बाजार बंद किए जा रहे हैं और जो स्मारक हैं, उन्हें नो गो झोन बनाया जा रहा है।पर्यटन का इतनी तेजी से बढ़ने का कारण यह है कि एयरलाइन्स के टिकिट सस्ते हो गए हैं। 2008 से लेकर 2016 के बीच यूरोप में क्रूज शिप उद्योग में तेजी से इजाफा हुआ है। यह 49 फीसदी बढ़ा है। एयरबीएनबी ने 2008 में रहने के ठिकानों में काफी कम दरें कर दी थीं। चीन और भारत में मध्यमवर्ग के समृद्ध होने के कारण पर्यटन बढ़ रहा है। साथ ही मौसम में बदलाव भी इसका कारण है।जिस दौर में यूरोप में वित्तीय संकट बढ़ रहा था, उस दौर में केवल पर्यटन ही ऐसा था, जो वहां के लोगों के लिए जीवनरक्षक बनकर आया था। पर्यटन उद्योग ने 2016 में 321 अरब डॉलर का कारोबार यूरोप में कराया और साथ ही सवा करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिला। कई दशकों से सरकारें यहां पर क्रूज लाइन, नए होटल, नई एयरलाइन के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए जमकर खर्च करती आई हैं। बर्सिलोना में ही इतने पर्यटक आए, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी। शहर की नेबरहुड असेम्बली के सदस्य डेनियर पार्दो का कहना है कि कुछ स्थान तो शहर में ऐसे हो गए हैं, जहां पर चलना भी दूभर है। लोग बस में बैठ नहीं सकते, क्योंकि बसें पर्यटकों से खचाखच भरी रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों से बार्सिलोना में पर्यटकों के बर्ताव को लेकर दंड लिया जाने लगा है। वहां के मेयर एडे कोला ने कार्रवाइयां और बढ़ाई हंै। उन्होंने नए होटलों का निर्माण रुकवा दिया है। क्रूज शिप्स को लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। पर्यटक कुछ तय समय पर ही प्रसिद्ध मार्केट बुकेरिया में प्रवेश कर सकेंगे।जैमी डुचार्मेसॉना बाथ, यानी सेहत के लिए वरदान मानी जा सकती है। हाल ही में एक रिसर्च में इस बात की पुरजोर तरह से पुष्टि हो गई है।मेयो क्लीनिंग प्रोसिडिंग्स में प्रकाशित इस रिसर्च में बताया गया कि जब आप 80 से 100 डिग्री के कमरे में बैठते हैं, तो आप संभवत: वेलनेस और रिलेक्स होने के लिए बैठते हैं। लेकिन इसमें बैठकर ये आता कैसे हैं?सॉना बाथ के कारण हृदय की सेहत ठीक होती है, ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। साथ ही अचानक दिल के दौरे, स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से बचा जा दरअसल, इसमें बैठने से सीधे ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन का स्तर कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें बैठने से श्वास संबंधी कई समस्याएं जैसे अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस का भी उपचार हो जाता है। यदि नियमित रूप से इसमें बैठा जाता है तो सामान्य सर्दी, खांसी और निमोनिया जैसे रोगों से बचा जा सकता है। सॉना बाथ के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तेजी से बढ़ जाती है। यदि मांसपेशियों का दर्द हो या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस या रूमेटिड उसमें भी यह लाभ करता है। जब भी इसे लिया जाता है तो यह प्राकृतिक दर्द निवारक का भी काम करता है।जिन लोगों में गंभीर सिरदर्द की शिकायत रहती है, उन्हें भी इससे राहत मिलती है। रिसर्च के मुताबिक सॉना बाथ से तनाव भी कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सॉना के कारण फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं और मूड में सुधार हो जाता है। आमतौर पर थर्मल थैरेपी से डिप्रेशन का खतरा कम किया जा सकता है।जैसे जैसे स्टीम बढ़ती जाती है, नमी वाली ऊष्मा आपके रोमछिद्रों को खोल देती है। यदि इस बाथ को स्टीम बाथ मान रहे हैं, तो यह गलत है। यह कई मायने में स्टीम बाथ से अलग है और इसीलिए शरीर पर इसके प्रभाव भी अलग हैं।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है। 