मधुरिमा क्लब: ‘स्मार्ट नारी की स्मार्ट सोच’ कार्यक्रम में सफलता की कहानी महिलाओं की जुबानी

बिलासपुर | दैनिक भास्कर मधुरिमा क्लब की ओर से 10 जून को ‘स्मार्ट नारी की स्मार्ट सोच’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दो घंटे का होगा।इस कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्र में अपने बल-बूते सफल हुईं महिलाएं हिस्सा लेंगी। वह बताएंगी कि किस तरह उन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। इसके लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जो करने की ठानी थी उसको पूरा किया। कार्यक्रम में सफलता का ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें अन्य महिलाएं, छात्राएं शामिल होंगी। इस दौरान अतिथि महिलाएं कार्यक्रम में अपनी सफलता की स्टोरी बताएंगी। साथ ही वह अपने अनुभव भी साझा करेंगी। वह अन्य महिलाओं को यह भी टिप्स देंगी कि सफलता हासिल करने के लिए क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बताएंगी कि कम समय में किस तरह से घर का काम-काज करते हुए महिलाएं समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।1. कार्यक्रम का आयोजन होटल आनंदा इंपीरियल में 10 जून को शाम 4 बजे से किया जाएगा।2. कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक महिलायें रजिस्ट्रेशन कर शामिल हो सकती है।3. एंट्री पूरी तरह फ्री है।रेडिया पार्टनर MY FM 94.3 और हाॅस्पिटालिटी पार्टनर द आनंदा इम्पीरियलइसमे शामिल होने के लिए आप आपने नंबर से WHATSAPP या फिर SMS करे Madhurima (SPACE) Name (SPACE) Age (SPACE) Your Number और 7303105897 पर भेजें। कार्यक्रम में स्थान पाने के लिए 4 बजे तक आपकी उपस्तिथि आवश्यक है।