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सराहनीय कार्य... नेकी की कुटिया में बांटे कपड़े
Dainik Bhaskar
Feb 05, 2019, 02:20 AM IST
Dhamtari News - धमतरी| भारतीय जैन संघटना महिला शाखा द्वारा स्पर्श ग्रुप द्वारा संचालित नेकी की कुटिया में पुराने कपड़े, चादर, जूते,...
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धमतरी| भारतीय जैन संघटना महिला शाखा द्वारा स्पर्श ग्रुप द्वारा संचालित नेकी की कुटिया में पुराने कपड़े, चादर, जूते, चप्पल समेत अन्य सामग्रियां दी गई। इस दौरान अध्यक्ष सूर्या लुंकड़, वंदना चौरड़िया, गौरी लोढ़ा, मधु दुग्गड़, चंचल लुंकड़ आदि मौजूद थीं।
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