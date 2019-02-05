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सराहनीय कार्य... नेकी की कुटिया में बांटे कपड़े

Dainik Bhaskar

Feb 05, 2019, 02:20 AM IST

Dhamtari News - धमतरी| भारतीय जैन संघटना महिला शाखा द्वारा स्पर्श ग्रुप द्वारा संचालित नेकी की कुटिया में पुराने कपड़े, चादर, जूते,...

Dhamtari News - chhattisgarh news jain women of india vandana chauriya gauri lodha madhu dugdad chanchal lund surya lundad dhamtari organization touch group sheets shoes slippers items chair materials clothes
धमतरी| भारतीय जैन संघटना महिला शाखा द्वारा स्पर्श ग्रुप द्वारा संचालित नेकी की कुटिया में पुराने कपड़े, चादर, जूते, चप्पल समेत अन्य सामग्रियां दी गई। इस दौरान अध्यक्ष सूर्या लुंकड़, वंदना चौरड़िया, गौरी लोढ़ा, मधु दुग्गड़, चंचल लुंकड़ आदि मौजूद थीं।

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