डोर-टू-डोर जाकर किशाेरी, बालिका और महिलाओं को बताएंगे मुश्किल दिनों में सफाई कितनी जरूरी

Bhaskar News Network

May 27, 2019, 07:00 AM IST

Jashpuranagar News - जिला पंचायत में हुई ट्रेनिंग में उपस्थित महिलाएं।

Jashpur News - chhattisgarh news go to door to door and tell kishari girl and women how cleanliness is necessary during difficult days
जिला पंचायत में हुई ट्रेनिंग में उपस्थित महिलाएं।

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