नकदी के बंटवारे पर भारत के दक्षिण राज्य ख़फा

उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। यह इस राज्य को दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाने के लिए पर्याप्त है। किंतु नई दिल्ली के नौकरशाह जो आंकड़े इस्तेमाल करते हैं, उनके हिसाब से इसकी आबादी अब भी 8.50 करोड़ से कम है।



केंद्र से राज्यों को पैसा देने से लेकर संसद में सीटों तक के बंटवारे के लिए पुराने आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ताज़ा आकड़े इस्तेमाल करने के प्रस्ताव से राजनीतिक तूफान पैदा हो गया है। 1970 के दशक के मध्य में भारत के दक्षिणी राज्य आबादी पर नियंत्रण हासिल करने में बेहतर काम कर रहे थे।



इसका मतलब संघीय शक्ति व पैसा दोनों गंवाना था, क्योंकि दोनों ही आबादी के अनुपात में दिए जाते हैं। कच्चा समाधान यह था कि 1971 के आंकड़े ही इस्तेमाल किए जाते रहे। यह अस्थायी समाधान अनिश्चितकालीन व्यवस्था बन गई। लेकिन, हाल ही में एक सरकारी मेमो में केंद्र से होने वाले राजस्व के बंटवारे के लिए 2011 के आंकड़े इस्तेमाल करने का प्रस्ताव आया है। इससे दक्षिणी राज्य आगबबूला हो गए हैं। 1971 के बाद उनकी भी आबादी बढ़ी है पर वह उत्तर प्रदेश व उसके पड़ोसी राज्यों जितनी नहीं है। वे उत्तरी राज्यों से अधिक समृद्ध भी हो गए, जिसमें आबादी की धीमी वृद्धि दर का कम योगदान नहीं है। लेकिन, इससे संघीय बंटवारे में उनका हिस्सा और कम हो जाएगा।



पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (दक्षिणी नेता) ने गरजते हुए कहा, ‘यह बदलाव तो उन राज्यों के लिए सजा होगी, जिन्होंने आबादी को स्थिर करने में 1971 और 2011 के बीच शानदार काम किया।’ दक्षिण के राज्य तमिलनाडु का अनुमान है कि उसे सालाना 80 करोड़ रुपए का घाटा होगा, जो इसके पुलिस बजट के बराबर राशि होती है। मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ‘अनावश्यक विवाद’ पर रोष जताया है। लेकिन, इस विवाद का राजनीतिक पहलू है। भारत के दक्षिणी राज्य भाजपा शासन के प्रति कम झुकाव रखते हैं, जिसकी जड़ें उत्तर में हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए कांटा बने क्षेत्रीय दलों को आशंका है कि संघीय राजस्व के बंटवारे के लिए पिछले आंकड़ों का इस्तेमाल बंद करना 2026 के लिए उदाहरण बन जाएगा, जब 1971 के आंकड़ों के आधार पर संसद की सीटें तय करने की अवधि खत्म हो रही है।



