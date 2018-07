इंटरनेट को आज़ाद कर सकती है नई ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी

कैथोलिकों के लिए जैसा मास (सामूहिक प्रार्थना) का महत्व होता है वैसा ही टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होती है। यहां के वक्ताओं के भाषण प्राय: उपदेशकों जैसे ही लगते हैं, जो चमचमाते भविष्य का वादा करते हैं। बर्लिन में हुई ब्लॉकचैन कॉन्फ्रेंस ऐसी ही थी। इसे ब्लॉकस्टैक नामक स्टार्टअप ने आयोजित किया था। वहां जो उत्साह था, वह 1990 के दशक के उत्साह की याद दिला रहा था।ऐसी घटनाएं एक नए टेक्नोलॉजिकल आंदोलन को जन्म देती प्रतीत होती हैं। इनका मुख्य उद्‌द्ेश्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑनलाइन दुनिया को अधिक विकेंद्रीकृत करने का है, जहां लोग अपनी शर्तों पर बिज़नेस कर सकें। यह आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें मौजूदा डिजिटल सत्ता जिसे वेब 2.0 कहते हैं, को उखाड़ फेंकना होगा, जो आज भी मजबूती से जमी हुई है। आज ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस, कोड और डेटा को एक बंडल में कर देते हैं। मसलन फेसबुक वेबसाइट व एप के लिए मशहूर है लेकिन, ये दोनों तो वर्चुअल हिमखंड के ऊपरी सिरे भर हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर और वह सारी इन्फॉर्मेशन जो सोशल नेटवर्किंग को चलाए रखती है, कंपनी के क्लाउड में रहती है। उस डेटा का नियंत्रण ही कंपनी की ताकत है। यूज़र दूसरी सेवा में जाने के लिए स्वतंत्र हैं पर वे वह जानकारी गंवा देंगे, जिनमें उनके दोस्तों के साथ लिंक भी शामिल हैं। इसके विपरीत वेब 3.0 इंटरफेस, कोड और डेटा अलग-अलग रखा जाएगा। इससे ताकत फिर यूज़र के पास आ जाएगी, जो ये तय कर सकेंगे कि कौन-सी एप्लीकेशन इस जानकारी तक पहुंचे। वे एक सोशल नेटवर्क से नाखुश हैं तो वे आसानी से दूसरी पर जा सकेंगे। ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी ‘डेप्स’, यूज़र अन्य यूज़र से सीधे बात कर सकेंगे और बीच में जानकारी इकट्‌ठी करने वाला कोई बिचौलिया नहीं होगा। ऐसे विचार पहले भी आजमाए गए हैं पर नाकाम रहे।1990 व 2000 में डेप्स सेवाएं फली-फूली थीं, जिन्हें तब ‘पीयर टू पीयर’ कहा जाता था। फिर वह फुस्स हो गई, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मजबूत विकेंद्रित डेटाबेस कैसे बनाया जाए। 2009 में बिटकॉइन और ब्लॉकचैन के आविष्कार के साथ 2009 में स्थिति बदल गई। असली डेप्स अब भी बहुत कम है। ब्लॉकस्टैक पर चलने वाला ग्रैफाइट ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर व अन्य ऑफिस एप्लीकेशन का बंडल है। कॉफी कुछ गूगल के जी-सूइट जैसा। इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम (आईपीएफएस) पर निर्भर ओपन बाजार है, जो एमेजॉन का विकल्प है। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है जो बताए कि ऑफर में क्या है और ट्रांजेक्सन प्रोसेस करे। इसकी बजाय खरीददार व विक्रेता सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपस में सौदा कर सकते हैं। सही औजार व अप्लिकेशन बनने में वक्त लगेगा।© 2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com