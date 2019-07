चंाद पर प्रभुत्व जमाने के लिए अमेरिका, चीन के बीच नए सिरे से होड़, अरबों रुपए दांव पर लगे

चांद पर पहले मानव के पहुंचने के 50 साल बाद धरती का यह एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह फिर सुर्खियों में है। अमेरिका ने अपने मून मिशन को नए सिरे से लॉन्च किया है। उसे चीन से कड़ी चुनौती मिल रही है। दूसरी तरफ भारत सहित कई अन्य देश भी अपने अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं। दो प्राइवेट कंपनियां- एलन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन भी इस दौड़ में शामिल हैं।शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका के समान चीन भी अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का शक्तिशाली वैचारिक और विस्तारवादी नीति के बतौर इस्तेमाल कर रहा है। जनवरी में चीन ने चांद के दूरस्थ छोर पर अपना स्पेसक्राफ्ट चांग ई-4 उतार दिया। इससे पहले उस अज्ञात स्थान पर कोई देश नहीं पहुंचा था। उस समय स्पेसक्राफ्ट के चीफ डिजाइनर वू वीरेन ने कहा था, हम चीन को स्पेस दिग्गज बना रहे हैं। नेवल वार कॉलेज, न्यूपोर्ट में स्पेस, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जोआन जॉनसन कहते हैं, अगले पांच वर्ष में चीन का स्वयं का स्पेस स्टेशन होगा। वे चंद्रमा पर मानव भेजेंगे। अंतरिक्ष में नई होड़ के पीछे आर्थिक, तकनीकी और भू राजनीतिक कारण काम कर रहे हैं। स्पेस से जुड़े बिजनेस की ग्लोबल जीडीपी में 350 अरब डॉलर की हिस्सेदारी है। मोर्गन स्टेनले के अनुसार यह 2040 तक 1.4 खरब डॉलर हो जाएगा। अंतरिक्ष में बसने और उसके संसाधनों का दोहन करने के लिए चंद्रमा पहला स्टेशन हो सकता है। केवल एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए-अटकलें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं चंद्रमा पर निकाली जाएंगी।चंाद पर जाने के वैज्ञानिक और तकनीकी कारण भी हैं। धरती की चमक और रेडियो एमिशन से बचे रहने के कारण चंद्रमा के दूरस्थ छोर पर बनने वाली वेधशालाएं धरती पर लगे या अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे टेलीस्कोप से अधिक शक्तिशाली होंगी। पुराना अनुभव बताता है कि स्पेस ट्रैवल के लिए विकसित टेक्नोलॉजी का अंतत: धरती पर उपयोग होता है- जैसे कि स्क्रैच प्रूफ कांच, हल्की, हाईस्टोरेज बैटरियां, मेमोरी फ्रेम, फायर प्रूफ फेब्रिक और जीपीएस नेवीगेशन। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स, बॉयोमेट्रिक सेंसरों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फर्टिलाइजर और ग्रीन हाउस एलईडी के क्षेत्र में नई स्पेस टेक्नोलॉजी काम आएगी।एक महत्वपूर्ण तथ्य और है। मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चंाद से होकर जाएगा। सभी प्रतिद्वंद्वियों की नजर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है। दक्षिणी हिस्से में बर्फीले पानी का पर्याप्त भंडार है। पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। मंगल ग्रह जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे। इधर, अमेरिका का अंतिम अपोलो चंद्र अभियान 1972 में हुआ था। उसने चंद्रमा की तरफ फिर ध्यान दिया है। नवगठित नेशनल स्पेस काउंसिल के प्रमुख उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने मार्च में घोषणा की कि 2024 तक अमेरिका चंाद पर मानव भेजेगा। अमेरिका ने केनवरेल लॉन्च पैड 39 बी पर 50 करोड़ डॉलर की लागत से 38 मंजिला मोबाइल लॉन्च टॉवर बनाया है। जहां तक प्राइवेट कंपनियों का सवाल है, मस्क का कहना है, स्पेस एक्स अगले छह माह में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कुछ अंतरिक्षयात्रियों को लेकर जाएगी। उधर, बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन की योजना रहस्य के घेरे में है।चीन की उम्मीदें लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज पर टिकी हैं। वह इस वर्ष के अंत में चंद्रमा पर रोबोट भेजने के अलावा 2020 में मंगल अभियान शुरू करेगा। वैसे चीन के मून मिशन पर कुछ सवाल भी उठते हैं। अमेरिका स्थित वैज्ञानिकों के एक ग्रुप के चीन प्रोजेक्ट के मैनेजर ग्रेगरी कुलाकी कहते हैं, मून या स्पेस की किसी भी होड़ में चीन अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ सकता है। वह पहले ही 50 वर्ष पीछे है। नासा के पूर्व प्रशासक माइक ग्रिफिन, एलन मस्क सहित कई स्पेस साइंटिस्ट चीन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हैं। इसलिए संसद से स्पेस मिशन के लिए अधिक पैसा देने की मांग की जा रही है।Â हर कर्मचारी के एक-एक सेकंड का हिसाब रखते हैं कंप्यूटरÂ छोटे कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाते हैंएमिली गुंडेल्सबर्गरमार्च और जुलाई में अमेजन के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन कंपनी में काम की अमानवीय परिस्थितियों की झलक दिखाते हैं। अगर ई कॉमर्स कंपनी अमेजन से आपका संबंध केवल घर पर आने वाले सामान के पैकेट से है तो समझना मुश्किल होगा कि उसके कर्मचारी कामकाज की परिस्थितियों से कितने नाखुश और असंतुष्ट हैं। कई कर्मचारी काम की बदतर स्थितियों की चर्चा करते नहीं थकते हैं। मैं ऐसे कर्मचारियों में शामिल हूं। मैंने कम वेतन पर काम के अनुभव की जांच करने के लिए अमेजन के एक सेंटर में कुछ सप्ताह काम किया है।मैं अमेजन में बिताए कठिन समय के लिए तैयार नहीं था। हर दिन लगभग 25 किलोमीटर चलने और दिन में सैकड़ों बार उकड़ू बैठने से मेरे शरीर का बुरा हाल हो गया था। मुझे इससे उबरने में दो सप्ताह लग गए। शारीरिक दबाव और थकान से तो छुटकारा मिल सकता था पर रोबोट की तरह काम करने से पैदा हुए मानसिक तनाव से निपटना और भी बड़ी समस्या थी। अमेजन में टेक्नोलॉजी ने कर्मचारियों के लिए ढील की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। दिन के एक-एक क्षण का हिसाब रखा जाता है। मैं जिस स्कैन गन से काम करता था, वह मेरी पर्सनल डिजिटल मैनेजर थी। मेरे प्रत्येक काम और उसके समय की मॉनिटरिंग होती थी। मैं एक काम पूरा करता था तो स्कैन गन न केवल नया काम सौंपती थी बल्कि एक-एक सेकंड की गिनती करती थी।मैं अगर कुछ मिनट काम नहीं करता था तो वह मैनेजर को सूचना देती थी। वेयरहाउस में मेरी ड्यूटी सुबह 6.30 बजे से शाम 6 बजे तक थी। हर शिफ्ट में केवल 18 मिनट की छुट्‌टी रहती थी। इसमें पानी पीना, बाथरूम जाना या कंप्यूटर एल्गोरिदम द्वारा तय गति की तुलना में धीरे चलना (© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।जेफ्री क्लूगनर कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा में स्पेसक्राफ्ट असेम्बली बिल्डिंग में नासा के रॉकेट बनते हैं। बिल्डिंग का आयतन (वाॅल्यूम) 12 करोड़ 94 लाख 28 हजार क्यूबिक फीट है। आयतन के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है।जेफ्री क्लूगनर Â चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (सीएनएसए) ने अपने अंतरिक्ष अभियानों में पिछले कुछ वर्ष में तेजी दिखाई है।Â 2017 में सरकारी समाचार एजेंसी सिनहुआ ने खबर दी कि चीन चांद पर मानव भेजने की योजना पर काम कर रहा है।Â सीएनएसए का सालाना बजट 8 अरब डॉलर बताया जाता है। यह नासा के अनुमानित बजट 40 अरब डॉलर से बहुत कम है।Â चीन 250 अरब डॉलर के रक्षा बजट का स्पेस मिशन में उपयोग कर सकता है।Â अमेरिका को 2024 में चंाद पर उतरने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट अब तक नहीं मिला है।Â ट्रम्प प्रशासन ने संसद से इस वर्ष 1.5 अरब डॉलर मांगे हैं। मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा 5 अरब डालर की और जरूरत पड़ेगी।जेफ्री क्लूगनर 