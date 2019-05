भोपाल में दिग्विजय से आगे प्रज्ञा, अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति से कड़ी टक्कर

नतीजों से पहले 7 दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाए: नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के 10 में से 9 एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत के अनुमान के बाद 7 विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी दल के नेता मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे।माना जा रहा है कि वे आयोग से मांग करेंगे कि मतगणना के दिन ईवीएम का मिलान 50% वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। नायडू के अलावा, प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप नेता संजय सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी एग्जिट पोल और ईवीएम पर सवाल उठाए। नायडू ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि फोन टेप करने की तरह ही ईवीएम से छेड़छाड़ करना आसान है। विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में लगे नायडू ने कहा कि ईवीएम को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। दिल्ली में कुछ लोेग कह रहे हैं, ईवीएम और कंट्रोल यूनिट बदली जा रहीं हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम फ्रिक्वेंसी की सहायता से बाहर से ही सभी वोट बदल सकते हैं। सभी पार्टियां इस सोच में हैं कि कैसे ईवीएम को बचाया जाए।’कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। कुमारस्वामी का कहना है कि एग्जिट पोल के जरिए भाजपा छोटे दलों को 23 मई के नतीजों से पहले ही लुभा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘सभी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में ईवीएम की विश्वसनीयता पर चिंता जाहिर की थी। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की थी। इससे दोषपूर्ण ईवीएम से बचा जा सके, जिसमें फर्जीवाड़े की संभावना है। पूरी दुनिया यहां तक कि विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं।सीट प्रत्याशीपश्चिम बंगाल बाबुल सुप्रियो v/s मुनमुन सेन बाबुल आगेजयपुर ग्रामीण राज्यवर्धन राठौर v/s कृष्णा पुनिया राज्यवर्धन आगेपटना साहिब रविशंकर प्रसाद v/s शत्रुघ्न सिन्हा रविशंकर आगेनागपुर नितिन गडकरी v/s नाना पटोले गडकरी आगेगाजीपुर मनोज सिन्हा v/s अंसारी कड़ी टक्करलखनऊ राजनाथ सिंह v/s पूनम सिन्हा राजनाथ आगेबेगुसराय कन्हैया कुमार v/s गिरिराज सिंह गिरिराज आगेसीट प्रत्याशीइंदौर शंकर लालवानी v/s पंकज संघवी लालवानी आगेछिंदवाड़ा नाथन शाह v/s नकुल नाथ नकुल आगेमुरैना नरेंद्र सिंह तोमर v/s राम निवास रावत तोमर आगेगुना केपी यादव v/s ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया आगेबाड़मेर कैलाश चौधरी v/s मानवेंद्र सिंह सिंह आगेशिवगंगा एच. राजू v/s कार्ति चिदंबरम कड़ी टक्करउधमपुर जितेंद्र सिंह v/s विक्रमादित्य सिंह जितेंद्र सिंह आगे