दादी मां के नुस्खे से दुनियाभर में अवसाद का इलाज

जिम्बाब्वे में अवसाद को कुफुंगिसिसा (बहुत अधिक सोचना।) कहते हैं। कई अन्य गरीब देशों के समान जिम्बाब्वे में भी मानसिक बीमारियों के पीड़ितों के इलाज की सुविधा नहीं है। एक करोड़ 65 लाख की आबादी के देश में 12 प्रशिक्षित मनोचिकित्सक हैं। इनमें से एक डॉ. डिक्सन चिबांडा ने इस स्थिति को बेहतर बनाने का निश्चय किया है। उनकी एक युवा मरीज ने पेड़ पर लटककर जान दे दी थी। उसके पास जांच कराने के लिए पैसे नहीं थे। इस घटना से द्रवित डॉ. चिबांडा ने 2007 में लोगों के बीच इलाज करने वालों का एक सिस्टम खड़ा करने का मिशन हाथ में लिया। वे बताते हैं, मुझे ख्याल आया कि अफ्रीका में दादी मां इस मामले में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं।चिबांडा की संस्था फ्रेंडशिप बेन्च सैकड़ों बुजुर्ग महिलाओं को परेशानियों के हल खोजने की ट्रेनिंग देती है। दादी मां की मरीजों से बातचीत लकड़ी की बेन्चों पर बैठकर होती है। इन्हें फ्रेंडशिप बेन्च नाम दिया गया है। चिबांडा कहते हैं, दादी मां देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं क्योंकि वे पीड़ितों की बात सुनकर उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं। समुदाय के अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। 2016 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में इस अनूठे तरीके के फायदे बताए गए हैं।चिबांडा का तरीका चार अफ्रीकी देशों में लोकप्रिय हो चुका है बल्कि उसने न्यूयॉर्क शहर में दस्तक दे दी है। वे जनवरी में एक फ्रेंडशिप बेन्च दावोस,स्विटजरलैंड लेकर गए थे ताकि दुनियाभर में फैल रही अवसाद की समस्या का कोई हल निकालने की सरल थैरेपी लोगों को बताई जा सके।चार्ली केम्पबेल/ हैनानचीन में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या से सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 2050 तक 33 करोड़ चीनियों की आयु 65 वर्ष से अधिक हो जाएगी। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। हॉन्गकॉन्ग स्थित पेंशन फंड स्टर्लिंग फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन स्टुअर्ट लैकी बताते हैं, यह भविष्य में चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। यदि ऐसी ही स्थिति रही तब चीन की आबादी 2029 में 1 अरब 44 करोड़ के चरम पर पहुंचकर गिरावट के दौर में प्रवेश करेगी। चीनी सोशल साइंस अकादमी की जनवरी में जारी रिपोर्ट का कहना है, देश नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि के दौर में प्रवेश करेगा। 2065 में आबादी 1990 जैसी हो जाएगी। घरेलू मांग में गिरावट आएगी और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ेगी।इतिहास के सबसे बड़े सोशल इंजीनियरिंग प्रयोग- एक बच्चे की नीति से समस्या गंभीर हुई है। 1980 में आबादी नियंत्रण के लिए लागू नीति के विकास दर में बाधा बनने के कारण चीन ने 2016 में माता-पिता को दो बच्चों की इजाजत दे दी। लेकिन, इससे आबादी के टाइम बम की टिक-टिक रुकी नहीं है। 2016 में 8% की बढ़ोतरी के बाद 2017 में जन्म दर 3.5% पर आ गई। चीन के मध्यम आय वर्ग में प्रवेश करने से यह ट्रेंड बढ़ रहा है। विकसित देशों में मध्यम वर्ग कम बच्चों को जन्म देता है। कई पश्चिमी देशों के समान बड़ी संख्या में चीनी महिलाएं बच्चे पालने की बजाय करिअर को प्राथमिकता दे रही हैं।पिछले 20 वर्ष में अफ्रीका ही ऐसा क्षेत्र बचा है जहां आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। यूरोप, अमेरिका और एशिया में परिवार कम बच्चों को वरीयता दे रहे हैं। नए अनुमान बताते हैं, 2090 के आसपास दुनिया की आबादी 9 अरब के चरम पर पहुंच जाएगी और उसमें गिरावट शुरू होगी। पूर्व एशिया में यह ट्रेंड सबसे ज्यादा है। दक्षिण कोरिया में पिछले वर्ष जन्म दर 0.95 जन्म प्रति महिला रही। आबादी का स्तर बनाए रखने के लिए 2.1 जन्म दर जरूरी है। जापान की वर्तमान 12 करोड़ 70 लाख आबादी सन् 2100 में 8 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। उसकी एक तिहाई आबादी 65 वर्ष की होगी। जापान में पहले ही बच्चों की तुलना में बुजुर्गों के डायपर ज्यादा बिकते हैं।चीन में कई बुजुर्गों के पास जीवन गुजारने के लिए जरूरी पैसा नहीं है। पेकिंग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार केवल 3% लोगों के पास स्वयं की कोई कॉमर्शियल पेंशन स्कीम है। सरकार ने बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश के लिए बच्चे पैदा करने का नारा दिया है। महिलाओं को करिअर के कारण देर से विवाह करने से हतोत्साहित किया जा रहा है। 27 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को उपहास उड़ाने के लिए शेंगनू (छोड़ी गई महिला) कहा जाता है। किसी समय गर्भपात आसानी से होते थे। अब उन पर नियंत्रण हो रहा है।एक बच्चे को सभी सुविधाएं और अवसर देने के दबाव के कारण बहुत कम लोग ज्यादा संतान चाहते हैं। एक बच्चे की नीति का नतीजा है कि हर युवा चीनी को अपने बच्चों के अलावा चार ग्रेंड पेरेंट और दो पेरेंट की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। चीन में इस स्थिति को उल्टे पिरामिड-4-2-1 के नाम से जानते हैं। इसलिए भी चीनी युवा अधिक बच्चों का बोझ उठाने के अनिच्छुक रहते हैं। इसका असर शादियों की संख्या पर पड़ा है। चीन में 2013 से विवाहों के रजिस्ट्रेशन में हर साल गिरावट आ रही है। 2006 के बाद हर वर्ष तलाक की संख्या बढ़ी है। इधर, अकेले लोगों ने अपनी आजादी का आनंद उठाना शुरू कर दिया है। चीन में 11 नवंबर को सिंगल्स डे मनाते हैं। 2018 में 30.8 अरब डॉलर की बिक्री के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग डे बन गया है। भेदभाव के बावजूद महिलाएं शिक्षा और रोजगार के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। जीडीपी में महिलाओं की हिस्सेदारी 41% है। दुनिया की 80% महिला अरबपति चीनी नागरिक हैं।पढ़ाई का खर्च बढ़ने से अब बड़े परिवारों में बेटों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार वेबसाइट 51job.com के अनुसार दो बच्चों की नीति के कारण तीन चौथाई कंपनियां महिलाओं को काम देने के पक्ष में नहीं हैं। दूसरी तरफ सरकार बुुजुर्ग आबादी की लहर से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने की तैयारियां नहीं कर रही है।जॉन लांचेस्टरवर्षों बाद दुनिया में हर जगह एक ही विषय पर चर्चा चल रही है। शंघाई, सैनफ्रांसिस्को से लेकर दावोस तक आर्थिक असमानता बहस के केन्द्र में है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीय संकट से उबरना शुरू हो गया है। लेकिन, इसके फायदे भी सबसे अधिक अमीरों को मिल रहे हैं। अमेरिका में 0.1% आबादी के पास 90% लोगों से ज्यादा संपत्ति है। सबसे बड़े सीईओ के वेतन और एक सामान्य कर्मचारी के वेतन के बीच 1978 में अंतर का अनुपात 30 से 1 था। आज यह 312 से 1 है।पूंजीवाद के नैतिक आधार में अधिकतर नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन, वह ऐसा करने में विफल रहा है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि गैलप के एक सर्वे में केवल 45% युवा अमेरिकियों ने पूंजीवाद को अच्छा बताया है। इस पृष्ठभूमि में हमें ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स (एआई) के बढ़ते प्रभाव से समाज में होने वाले बड़े परिवर्तन पर गौर करना चाहिए।इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव काम के कई क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। इस सदी के पहले दस वर्षों में ऑटोमेशन के कारण अमेरिका में मैन्युुफैक्चरिंग क्षेत्र में 80 लाख जॉब खत्म हो गए थे। एआई को जनरल परपज टेक्नोलॉजी (जीपीटी) जैसे बिजली या स्टीम एंिजन समझा जा सकता है। मशीन लर्निंग कंपनी डीप माइंड के सह संस्थापक डेमिस हसाबिस कहते हैं, ‘कुछ लोग सोचते हैं, यह औद्योगिक क्रांति जैसी ही होगी’। वैसे, समय इन परिवर्तनों को व्यवस्थित कर देता है। 1900 में कृषि में 38% और कारखानों में 25% अमेरिकी आबादी काम करती थी। आज खेतों में 1.5% और कारखानों में 7.9 % लोग काम करते हैं। इसलिए भयानक बेरोजगारी होनी चाहिए थी। लेकिन, ऐसा नहीं है। 1900 में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में दो करोड़ 40 लाख जॉब थे और अाज 15 करोड़ जॉब निर्मित हुए हैं।परिवर्तन के हिसाब से चलने के लिए निजी स्तर पर लोगों को ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो उन्हें जीवन भर ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार करे। कार्पोरेट सेक्टर,लोगों और सरकारों को एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की तरफ बढ़ना होगा। असमानता को केवल कार्पोरेट सेक्टर ही स्वयं दूर नहीं कर सकता है। इस नई औद्योगिक क्रांति के शिल्पकार भी ऐसा सोचते हैं। फेसबुक के चीफ एआई साइंटिस्ट यान लेकुन कहते हैं, उन्होंने जितने अर्थशास्त्रियों से बात की है वे सब सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ती असमानता की भरपाई करने के लिए सरकारों को कदम उठाना चाहिए। उन्हें टैक्स लगाकर, संपत्ति और आय का (© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।