इंटरनेट पर सबसे प्रभावशाली शख्स

यह एक कोरियाई पॉप ग्रुप है, जिसमें सिर्फ लड़के हैं। पांच वर्ष पहले इन्होंने ग्रुप बनाकर गाना शुरू किया। इनका एलबम 'लव योअरसेल्फ : टीयर' बिलबोर्ड खूब पसंद किया गया। सोशल मीडिया पर इनके कई फैन्स हैं और इनके प्रभावशाली होने का यही कारण है। मात्र 24 घंटे में इनका म्यूजिक वीडियो 'फेक लव' टेलर स्विफ्ट के रेकॉर्ड को पार कर गया। इंग्लिश सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स 5 करोड़ से अधिक हैं।ये पॉल बंधु हैं। इंटरनेट वीडियो बनाने के मामले में ये यू-ट्यूब पर बड़े स्टार माने जाते हैं। विवादों में रहना इनका शगल है। इसके बाद भी ये बहुत लोकप्रिय हैं। यू-ट्यूब पर इन लोगों के 3 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ 70 लाख और फेसबुक पर 2 करोड़ 10 लाख से अधिक फैन हैं। फोर्ब्स ने लोगन की नेटवर्थ 12 लाख 50 हजार डॉलर और जैक की 11 लाख आंकी है। लोगन ने हाल ही में अपनी एपेरल लाइन शुरू की है।रिहाना के इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करने के कारण स्नेपचैट के शेयरों में गिरावट आ गई थी और कंपनी को 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया था। 30 वर्ष की ये गायिका अपनी मेकअप लाइन भी फेंटी ब्यूटी के नाम से चलाती है, जो काफी सफल है। वे एक सफल आंत्रप्रेन्योर बन चुकी हैं। सोशल मीडिया को वे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी जमकर प्रयोग कर रही हैं, जिसका फायदा उनकी नेटवर्थ में दिखता है।6 वर्ष का बच्चा खिलौनों से खेलता है, लेकिन 6 वर्ष के इस बच्चे ने खिलौनों को अपना कॅरिअर बना लिया है। 2015 में जब रेयान 3 वर्ष का था, तब उसने 100 खिलौनों का रिव्यू किया। उसका अपना यू ट्यूब चैनल है, रेयान टॉयज़ रिव्यू। माता-पिता इस रिव्यू को देखते हैं और खिलौना लेते हैं। किड्स की दुनिया में रेयान का अपना वर्चस्व बन चुका है। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी कम आयु में वह गेम रिव्यू कैसे करता है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जब आव्रजन नीति में सख्ती की तो 2000 से अधिक बच्चों को माता-पिता से अलग कर दिया गया। तब पति प|ी चार्ली और डेव ने फेसबुक पर बच्चों को माता-पिता से मिलाने के लिए पैसा जुटाना शुरू किया। अमेरिका की सीमा पर रोती हुई दो वर्ष की बच्ची को देखकर इन दोनों ने रिफ्यूजी और इमिग्रेंट सेंटर के लिए धन जुटाया ताकि इन बच्चों को शिक्षा और माता-पिता को कानूनी मदद दी जा सके। महज एक माह में 2 करोड़ डॉलर जुटाए।जिस तरह से जॉन एफ कैनेडी ने टीवी को अपना माध्यम बनाया था, उसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्विटर को बनाया है। वे ऑफिस जाते हुए, उड़ान भरते हुए कहीं से भी ट्वीट कर देते हैं। उनके ट्वीट बहुत चर्चित और विवादों वाले रहते हैं। दुनियाभर में खलबली मचा देते हैं। ट्वीट में वे व्यक्तिगत रूप से लोगों को अपमानित भी कर देते हैं। कई राष्ट्रों के प्रमुख भी उनके ट्वीट वार से अछूते नहीं हैं।दैिनक भास्कर, रायगढ़, 2 जुलाई 2018, सोमवार17 वर्षीय एरियल को लोग बेबी एरियल कहते हैं। उनके लिप सिंकिंग एप के 2 करोड़ 80 लाख फॉलोअर्स हैं। अटलांटिक रिकॉर्ड्स गाने के बाद मार्टिन ने खुद का म्यूजिक जारी करना शुरू कर दिया। 2018 में चार पॉप गीतों को यू ट्यूब पर 7 करोड़ लोगों ने देखा। सोशल मीडिया पर उनके 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। कुछ समय पहले ही उन्हें टीन चॉइस अवॉर्ड मिला। पॉजिटिविटी की समर्थक 2018 में वे फिर से चॉइस ‘म्यूजर’ की श्रेणी में मनोनीत की गई हैं।ये जापानी अदाकारा हैं। मूल रूप से कॉमेडी करती हैं। इंस्टाग्राम पर 30 वर्षीय नाओमी के 80 लाख फॉलोअर्स हैं। ये दस वर्ष से इस विधा में हैं। बियोंसे और लेडी गागा का रूप धरने के बाद से ये ‘बियोंसे ऑफ जापान’ कहलाने लगीं और इसके बाद से ही फैशन इंडस्ट्री में भी इनका खासा नाम है। हाल ही इनका गैप से करार हुआ है। साथ ही फेंडी और गुची जैसे ब्रैंड्स में भी नजर आने वाली हैं।इस अमेरिकी अदाकारा ने कई कल्ट क्लासिक फिल्मों में काम किया है। 40 वर्ष की बिज़ी इंस्टाग्राम पर बेहद लोकप्रिय है। नवंबर 2016 में इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें वे हर दिन की अपने जीवन की कहानी बताती हैं। गोल्डन ग्लोब से सम्मानित हो चुकी इस अदाकारा ने यह भी बताया कि किस तरह से कामकाजी मां होते हुए उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी को झेला और दो बच्चों को बढ़ा किया। उनके 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं।चार्ली कैम्पबेलपाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सुपरस्टार रहे इमरान खान इस्लामाबाद में रहते हैं। उनके घर तक जो सड़क जाती है, वह गड्ढों से भरी हुई है। फिर एक खड़ी चढ़ाई जहां इमरान का किलेनुमा फार्महाउस है। टाइम ने उनके घर पहुंचकर उनसे चर्चा की।ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे इमरान खिलंदड़ किस्म के व्यक्ति रहे। हालांकि पाकिस्तान को विश्वकप इनकी ही कप्तानी में मिला। 1992 में ब्रिटिश जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की जो ब्रिटिश प्रिंसेस डायना की दोस्त रहीं। आज इमरान पाकिस्तान की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है। उनके सामने कोई भी नाम इतना दमदार नहीं है। उनमें एक करिश्मा है और साथ ही सोशल मीडिया को अपने पक्ष में उपयोग करने में उनकी महारत है।25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए खान को अपनी पार्टी पीटीआई को जिताना है। 1996 में बनी इस पार्टी को दो राजनीतिक परिवारों को पीछे छोड़ना है। इमरान भ्रष्टाचार विरोधी नारे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान को उम्मीद इसलिए भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही नवाज शरीफ को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री पद से हटाया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों का जो गुस्सा है, वह इमरान के पक्ष मजबूत होता है। उनके प्रयासों से ही सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को राजनीति में अयोग्य घोषित कर दिया।इमरान कहते हैं कि यह मेरे लिए बड़ी जीत है। भ्रष्टाचारी नेता अपने को बचाने में लगे हैं, लेकिन हमें उन्हें पूरा उघाड़ देना है। मुल्क में जो गरीब हैं, वह और गरीब हो रहे हैं और चुनिंदा लोग ही अमीर होते जा रहे हैं। देश की 29.5 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार के मुताबिक साक्षरता की दर 58 फीसदी ही है। बिजली की कमी से मुल्क के कारखाने और घर चाहे जब अंधेरे में घिरे होते हैं।अफगानिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका पर भी इमरान का रुख अलग है। वे कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान के 70 हजार लोगों की जानें चली गईं। मुल्क की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और इकोनॉमी को 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। इमरान अपनी सभाओं में कहते हैं ‘अमेरिका के गुलाम मत बनना’। ट्रम्प ने मुस्लिमों की तुलना दहशतगर्दियों से कर रखी है। पांच मुस्लिम राष्ट्रों के लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगा रखी है। यह मुझे बेहद अपमानजनक लगता है। अमेरिका इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता। अमेरिकी नीतियों के खिलाफ हमेशा रहने वाले इमरान ये भी कहते हैं कि इन सबके बाद भी वे अमेरिका के विरोधी नहीं है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि यदि वे जीतते हैं तो अमेरिकी सुरक्षा उनके लिए क्या मायने रखती है? खान कहते हैं कि आतंकवादी की सारी जड़ राजनीति में है, धर्म में कभी नहीं। तालिबान के खिलाफ कड़ा रुख न रखने के कारण इमरान आलोचनाओं का शिकार होते रहे हैं। जब उनसे पूछा था कि क्या ओसामा बिन लादेन आंतकी है, तो इमरान ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। तब आलोचकों ने उनका नाम ‘तालिबान खान’ रख दिया था।