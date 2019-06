IIT में 8442, IIIT में 29707 और NIT में 163000 थी जनरल कैटेगिरी की क्लोजिंग रैंक

शहर के तीन बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ट्रिपलआईटी, आईआईटी भिलाई और एनआईटी में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। काउंसिलिंग 7 राउंड में होगी। एनआईटी की 12 ब्रांच, आईआईटी की 3 ब्रांच और ट्रिपलआईटी की 2 ब्रांचों में एडमिशन दिए जाएंगे। पिछले साल ट्रिपलआईटी में एडमिशन के लिए सामान्य कैटेगिरी की अाेपनिंग रैंक 13 हजार 491 और क्लाेजिंग रैंक 29 हजार 707 थी। यानी इतनी रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स संस्थान में एडमिशन लेने में कामयाब रहे थे। वहीं, आईआईटी भिलाई में एडमिशन के लिए सामान्य कैटेगिरी की ओपनिंग रैंक 3 हजार 702 और क्लोजिंग रैंक 8 हजार 442 थी। एनआईटी के 12 डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए सामान्य कैटेगिरी की ओपनिंग रैंक होम स्टेट कोटा के तहत 1452 और क्लोजिंग रैंक 1 लाख 63 हजार 829 थी। सिटी भास्कर टीम ने तीनों संस्थानों के सभी डिपार्टमेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक चेक करने के बाद उसमें से सबसे कम ओपनिंग और सबसे ज्यादा क्लोजिंग रैंक को बतौर आंकड़े पेश किया है। इसे देखकर स्टूडेंट्स अनुमान लगा सकते हैँ कि उन्हें इन तीनों संस्थानों में एडमिशन मिलने की संभावना है या नहीं।27 को होगा सीट एलॉटमेंटएनआईटी के प्रो. एसपी साहू ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत कैंडिडेट को अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स सबमिट करनी होती है। काउंसिलिंग की वेबसाइट पर लॉगइन करने के बाद पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस भरना हाेगा। कैंडिडेट्स जितने चाहे उतने इंस्टीट्यूट के नाम प्राथमिकता के अनुसार भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद 27 जून को पहला एलॉटमेंट होगा। इसकी रिपोर्टिंग 28 जून से 2 जुलाई तक चलेगी। 7वें राउंड की सीट एलॉटमेंट प्रोसेस 18 जुलाई को होगी।बायो टेक्नोलॉजीकैटेगिरी ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंकसामान्य (F) 42175 - 116473सामान्य 56078 - 142858ओबीसी (F) 29244 - 58068ओबीसी 27323 - 49795एससी (F) 13839 - 13839एससी 6856 - 16786एसटी (F) 1934 - 4837एसटी 2790 - 4440मेटलर्जिकल इंजीनियरिंगसामान्य (F) 51607 - 105925सामान्य 47316 - 105363ओबीसी (F) 31513 - 38177ओबीसी 19562 - 42817एससी (F) 18802 - 18802एससी 7913 - 14045एसटी (F) No Dataएसटी 2325 - 4226कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंगसामान्य 13491 - 22882अाेबीसी 4444 - 8896एससी 2477 - 6013एसटी 987 - 3214इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंगसामान्य 14042 - 29707अाेबीसी 5986 - 11968एससी 3257 - 7633एसटी 2956 - 4107केमिकल इंजी.ओपनिंग क्लोजिंग27305 - 7461638970 - 7832127990 - 3081719294 - 292969557 - 163576351 - 91933810 - 38102053 - 4263माइनिंग66839 - 10976329931 - 8650430015 - 6895619567 - 3466619696 - 196966910 - 11179No Data1997 - 3007कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंगसामान्य (फीमेल) 6179 - 7743सामान्य 3702 - 5423ओबीसी (फीमेल) 3272 - 3649ओबीसी 1018 - 1976एससी (फीमेल) 1908 - 1908एससी 807- 1171एसटी (फीमेल) - No Dataएसटी 563 - 625नोट : एनआईटी की काउंसलिंग 7 राउंड में पूरी हुई थी। इस लिस्ट में पहले राउंड की ओपनिंग रैंक और लास्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक काे लिया गया है। F यानी फीमेल, No Data संबंधित कैटेगिरी का डेटा उपलब्ध नहीं है।सिविल इंजीनियरिंगओपनिंग क्लोजिंग37121 - 6683923862 - 6668019822 - 2886314799 - 238067594 - 75943961 - 72061261 - 1261598 - 2053आईटी25196 - 4201922709 - 4099820425 - 244519542 - 183663705 - 119134205 - 85952859 - 28591383 - 1765कम्प्यूटर साइंसओपनिंग क्लोजिंग12839 - 2519611550 - 242847846 - 127405618 - 100963022 - 30221806 - 4263No Data691 - 1257बायोमेडिकल इंजी.77091 - 9943169369 - 16382942515 - 8647325286 - 5459521719 - 2470710974 - 16001No Data2939 - 4934इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग10156 - 105746045 - 77784445 - 47622533 - 29482145 - 21451467 - 1660No Data597 - 671इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंगओपनिंग क्लोजिंग27233 - 4927214517 - 3976415699 - 1980510429 - 198279099 - 131184010 - 50402405 - 2405874 - 2103इले. एंड टेली कम्यू. इंजी.25701 - 4551723071 - 4806312951 - 1832614468 - 249266294 - 122605125 - 12696No Data1360 - 1704मैकेनिकल इंजीनियरिंग11359 - 118796187 - 84425448 - 63132342 - 32732616 - 26161434 - 1546407P - 713P337 - 665मैकेनिकल इंजीनियरिंगओपनिंग क्लोजिंग42019 - 9311219353 - 4273526735 - 269419986 - 1827011564 - 115641929 - 7390No Data1557 - 1997आर्किटेक्चर931 - 31471452 - 86891095 - 99791364 - 135421521 - 1521361 - 1333107 - 742250 - 478जानिए क्या है ओपनिंग अौर क्लोजिंग रैंकओपनिंग रैंक का अर्थ है वो रैंक जहां से किसी भी संस्थान की ब्रांच में एडमिशन की शुरुआत हुई। वहीं, क्लोजिंग रैंक का अर्थ उस रैंक से जो एडमिशन की सबसे अाखिरी रैंक रही।