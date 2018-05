ऑनलाइन बुकिंग के समय ही करें सिलेंडर का भुगतान

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। वे अब ऑनलाइन गैस बुक कराते समय सिलेंडर के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं।...

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। वे अब ऑनलाइन गैस बुक कराते समय सिलेंडर के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। गैस कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देने यह सेवा शुरू की है।



ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट व डेबिट कार्ड के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद उपभोक्ता को सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इस सुविधा के जरिए आप कहीं पर भी बैठे सिलेंडर बुक व उसी समय पेमेंट कर सकेंगे। जिले में इस सुविधा का लाभ इस समय तीन गैस एजेंसियों के द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही है। तीन महीने के अंदर सभी गैस एजेंसियां इस सुविधा का लाभ उपभोक्ताओं को देने लगेंगी।



सांई एचपी गैस एजेंसी के संचालक सूरज कश्यप ने बताया कि उन्होंने करीब एक महीने पहले कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए ईजी गैस कार्ड की सेवा शुरू की थी जिसका उपयोग इस समय दो हजार से अधिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को पेटीएम की सुविधा दी जाएगी। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए खाद्य विभाग से भी निर्देश मिले हैं जिसका पालन किया जा रहा है।



कैशलेस व्यवस्था



गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने तीन गैस एजेंसियों ने शुरू की ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा



उपभोक्ताओं को यह करना होगा



www. google. com में जाकर my lpg.in पर लॉग करना होगा।



इसके बाद गैस कंपनी का चयन करना होगा।



Quick and pay option में जाकर डाॅक्यूमेंट को पूरा करें।



डॉक्यूमेंट के फ्लिप करने के बाद अंत में प्रोसीड करना होगा।



इसके बाद मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, जिसके बाद पेमेंट के लिए अन्य विकल्प भी भरने होंगे।



1.



2.



3.



4.



5.



कनेक्शन आधार से लिंक कराना जरूरी



इस सुविधा के लिए जिन उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना होगा। खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी केसी थारवानी ने बताया कि इस समय जिले में करीब गैस उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख 40 हजार है। जिसमें लगभग सभी ने आधार नंबर और बैंक एकाउंट नंबर से लिंकअप करवा लिया है।



पेमेंट के बाद बुकिंग कैंसिल नहीं होगी : यदि किसी कारणवश उपभोक्ता बुक कराए हुए सिलेंडर की डिलीवरी नहीं ले सकेगा तो डिलीवरी बॉय उसे उस सिलेंडर की डिलीवरी अगले दिन आकर देगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उपभोक्ता बुक कनेक्शन को कैंसिल नहीं करवा सकेगा।



कालाबाजारी पर लगेगी रोक : ऑनलाइन बुकिंग और स्वाइप मशीन के बाद अब आन लाइन पेमेंट की सुविधा मिलने से जहां उपभोक्ताअों को काफी राहत मिल रही है। वहीं दूसरी ओर इसके चलते कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। कुछ समय पहले तक गैस सिलेंडर की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर होती थी।





Web Title: ऑनलाइन बुकिंग के समय ही करें सिलेंडर का भुगतान

News in Hindi from Dainik Bhaskar) ऑनलाइन बुकिंग के समय ही करें सिलेंडर का भुगतान