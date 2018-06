सलमान खान तो आज भी मुझे बच्चा ही समझते हैं: सोनम

आ ज आप 33 वर्ष की हो गई हैं...हां, यह अच्छी बात है ना? सच कहूं तो एज सिर्फ एक नंबर है। मुझे नहीं लगता किसी को अपनी एज पर शर्म करनी चाहिए। मैं खुश हूं कि मैं सर्वाइव कर रही हूं। बीते वर्षों में अपने अंदर क्या बदलाव देखती हैं?मुझे नहीं लगता मैं जरा भी बदली हूं, बस थोड़ा सा परिपक्व हुई हूं। सलमान खान तो मुझे आज भी बच्चा ही समझते हैं। बर्थडे से जुड़ा हुआ कोई यादगार किस्सा शेयर करेंगी?मैं हर बर्थडे पर उम्मीद करती हूं कि मेरे दोस्त मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आएं। इससे जुड़ी हुई कई यादें हैं। जब मैंने आनंद को डेट करना शुरू किया था। मुझे उनसे मिले हुए सिर्फ दो महीने हुए थे। उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था। वे मुंबई आए और एक रेस्त्रां बुक किया। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि हम डेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब कैसे करेंगे। उन्होंने मेरे हिसाब से मेन्यू और म्यूजिक प्लान किया था। मुझे हैंडरिटन कार्ड भी दिया था। यह बहुत ही स्वीट था। इससे पहले किसी और ने मेरे लिए इतना स्पेशल प्लान नहीं किया था। सबसे स्पेशल बर्थडे गिफ्ट कौन सा रहा?स्वरा भास्कर ने मुझे बच्चों की एक रजाई दी थी जिस पर कई किताबों के पोस्टर बने हुए थे। खालिद मोहम्मद (फिल्म निर्देशक) अंकल को पता है कि मुझे आर्ट पसंद है इसलिए वो हमेशा मुझे छोटी-छोटी चीजें गिफ्ट करते रहते हैं। वो हमेशा मेरी केयर करते हैं। अगले बर्थडे से पहले आप क्या जानना चाहती हैं?मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी? क्योंकि अभी मेरी शादी हुए एक महीना ही हुआ है और लोग इसके बारे में कई तरह के सवाल कर रहे हैं।अर्जुन कपूर इन दिनों लंदन में फिल्म ‘नमस्ते इंग्लैंड’ की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने वहां मौजूद बहन सोनम और करीना कपूर से मुलाकात की। इस दौरान की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा... In great company !!! #londonsummer with the Veere’s #bebokillingit and the #kapoorsisters killing it...