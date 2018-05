जल संकट पर फिल्म बनाएंगी प्रियंका चोपड़ा

ज ल संकट को लेकर बी-टाउन सेलेब्स खासे चिंतित रहते हैं। आमिर खान जैसी हस्तियां जमीनी स्तर पर ‘पानी फाउंडेशन’ के जरिए महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाके में बड़े लेवल पर काम भी कर रही हैं। शेखर कपूर इस समस्या को लेकर यशराज बैनर के साथ भारी-भरकम बजट की फिल्म भी बनाने वाले थे। आधिकारिक घोषणा भी हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। इस मोर्चे पर प्रियंका चोपड़ा बाजी मार गई हैं। वे अपने बैनर पर्पल पेबल पिक्चर्स के तहत जल संकट पर मराठी भाषा में फिल्म बना रही हैं। फिल्म का नाम ‘पाणी’ है। यह फिल्म आदिनाथ कोठारे डायरेक्ट करेंगे। बतौर डायरेक्टर उनकी यह पहली फिल्म है। इससे पहले वे बतौर एक्टर कई मराठी फिल्मों में काम कर चुके हैं।



ओशो पर बनेगी फिल्म, सुभाष घई कर रहे हैं प्रोड्यूस...



फ्रांस में चल रहे ‘71वें कान फिल्म फेस्टिवल’ में सुभाष घई ने आधात्यमिक गुरु ओशो के जीवन पर फिल्म बनाए जाने की अनाउंसमेंट की है। इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाली इस फिल्म का नाम ‘ओशो : अदर साइड ऑफ ओशियन’ तय किया गया है।



अमित कर्ण | मुंबई



अपने जमाने के मशहूर भारतीय आध्यात्मिक गुरु ओशो पर फीचर फिल्म बनने जा रही है, जिसका नाम ‘ओशो : अदर साइड ऑफ ओशियन’ होगा। इस फिल्म को सुभाष घई प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाली इस फिल्म की अनाउंसमेंट कान फिल्म फेस्टिवल के इंडिया पवेलियन में मंगलवार को की गई।



‘रंग दे बसंती’ फेम कमलेश पांडे ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। जब उनसे इस फिल्म को लेकर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा..., ‘हम एक दशक से इस फिल्म के लिए निर्माता ढूंढ रहे थे, लेकिन जिसके पास भी जाते वह मना कर देता। सभी का यह कहना होता था कि ओशो की जिंदगी पर कौन फिल्म देखना चाहेगा। अब जब कुछ महीनों पहले नेटफ्लिक्स पर अमरीकियों ने ‘ओशो’ पर डॉक्यूमेंट्री बनाई तो अचानक ओशो पर बायोपिक बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई।



कान फिल्म फेस्टिवल में अनाउंसमेंट...



प्रियंका ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है...



This is what I had envisioned when starting @PurplePebblePic...A platform for good stories & new talent. #Paani is special because it’s based on a true story & deals with a very topical issue.Welcome aboard @adinathkothare & team...let’s create something special together!



हम खुशनसीब हैं, जो सुभाष घई बोर्ड पर आ गए। वे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। ओशो की जिंदगी पर हम हिंदी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फिल्म बना रहे हैं। ठीक रिचर्ड एटनबरो की ‘गांधी’ के तर्ज पर। इसमें इंग्लिश एक्टर बेन किंग्सले ने बापू का रोल प्ले किया था।’



निर्देशक लक्षेन सुकामेली के साथ सुभाष घई



प्रियंका ने बताया है...,



‘यह फिल्म एक असल कहानी पर आधारित होगी। हम दर्शकों को इनोवेटिव कंटेंट देना चाहते हैं। अपने बैनर से नए लोगों को लॉन्च करना हमारा मकसद है। ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं, जो उस दुनिया की हकीकत बयां करती हैं, जहां हम रहते हैं। ‘पाणी’ भी कुछ ऐसी ही है। आदिनाथ कोठारे के साथ काम करने को लेकर हम काफी एक्साइटेड हैं।’



इस कहानी को खासतौर पर महाराष्ट्र के लातूर जिले के सूखा प्रभावित नागदरवाड़ी गांव में सेट किया गया है। यह मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित इलाके के तहत आता है। फिल्म में वहीं के एक आम आदमी द्वारा वॉटर क्राइसिस को लेकर किए गए स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। डायरेक्टर आदिनाथ कोठारे ने इसमें एक छोटी सी लव स्टोरी भी जोड़ी है। वे इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए भी नजर आएंगे। उनके अलावा फिल्म में रूचा वैद्य, सुबोध् भावे, किशोर कदम, गिरीश जोशी भी होंगे। ‘ब्योमकेश बख्शी’ फेम रजत कपूर भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं।



‘ओशो...’ के लिए अल पचीनो को किया गया था अप्रोच



कमलेश पांडे ने आगे बताया, ‘इस फिल्म में ओशो की भूमिका के लिए हमने अमेरिकन एक्टर अल पचीनो को अप्रोच किया था। उन्हें स्क्रिप्ट भी पसंद आई थी, पर वे भारतीय एक्सेंट यानी लहजे में बात नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने बड़ी विनम्रता से फिल्म को अस्वीकार कर दिया। बहरहाल ओशो के किरदार के लिए हमारी बात वहां के डस्टिन ली हॉफमैन के साथ भी हो रही है। ओशो में हम किसी इंटरनेशनल स्टार को ही कास्ट करेंगे।’



इतालवी डायरेक्टर लक्षेन करेंगे डायरेक्ट



कमलेश ने कहा..., ‘कान में हॉलीवुड के कई नामीगिरामी स्टूडियो ने भी इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए इतालवी डायरेक्टर लक्षेन सुकामेली को बोर्ड पर लाया गया है। नेटफ्लिक्स ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उसमें ओशो के थॉट्स से ज्यादा कंट्रोवर्सी पर फोकस किया गया है। हम उनसे जुड़ी सच्चाई फिल्म में दिखाएंगे।



मराठीभाषी फिल्म का नाम होगा ‘पाणी’