￼पर अपने इंट्रेस्ट के वीडियोज अपलोड कर दिखाएं हुनर, बन सकते हैं डिजिटल सेलिब्रिटी

दैनिक भास्कर के सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म first wall एप की टीम ने गुरुवार को एमिटी यूनिवर्सिटी, रुंगटा और हरिशंकर कॉलेज में डिजिटल लिटरेसी पर सेमिनार रखा। सेमिनार को first wall के सीईओ ज्ञान गुप्ता ने एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि इस एप का यूएसपी है कि ये इंडिया का अपना स्वदेशी सोशल वीडियो एप है, जहां आप वीडियो अपलोड कर दुनिया को अपना हुनर दिखा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने का मौका दे रहा है। उन्होंने स्टूडेंट्स को डिजिटल इन्फ्लूएंस के बारे में भी जानकारी दी। इन वीडियो इन्फ्लुएंसर्स को दैनिक भास्कर डिजिटल सेलिब्रेटी बनने का मौका देगा। यानी आपको रेडियो, प्रिंट और डिजिटल में भी प्रमोट किया जाएगा। इस एप पर कॉलेज स्टूडेंट्स अपने डांस सिंगिंग, ब्लॉग जैसे वीडियो अपलोड करके डिजिटल सेलिब्रेटी बन सकते हैं।एमिटी यूनिवर्सिटी, रुंगटा और हरिशंकर कॉलेज में हुअा सेमिनारदैनिक भास्कर के सोशल वीडियो प्लेटफाॅर्म ने डिजिटल लिटरेसी पर रखा सेमिनारएप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर सबमिट करें। आपको ओटीपी नंबर प्राप्त होगा। इसे सबमिट करने के बाद आपका वॉल क्रिएट हो जाएगा। वीडियो अपलोड करने के लिए एप में मौजूद ऑप्शन पर जाएं और वीडियोज अपलोड करें। फर्स्ट वॉल एप की एक खासियत ये है कि यहां अाप डेली हैश टैग वीडियो पोस्ट कर रोज कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। इस मौके पर रुंगटा कॉलेज के डायरेक्टर वीके स्थापक, एमिटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रो. सतेन्द्र पटनायक, हरिशंकर कॉलेज की प्रिंसिपल ममता शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।हरिशंकर कॉलेज में सेशन लेते first wall के सीईओ ज्ञान गुप्ता।वीडियो क्रिएटर बनने के लिए हमसे करें कॉन्टैक्टअगर आप वीडियो क्रिएटर हैं और एप से जुड़कर बनना चाहते हैं डिजिटल सेलिब्रेटी तो हमसे 7999598646 पर कॉन्टैक्ट करें। शहर के स्कूल कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान भी हमसे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।