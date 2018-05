एमडीएम ने नाली की सफाई कराने दिए थे निर्देश, 13 दिन बाद दोबारा जांच में पहुंचे तो वैसी ही गंदगी मिली

नगर की गलियों में सफाई का निरीक्षण करते एसडीएम व अन्य।



अभियंता को कहा-पानी निकासी की तत्काल कराएं व्यवस्था



दाेबारा नगर निरीक्षण के दौरान उन्होंने नपा अभियंता समेत पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल से चर्चा की। उन्होंने कहा की गिन्नी देवी धर्मशाला के पीछे तत्काल नाली बनाई जाए एवं रानीसागर पारा में जाम नालियों को नए नाली का निर्माण कर जोड़। व्यवस्थित ढंग से पानी की निकासी की व्यवस्था किए जाए। वार्ड क्रमांक 12 में गिन्नी देवी धर्मशाला के पीछे नाली जाम से नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने अभियंता को निर्देशित किया कि पटवारी सक्ती के साथ स्थल जांच कर नाली एवं बगल के शासकीय जमीन का सीमांकन करें और जो जमीन शासकीय है उसमें हुए बेजाकब्जा को तत्काल हटाया जाए।





emdiem ne naali ki sfaaee karaane die the nirdesh, 13 din baad dobaaraa jaanch mein pahunche to vaisi hi gandgai mili