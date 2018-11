बॉस्केटबॉल फीबा वर्ल्ड कप: हांगकांग को हराकर इंडिया टीम पहुंची फाइनल में भिलाई की गुलब्शा अली ने सेमीफाइनल में बनाए 11 प्वाइंट

गुलब्शा ने अब तक वर्ल्ड कप में बनाएअंकइंडिया v/s ईरान : गुलब्शा 6 अंकभिलाई।बेंगलुरू में आयोजित हो रही अंडर-18 फीबा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से खेल रही गुलब्शा अली ने सेमीफाइनल मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ 11 प्वाइंट बनाए। इंडिया टीम ने फीबा बॉस्केटबॉल अंडर-18 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम का फाइनल मुकाबला कजाकिस्तान से होगा। फाइनल मुकाबले में भी भिलाई की गुलब्शा अली इंडिया टीम में शामिल होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम ने शुक्रवार को हांगकांग को 45 अंकों के विशाल अंतर से हराया। हांगकांग के खिलाफ इंडिया टीम ने 83-38 से जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने फीबा बॉस्केटबॉल वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मुकाबले नहीं हारे। राज्य की निगाहें भिलाई की बेटी गुलब्शा अली पर टिकी है।इंडिया v/s गुआमगुलब्शा 8 अंकइंडिया v/s सिंगापुर गुलब्शा 21 अंकइंडिया v/s हांगकांगगुलब्शा 11 अंक