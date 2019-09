वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ की टीम घोषित, 4 अक्टूबर से होंगे मुकाबले

बीसीसीआई द्वारा वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर-19 वनडे एलीट ग्रुप ए के मैच 4 अक्टूबर से आयोजित किए जा रहे है। इस टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ की टीम की घोषणा शुक्रवार को की गई।यह आयोजन 4 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ग्वालियर में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ की टीम इस टूर्नामेंट में अपने मैचेस मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड, आंध्र, महाराष्ट्र, मुम्बई, विदर्भ से खेलेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की अंडर-19 वन डे टीम का चयन कर लिया गया है। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम को कुल 8 मैच खेलने है।पहला मैच: छत्तीसगढ़ V/S मध्यप्रदेश - 4 अक्टूबर ग्वालियर।दूसरा मैच: छत्तीसगढ़ V/S तमिलनाडु - 6 अक्टूबर ग्वालियर।तीसरा मैच: छत्तीसगढ़ V/S हरियाणा - 8 अक्टूबर ग्वालियर।चौथा मैच: छत्तीसगढ़ V/S झारखंड - 9 अक्टूबर ग्वालियर।पांचवा मैच: छत्तीसगढ़ V/S आंध्र - 13 अक्टूबर ग्वालियर।छठवा मैच: छत्तीसगढ़ V/S महाराष्ट्र - 17 अक्टूबर ग्वालियर।सातवां मैच: छत्तीसगढ़ V/S मुंबई - 19 अक्टूबर ग्वालियर।आठवां मैच: छत्तीसगढ़ V/S विदर्भ - 23 अक्टूबर ग्वालियर।टीम में आलोक साहू, अल्तमस खान, अनुराग मिश्रा, आयुष पांडेय, आयुष सिंह ठाकुर, देव आदित्य सिंह, हर्ष साहू (विकेट किपर), किवनूर छावड़ा, निखिल कनोरिया, रोहन टांक, साहिलपुरी गोस्वामी, शाश्वत मिश्रा (कप्तान), सन्नी पाण्डे, वासुदेव बरेथ, विजय यादव टीम में शामिल है। टीम के खिलाड़ियों को आयोजन से पहले कैंप लगाकर ट्रेनिंग दी जाएगी।