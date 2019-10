गंगा राजू ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ टीम का शेड्यूल तय, छह मैच खेलेगी राज्य की टीम

आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा डॉ. गंगा राजू ट्रॉफी अंडर-23 क्रिकेट वनडे टूर्नामेंट का आयोजन आंध्रप्रदेश में 3 अक्टूबर से आयोजित किया जा रहा है।इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ की टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम 6 मैच खेलेगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। छत्तीसगढ़ का पहला मैच 3 अक्टूबर को विजयनगरम में आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ब्लू के साथ होगा। छत्तीसगढ़ की टीम ने अपने होने वाले मैच के लिए तैयारी कर ली है।राज्य की टीम में इन खिलाड़ियों को मिला मौका: छत्तीसगढ़ की टीम में आशीष पाण्डे, आकाश सक्सेना, आनन्द राव, जी सत्य विकास शर्मा, गगनदीप सिंह, गौरव यादव, हर्ष शर्मा, एम बिन्नी सेमुएल, मो. शाहबाज हुसैन, प्रतीक यादव, प्रिंस कुमार सिंह, संजीत देसाई, सानिध्य हुरकत, श्रेयम सुन्दरम, सिद्धार्थ अग्रवाल, उत्कर्ष तिवारी, विश्वरंजन शामिल है।पहला मैचछत्तीसगढ़ V/S आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ब्लू- 3 अक्टूबर।दूसरा मैचछत्तीसगढ़ V/S आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्रीन- 4 अक्टूबर।तीसरा मैचछत्तीसगढ़ V/S मध्यप्रदेश- 6 अक्टूबर।चौथा मैचछत्तीसगढ़ V/S आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ब्लू- 7 अक्टूबर।पांचवा मैचछत्तीसगढ़ V/S आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्रीन- 9 अक्टूबर।छठवां मैचछत्तीसगढ़ V/S मध्यप्रदेश- 10 अक्टूबर।इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से पहले छत्तीसगढ़ की टीम का कैंप लगाया गया। जहां प्रदर्शन के बाद टीम का चयन किया गया है।विजय हजारे में छग की टीम ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। छत्तीसगढ़ ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 268 रन बनाए। जिसमें आशुतोष ने 75 रनों की पारी खेली। जवाब में बल्लेबाजी करने आई आंध्र की पूरी टीम 46.5 ओवर में 212 रनों पर ऑलआउट हो गई। टीम ने इससे पहले मुंबई को हराया था।पहले बल्लेबाजी करने उतरी छत्तीसगढ़ की टीम ने ठोस शुरुआत की। ओपनर बल्लेबाज शशांक चंद्राकर ने 69 गेंदों में 54 रनों की पारी खेल कर टीम को सधी हुई शुरुआत दी। इसके बाद आशुतोष सिंह ने 93 गेंद में 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाए। वहीं शशांक सिंह ने 45 रन और अमनदीप ने 27 रन बनाए।268 रनों का स्कोर खड़ा करने के बाद छत्तीसगढ़ की टीम ने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ ने 46.5 ओवर में आंध्र को 212 रनों पर ढेर कर दिया। गेंदबाजी करते हुए शशांक सिंह ने 8 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए। अजय ने 2 और पुनीत दते ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण 2 विकेट झटके।विजय हजारे में छत्तीसगढ़ की दूसरी जीत है। पहले छत्तीसगढ़ ने मुंबई को हराकर 4 अंक हासिल किया। इस मैच में भी छत्तीसगढ़ की टीम को 4 अंक मिले। वहीं इससे पहले रद्द हुए दोनों ही मैच में छत्तीसगढ़ को 2-2 अंक मिले थे। छत्तीसगढ़ टीम का अब अगला मैच 2 अक्टूबर को कर्नाटका के साथ होगा।