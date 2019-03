छत्तीसगढ़ वुमन टीम 3 में से 2 मैच हारी, आज राजस्थान से होगी भिड़ंत

छत्तीसगढ़ की अंडर-23 वुमंस क्रिकेट टीम को अपने तीसरे लीग मैच में बड़ौदा के खिलाफ 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ की महिला टीम अब तक तीन लीग मैच में से दो मैच हार चुकी है। सिर्फ सिर्फ सौराष्ट्र के खिलाफ छत्तीसगढ़ की टीम ने एक मात्र 111 रनों से जीत दर्ज की है।अब छत्तीसगढ़ टीम अपने चौथे लीग मैच में राजस्थान के खिलाफ उतरेगी। बीसीसीआई की ओर से राजकोट में कराए जा रहे वनडे मैच में गुरुवार को छत्तीसगढ़ की टीम ने बड़ौदा के खिलाफ टाॅस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 127 रन बनाए। जिसमें सबसे ज्यादा दीपिका तिवारी ने 39 रन की पारी खेली। वहीं 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़ौदा की टीम ने तेजी से रन बनाना शुरू किया और 28.3 ओवर में ही 1 विकेट खोकर 128 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता।बीसीसीआई की ओर से सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में खेले जा रहें है मैच।पांच बल्लेबाज तो नहीं छू सके दहाई का अंकछग टीम के 5 खिलाड़ी तो दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। टीम की ओर से सबसे ज्यादा दीपिका तिवारी ने 70 बाॅल में 39 रन बनाए। इस पारी में दीपिका ने 4 चौके भी लगाए। इनके अलावा लेखिका यादव ने 78 बाॅल में 17 रन, संजना पारधी ने 54 बाॅल 22 रन, ममता भगत ने 26 गेंद में नाबाद 14 रन की पारी खेली।मीडिल आॅर्डर ने एक बार फिर किया निराशछत्तीसगढ़ वुमन टीम बड़ौदा के खिलाफ रन बनाने में असफल रही। टाॅप आर्डर के बल्लेबाजों ने तो निराश किया ही साथ ही छत्तीसगढ़ टीम का कमजोर पक्ष मिडिल आर्डर भी इस मैच में फेल रहा। विद्या वर्मा 8, शिवानी 7 रन, मनप्रीत 8 रन, ऋतु मेश्राम 4 गेंद में 0 रन, दुर्गेश नंदिनी 2 गेंद में नाबाद 2 रन बनाए।बड़ौदा की अमृता ने बनाए नाबाद 57 रनछत्तीसगढ़ के 128 रनों के लक्ष्य को बड़ौदा की महिला टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। टीम की तरफ से अमृता जोसेफ ने 75 गेंद में नाबाद 57 रन की पारी खेल कर टीम को जीत दिलाई। वहीं करिश्मा ने 92 गेंद में नाबाद 48 रन की पारी खेली। बड़ौदा टीम से सिर्फ वाय एच भाटिया 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुई।गेंदबाजों को आसानी से नहीं मिले विकेटबड़ौदा की ओर से बालिंग करते हुए प्रज्ञा रावत ने 10 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए। केशा ने 9 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। छत्तीसगढ़ की ओर से बालिंग करते हुए ऋतु ने 10 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट लिए।आज राजस्थान से छत्तीसगढ़ का मैच24 छत्तीसगढ़ V/S राजस्थान26 छत्तीसगढ़ V/S हरियाणा28 छत्तीसगढ़ V/S जम्मू-कश्मीर01 अप्रैल छत्तीसगढ़ V/S असम03 अप्रैल छत्तीसगढ़ V/S गोवाआज की संभावित टीमशिवानी कृष्णा(कप्तान), मनप्रीत कौर, ममता भगत, दुर्गेशनंदिनी साहू, संजना पारधी, जागेश्वरी पटेल, लेखिका यादव, श्रृष्टि शर्मा, श्रद्धा वैष्णव, रितु मेश्राम, रेखा कोशले, गरिमा जंघेल, दीपिका तिवारी, दीप्ति ढीमर व विद्या वर्मा।