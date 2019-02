आप बेहतर बनने पैदा हुए हैं, एग्जाम से डरें नहीं, फेस करें

सेंट्रल बोर्ड सेकंडरी एजुकेशन ने देशभर के बोर्ड स्टूडेंट्स के नाम लेटर लिखा है। इस लेटर में सीबीएसई ने बच्चों को मोटिवेट किया है। कहा है कि, ये परीक्षा आपकी सफलता नहीं बल्की जिंदगी में आपकी असली ताकत जानने की है। बच्चों को कई माध्यमों से टिप्स दिए हैं। वहीं पैरेंट्स को लेकर भी इस लेटर में जिक्र किया है। सीबीएसई ऑब्जर्वर विभा झा कहती हैं, इस लेटर को सभी बच्चे और पैरेंट्स को पढ़ना चाहिए। इसलिए सीबीएसई ने लिखा है। जिसे हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, पढ़िए पूरा लेटर उनके ही शब्दों में...।किसी चीज की अहमियत उसके जाने या खत्म होने के बाद ही पता चलती है। जैसे चॉकलेट पेस्ट्री इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं स्कूल के दिनों की। आप 18,27,472 बच्चे जो दसवीं बोर्ड का एग्जाम देंगे। वो कुछ नया खोज लेने स्कूली यात्रा जारी रखेंगे। वहीं, 12,87,359 बच्चे 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं, उनकी दस्तक का हायर इंस्टीट्यूशंस को इंतजार रहेगा। स्कूल यानी कैम्पस, क्लासरूम, टीचर्स, सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, वॉल मैग्ज़ीन, फ्रेंड्स, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, टेस्ट्स और भी न जाने क्या क्या। स्कूल के दिन एजुकेशन के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इस दौर में हमारी Hard Disc सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है। स्कूल जहां आप जाने-अनजाने अपने दिमाग के Web Browser को खुला छोड़ देते हैं अपने सवालों की तलाश में। आप कई लाइफ स्किल्स को Download करते हैं। सीखने के इस रास्ते में कुछ Spams आते हैं तो मैसेंजर यानी आपके मेंटर हैं, लर्निंग का Bandwidth बहुत ही विस्तृत होता है। जिंदगी में स्कूल शायद एकमात्र ऐसी जगह है जहां Auto-correct, Backspace, Pause, Shift or Delete के ढेरों ऑप्शन हैं।इस बोर्ड एग्जाम्स से हम आपके सक्सेस या फेल्योर का पता नहीं लगा रहे हैं। यह आपकी जिंदगी के URLs (Uniform Resource Locators) की तरह हैं।Face (your) Books. Insta your studies. Do your best. Stay sharp.-टीम CBSE