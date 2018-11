रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किए ग्रुप सी परीक्षा के परिणाम

देशभर के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई ग्रुप सी असिस्टेंट लोको पायलेट और टेक्नीशियन की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 9 अगस्त से चार सितंबर के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा 64371 पदों के लिए हुई थी। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। यह परीक्षा पहली बार कम्प्यूटर बेस्ड हुई थी। रेलवे दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित करेगा। दूसरे चरण की परीक्षा 19 नवंबर से आयोजित की जा सकती है। पहले चरण की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारी ही दूसरे चरण की परीक्षा दे पाएंगे।उम्मीदवार कट ऑफ चेक करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Click here to know Normalized cut off Marks of 1st stage CBT for shortlisting of 2nd stage CBT under CEN 01/2018-Community wise के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3: अब पीडीएफ के रूप में कट ऑफ लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी।असिस्टेंट लोको पायलेट और टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं।स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए CEN-01/2018 Result of 1st Stage Computer Based Test (CBT) Shortlisted for 2nd Stage CBT (ALP & Technicians के लिंक पर क्लिक करें।स्टेप 3: उम्मीदवार अब अपना रोल नंबर पीडीएफ में चेक कर सकते हैं।उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2: अब वेबसाइट पर दिए गए The link for candidate login to view their score and Master QP with final Key under CEN 01/2018 के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें। स्टेप 4: आपका स्कोर और फाइनल आंसर की अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। स्टेप 5: आप अपने स्कोर का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं।