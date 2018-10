सु शांत सिंह राजपूत की अपकमिंग फिल्म ‘केदारनाथ’ का फर्स्ट लुक पोस्टर आैर टीजर जारी कर दिया गया है। पोस्टर में सुशांत, सारा को अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ चढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं टीजर में वे उनकी जान बचाते दिखाई दिए हैं। ये सारा अली खान की डेब्यू फिल्म है आैर इसका टीजर जबरदस्त है। आपदा के सीन्स बखूबी फिल्माए गए हैं। सारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर कर लिखा है... No tragedy, no wrath of nature, no act of God can defeat the power of love!7 दिसंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है। रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर इसके प्रोड्यूसर हैं।बदली गई रिलीज डेट, ‘2.0’ से टला क्लैशÁ‘केदारनाथ’ पहले रजनीकांत स्टारर ‘2.0’ की रिलीज के अगले दिन यानी कि 30 नवंबर को रिलीज होनी थी लेकिन मेकर्स ने इसे एक हफ्ते बाद रिलीज करने का फैसला लिया। प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने कहा है, ‘यह एक एपिक कहानी है। इसे रिलीज न करने का इंतजार अब मुझसे नहीं हो रहा है।’ वहीं निर्देशक अभिषेक कपूर कहते हैं, ‘यह देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के बैकड्रॉप में सेट लव स्टोरी है। यह फ्रेश और ओरिजनल लव स्टोरीज की कमी को दूर करेगी।’ वहीं प्रज्ञा कहती हैं..., ‘इसकी फिल्म की शूटिंग दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हुई है। यह एक तरह से हमारे लिए तपस्या रही है।’