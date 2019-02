Dainik Bhaskar Feb 25, 2019, 09:59 AM IST

केंद्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों को लिखा गया खुला पत्र

स्टूडेंट्स के नाम जारी किए गए इस लेटर को सभी पैरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़वाना चाहिए

बिलासपुर. प्यारे बच्चों... किसी चीज की अहमियत उसके जाने या खत्म होने के बाद ही पता चलती है। जैसे चॉकलेट पेस्ट्री इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं स्कूल के दिनों की। आप 18,27,472 बच्चे जो दसवीं बोर्ड का एग्जाम देंगे। वो कुछ नया खोज लेने स्कूली यात्रा जारी रखेंगे। वहीं, 12,87,359 बच्चे 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं, उनकी दस्तक का हायर इंस्टीट्यूशंस को इंतजार रहेगा।

स्कूल यानी कैम्पस, क्लासरूम, टीचर्स, सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, वॉल मैग्ज़ीन, फ्रेंड्स, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, टेस्ट्स और भी न जाने क्या क्या। स्कूल के दिन एजुकेशन के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इस दौर में हमारी Hard Disc सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है। स्कूल जहां आप जाने-अनजाने अपने दिमाग के Web Browser को खुला छोड़ देते हैं अपने सवालों की तलाश में। आप कई लाइफ स्किल्स को Download करते हैं।

सीखने के इस रास्ते में कुछ Spams आते हैं तो मैसेंजर यानी आपके मेंटर हैं, लर्निंग का Bandwidth बहुत ही विस्तृत होता है। ज़िंदगी में स्कूल शायद एकमात्र ऐसी जगह है जहां Auto-correct, Backspace, Pause, Shift or Delete के ढेरों ऑप्शन हैं, जो आपकी एजुकेशन को और बेहतर करते हैं।

आप जिस हद तक जाकर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हो, वही आपको ज़िंदगी में आने वाली कई तरह की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। अभी आप उस अवस्था में हैं जहां सभी तरह के डिस्ट्रैक्शंस पर आपने Firewall लगा रखा है। इस दौर में आपकी आशंकाओं का हमें भी आभास है। आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर लगातार सोच रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा चिंतित भी हैं।

जॉन गार्डनर कहते हैं- सार्थकता से आप अचानक नहीं टकराते, यह कोई पहेली हल करने या ट्रेजर हंट जैसा नहीं है। सार्थकता को आप अपनी ज़िंदगी में लाते हो- अपने अनुभवों से, अपने टैलेंट से। सार्थकता के सारे इंग्रीडिएंट्स यहीं मौजूद हैं। सिर्फ आप ही उन्हें एक साथ मिलाकर एक सही पैटर्न में ढाल सकते हैं, यही आपकी ज़िंदगी होगी। आपकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सक्सेस और फेल्योर का खास मतलब नहीं रह जाता।

इस बोर्ड एग्जाम्स से हम आपके सक्सेस या फेल्योर का पता नहीं लगा रहे हैं। यह आपकी ज़िंदगी के URLs (Uniform Resource Locators) की तरह हैं। एग्जाम का मकसद है यह पता लगाना कि आपकी असली ताकत, असली क्षमता किसमें है। इसके लिए आपके अंदर मौजूद नॉलेज Search Engine को थोड़ा सा हिलाते-डुलाते हैं। आप इन एग्जाम्स में कितने मार्क्स स्कोर करते हैं, भविष्य में आपको यह खुद भी याद नहीं रहेगा। लेकिन उन मार्क्स को लाने के लिए आपने जो मेहनत की, वह सदा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अपने भविष्य की ओर जाने की दिशा में ऐसे बन जाइए कि आपको कोई रोक न सके।



जो दिन आप एग्जाम की तैयारी में बिता रहे हैं वो आपकी खूबसूरत ज़िंदगी में Routers साबित हों। आप यूनीक हैं और इस यूनीकनेस को ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल करें- एग्जाम की तैयारियों और उसका सामना करने में भी। Face (your) Books. Insta your studies. Do your best. Stay sharp. आप awesome बनने के लिए पैदा हुए हैं, perfect बनने के लिए नहीं! हमारे सभी #studentunstoppables को ढेर सारी शुभकामनाएं।



-टीम CBSE