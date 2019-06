पिता के न रहने से बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है असर

किसी भी बच्चे के चरित्र को आकार देने में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। जर्नल फेमिली रिलेशंस में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार घर में पिता के न होने की स्थिति में बच्चों के कॉलेज की शिक्षा नहीं लेने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका के असमानता और भेदभाव पर आधारित समाज में पिता के कारण बहुत अंतर पड़ सकता है। 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिसर्च में बताया गया है, माता-पिता की एक समान आमदनी के बावजूद 99% मामलों में गोरे बच्चों की तुलना में अश्वेतों का प्रदर्शन खराब पाया गया। बाकी 1% मामलों में परिणाम बराबर रहे। अलबत्ता जिन बच्चों के पिता मौजूद नहीं रहे उनका प्रदर्शन ज्यादा प्रभावित हुआ। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि किसी समुदाय में केवल पिता की मौजूदगी का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।लड़के भाषण या उपदेशों की बजाय सामने मौजूद आदर्श से प्रभावित होते हैं। पैदल सेना के जवान फील्ड मैनुअल पढ़ते हैं लेकिन वे अनुभवी अधिकारियों से युद्ध की स्थितियों के बारे में सुनना चाहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी की स्थितियों के बारे में सुनना चाहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी निर्देशों की डायरी पढ़ेंगे पर वे मैदान में स्वयं गुर सिखाने वाले कोच के पास जाएंगे। दरअसल, लोग जीता-जागता उदाहरण देखना चाहते हैं। उससे प्रेरित होते हैं।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।जेफ्री क्लूगरअमेरिका के कई राज्यों में बच्चों को खसरे की वैक्सीन लगाने के खिलाफ अभियान ने पिछले कुछ समय से जोर पकड़ लिया है। 21 मई को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में कुछ महिलाओं ने राज्य विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में उस दिन वैक्सीन की अनिवार्यता के कानून की खामियों को दूर करने पर विचार हो रहा था। विरोध करने वाले कुछ एक्टिविस्ट का कहना है, वे वैक्सीन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन वैक्सीन लगवाने का फैसला माता-पिता पर छोड़ दिया जाना चाहिए।फीनिक्स में एरिजोना विधानसभा के सामने सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां पेरेंट्स को निजी विश्वास के आधार पर छूट देने का प्रावधान खत्म करने पर विचार हो रहा था। सैक्रामेंटो प्रदर्शन से तीन दिन पहले अलबनी, न्यूयॉर्क में एक रैली हुई। न्यूयॉर्क शहर और आसपास के इलाकों में खसरे के 600 मामले सामने आ चुके हैं। आस्टिन, टैक्सास में भी वैक्सीन लगाने के नियमों में सख्ती के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। अमेरिका के चार राज्यों- ओरेगाॅन, मिशिगन, ओकलाहोमा और टेक्सास में वैक्सीन विरोधी रजिस्टर्ड राजनीतिक अभियान समितियां (पीएसी) हैं। अलास्का और पश्चिम वर्जीनिया को छोड़कर हर राज्य में कम से कम एक वैक्सीन विरोधी संगठन काम कर रहा है। सबसे आक्रामक ग्रुप न केवल प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि समर्थक विधायकों के खिलाफ प्रारंभिक चुनावों में प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं।ज्यादातर राज्यों में सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों को टीका लगवाना अनिवार्य है। लेकिन, माता-पिता धार्मिक या निजी धारणा जैसे कारणों के आधार पर छूट ले सकते हैं। कई राज्यों में छूट समाप्त करने के ‌िवधेयक पेश किए गए हैं। इसके बाद वैक्सीन विरोधी अभियान तेज हो गया।वैक्सीन के खिलाफ यह अमेरिका में हर साल 40 लाख मामले होते थे। इनमें हर वर्ष 500 मौतें होती थीं।बीमारियों से संबंध जोड़ते हैंखसरा और अन्य वैक्सीन का विरोध करने वाले संगठन दावा करते हैं, वैक्सीन जानलेवा हैं। वे उनका संबंध ऑटिज्म, एडीएचडी, अवसाद और दमा से जोड़ते हैं। जबकि स्थिति अलग है। दुनियाभर में वैक्सीन के सुरक्षित होने और जीवन बचाने की उनकी ताकत पर आमराय है।अलेक्स फिट्जपैट्रिकयूट्यूब अपने प्लेटफार्म पर अापत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जाने पर एक बार फिर विवादों के घेरे में है। 5 जून को उसने घोषणा की कि वह गोरों की श्रेष्ठता,यहूदियों के जनसंहार और नाजी समर्थक वीडियो पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन पर विचार कर रही है। इस माह की शुरुआत में स्टीवन क्राउडर के एक वीडियो की पोस्टिंग पर यूट्यूब की जमकर आलोचना हुई थी। अनुदारवादी वीडियो बनाने वाले क्राउडर के 40 लाख सब्सक्राइबर हैं। वह लगातार न्यूज साइट वॉक्स के वीडियो हॉस्ट कार्लोस माजा को निशाना बनाता है। समलैंगिक माजा लैटिन अमेरिकी हैं।यूट्यूब ने पहले कहा, क्राउडर के वीडियो उसकी नीतियों के खिलाफ नहीं हैं। बाद में दबाव बढ़ने पर बताया गया, वे अपने वीडियो पर विज्ञापन के जरिए पैसा नहीं कमा सकेंगे। 5 जून को ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने कहा कि उसने किसी वीडियो के आधार पर नहीं बल्कि क्राउडर के व्यापक प्रभाव को देखते हुए यह कदम उठाया है। उसी दिन कंपनी ने किसी समूह के श्रेष्ठ होने और नस्लवाद से संबंधित वीडियो पर पाबंदी लगाने का एलान किया। 10 जून को एक कांफ्रेंस में यूट्यूब की सीईओ सूजन वोसिस्की ने कहा, 'नियमों में परिवर्तन का संबंध क्राउडर से नहीं है। हम इस पर कई माह से काम कर रहे थे'।मार्च में क्राइस्टचर्च जनसंहार के बाद ऑनलाइन उग्रवाद की आलोचना होने पर यूट्यूब अपनी नीतियों पर विचार कर रही होगी। स्थितियों को देखते हुए यूट्यूब की इच्छा या उसके नियमों को लागू करने की क्षमता पर सवाल उठते हैं। उसे अपनी नीति पर अमल के मामले में सतर्क रहना होगा। लगता है, उसकी नीति से किसी इरादे के बगैर उग्रपंथियों के विचारों का विरोध करने वाली रिसर्च ब्लॉक हुई है। दूसरी तरफ वोसिस्की ने क्राउडर घटना के लिए माफी मांगी है। उन्होंने, एक बयान में कहा, हमारे फैसले से समलैंगिक समुदाय आहत हुआ होगा पर हमारा एेसा इरादा नहीं था। 