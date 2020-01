धरती को बेहतर बनाने की फूड टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ रहा

दुनिया की सबसे युवा राष्ट्रप्रमुख फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन का रवैया बहुत व्यावहारिक है। वे चाहती हैं कि उन्हें किसी महिला की बजाय सामान्य तौर पर लिया जाए। किसी खास दर्जे की जरूरत नहीं है। कई लोग मानते हैं कि वे युवा महिला रोल मॉडल की बढ़ती कतार में अलग जगह बना सकती हैं। वैसे, वे ऐसे किसी लेबल से इनकार करती हैं। सना का कहना है, मौजूदा रोल मॉडल को उनके जेंडर या आयु ने विशेष हस्ती नहीं बनाया है। ग्रेटा थनबर्ग लड़की होने के कारण रोल मॉडल नहीं हैं। ग्रेटा ने जलवायु के पक्ष में आवाज उठाई है इसलिए वे रोल मॉडल हैं। वे मुद्दों के बारे में बात करती हैं लिहाजा लोगों को प्रेरित करती हैं।दिसंबर में सत्ता संभालने वाली 34 वर्ष की सना फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। उनकी पार्टी की चार प्रमुख नेता महिलाएं हैं। उनके 19 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 12 महिलाएं हैं। सना आमराय से काम करना चाहती हैं। वे सप्ताहांत में अपने पति और छोटी बेटी के पास घर आ जाती हैं। सना बताती हैं, वे स्थानीय जनरल स्टोर में किसी अन्य व्यक्ति के समान शॉपिंग करती हैं।सोलर फूड्स पानी, न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइ ऑक्साइड से गेहूं के आटे जैसा प्रोटीन बना रही है। इसमें खमीर उठाने जैसी प्रक्रिया के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैंं।ओडोनटोला कंपनी ने जलीय पौधों- एल्गी, माइक्रो एल्गी को मिलाकर सालमन मछली के स्वाद जैसा शाकाहारी प्रोडक्ट बनाया है। यूरोप के शाकाहारी स्टोर में इसकी बिक्री होती है। 2020 में संसार के कई देशों में इसकी बिक्री की तैयारी है।दक्षिण सैनफ्रांसिस्को में प्लेंटी कंपनी ऑटोमैटिक फार्म में सालभर हरी सब्जियां उगाती है। पौधों को हवा और सौर ऊर्जा से चलने वाली एलईडी लाइट्स से रोशनी मिलती है।हुएल कंपनी ऐसे पाउडर और पेय बनाती है जिनकी पौष्टिकता एक समय के भोजन के बराबर होती है। इनमें 27 विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर होते हैं। कंपनी ने 80 देशों में पांच करोड़ से अधिक प्रोडक्ट बेचे हैं।आज जिस तरह की खेती हो रही है, वह धरती के लिए ठीक नहीं है। खाने-पीने की चीजों को पैदा करने के तरीकों में परिवर्तन जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की 100 से अधिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जमीन और जल के बेतहाशा उपयोग से मनुष्य के लिए अपना खाना पैदा करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कई आंत्रप्रेन्योर ऐसी फूड टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहे हैं जिससे धरती को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।कई देशों में 47 से अधिक कंपनियां पौधों से मीट और डेयरी प्रोडक्ट बना रही हैं। इन कंपनियों ने पिछले एक दशक में 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक जुटा लिए हैं। डच कंपनी मोसा मीट और सैन डिएगो की कंपनी ब्लूनालू ने 7800 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये कंपनियां कोशिकाओं से मांस और मछली जैसा प्रोटीन बनाती हैं। नीदरलैंड्स, जापान और न्यूजीलैंड ने भी लैब में मांस बनाने की रिसर्च में पैसा लगाया है। कंपनियां मीट से आगे जाकर सोच रही हैं। प्लेंटी, कैलिफोर्निया और एरोफार्म, न्यूजर्सी ने 200 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। दोनों कंपनियां बड़े भवनों में फसल पैदा कर रही हैं। इन्हें वर्टिकल फार्म कहते हैं।कई वैज्ञानिक कुछ कंपनियों के इन दावों पर संदेह जताते हैं कि वे दस साल बाद बड़े पैमाने पर कोशिकाओं से मछलियां और मीट बना सकेंगी। वर्टिकल फार्म्स पर सवाल उठे हैं। इन्हें चलाना खर्चीला है। उनमें बिजली की जरूरत पड़ती है। परंपरागत खेती में फसल को रोशनी सूर्य से मिलती है। दूसरी तरफ फूड टेक्नोलॉजी कंपनियों का कहना है कि युवा पीढ़ी को पुराने लोगों की तुलना में धरती की अधिक चिंता है। इसलिए वे पौधों से बने प्रोटीन को बढ़ावा देंगे। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के सर्वे में बताया गया कि पौधों से बने मीट खाने वाले आधे लोगों की आयु 40 वर्ष से कम है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित।टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।, बिलासपुर, रविवार 26 जनवरी, 2020