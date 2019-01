टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ खतरों से डरने की जरूरत है

सिलिकॉन वैली का निर्माण इस आइडिया पर हुआ कि टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए कुछ बेहतर करने का माध्यम है। हमने देखा है कि इन स्वप्नदर्शियों और आदर्शवादी लोगों ने समाज को बदल दिया है। इस विचार पर जोर दिया गया कि हम जितनी ज्यादा सूचनाएं शेयर करेंेगे, उतने ही बेहतर नतीजे मिलेंगे। दुनिया को जोड़ने का वादा करने वाली कंपनियों से हमने यह करार किया था।लेकिन ऐसा नहीं हुआ हैसिलिकॉन वैली से आने वाली तमाम बुरी खबरों को देखते हुए एक पीढ़ी में हुए परिवर्तनों पर हमें गौर करना चाहिए। एपल ने स्मार्टफोन को सर्वव्यापी बना दिया। फेसबुक ने दो अरब से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। गूगल ने हर सवाल का जवाब खोजना संभव किया है। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, उबर जैसी कंपनियों ने समूचे उद्योगों को उलट दिया है। लेकिन, इन परिवर्तनों से कई अनचाहे नतीजे सामने आए हैं। हैकर्स हमारे डेटा और पहचान को चुरा रहे हैं। चुनावों को प्रभावित करने और असंतोष के बीज बोने के लिए सोशल मीडिया का हथियार के समान उपयोग हम देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स और चेहरे की पहचान के असर को लेकर आशंकाएं बढ़ी हैं।इनोवेशन की तेज गति के बीच नीतिशास्त्री और भविष्य पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ प्रश्न उठाते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? सर्वव्यापी सिस्टम किस तरह बच्चों के विकास और उनकी प्रेम करने की क्षमता को आकार देगा? अच्छी बात है कि सिलिकॉन वैली में कुछ लोग इन जरूरी सवालों पर शिक्षाविदों,नीति निर्माताओं और कंज्यूमर के साथ विचार कर रहे हैं। यहां हमने कुछ प्रमुख विचारकों से आने वाली चुनौतियों पर बात की है।पिछड़ती सरकारेंयह शक्तिशाली टेक्नोलॉजी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है लेकिन, हमें उससे जुड़े जोखिमों के बारे में आंखें खुली रखनी चाहिए। अब तक इस टेक्नोलॉजी ने साथ चलने के मामले में सरकारों को पीछे छोड़ दिया है। सरकारों को भेदभाव, प्राइवेसी को खतरों और लोकतांत्रिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के खिलाफ सुरक्षा के लिए नए कानून बनाना चाहिए। हमें ऐसा भविष्य चाहिए जिसमें कंपनियों को सामाजिक जिम्मेदारी और बिजनेस की कामयाबी के बीच चुनाव न करना पड़े।-ब्रेड स्मिथ,प्रेसीडेंट माइक्रोसॉफ्टबौद्धिक असमानताअब तक हम पैसे और अवसरों जैसे क्षेत्रों में असमानता का अनुभव करते रहे हैं। बौद्धिक गैरबराबरी अगला क्षेत्र हो सकता है। मतलब यह कि दिमाग में इंप्लांट चिप के कारण कुछ लोग अपने सोच-विचार की क्षमता बढ़ाकर स्वयं को औसत लोगों की तुलना में अधिक स्मार्ट बना सकते हैं। चूंकि न्यूरोसाइंटिस्ट दिमाग को पढ़ने और विचारों को बदलने में माहिर हो रहे हैं, इसलिए हम ऐसी दुनिया की ओर बढ़ चुके हैं जहां हम अापके दिमाग को भी बदल सकते हैं। यह भयभीत करने वाला आइडिया है कि कोई आपके दिमाग में अपने आइडिया डाल दे और इस भयावह स्थिति की आपको जानकारी न हो।-मोरान सर्फ, न्यूरोलॉजिस्ट, नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटीनिजी संबंधों पर प्रभावमानवीय विकास का हर पहलू, सेहत और उसकी अच्छाई प्रेमपूर्ण सामाजिक िरश्तों पर निर्भर करती है। कई ताजा अध्ययनों से पता लगा है, माता-पिता सैलफोन पर व्यस्त रहने के कारण इन संबंधों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक स्टडी का कहना है, जब माता-पिता अपने फोन पर जुटे रहते हैं तब छोटे बच्चों में नकारात्मक भाव आते हैं। उनमें जानने की प्रवृत्ति कम होती है। प्रायमरी स्कूलों के 74 प्रतिशत प्रिंसिपल ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी चिंता बच्चों के बीच भावनात्मक समस्याओं का बढ़ना है। हमारी डिजिटल आदतें हमारे व्यक्तिगत संबंधों के आड़े आ रही हैं।-कैथी हर्ष पासेक टेम्पल यूनिवर्सिटी,जोशुआ स्पेरो,एमडी हार्वर्डनैतिकता के प्रश्नचीनी साइंटिस्ट ही जियानकुई ने जब दावा किया कि उन्होंने जुड़वां लड़कियों के डीएनए की एडिटिंग की है, तब कानून क्या कर रहा था? इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले नियम महत्वपूर्ण हैं लेकिन, वे अक्सर अप्रभावी रहते हैं। नैतिक मूल्यों का तकाजा है कि पहले सोच-विचार किया जाए और बाद में कदम उठाएं। किसी भी संगठन में निर्णय लेने, प्रतिबद्धता और आगे बढ़ने के लिए नैतिकता को काम की आदत में शुमार किया जाना चाहिए।-सुसान लियातौड, लेक्चरर एथिक्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीजेमी दुचार्मेअमेरिका सहित कई देशों के लोग प्रोटीन के प्रति आसक्त हैं। सरकार के अनुमान के अनुसार अधिकतर अमेरिकी प्रतिदिन बहुत अधिक प्रोटीन खाते हैं। वे खासतौर से रेड मीट जैसे मांसाहारी प्रोटीन पसंद करते हैं। यह साफ होता जा रहा है कि रेड मीट का ज्यादा सेवन किस तरह सेहत के लिए हानिकारक है। रिसर्च में रेड और प्रोसीस्ड मीट के आहार का संबंध टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारियों, कैंसर सहित कई लाइलाज बीमारियों से पाया गया है। रेड मीट में सैचुरेटिड फैट की मात्रा बहुत अधिक रहती है। दूसरी तरफ पौधों के प्रोटीन की स्थिति उल्टी है। इन्हें खाने से लाइलाज बीमारियां कम होती हैं, आयु बढ़ती है, इनका फैट स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहता है और शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।विश्व इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की जनवरी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक बीफ के स्थान पर बीन्स, मटर, मूंगफली, मेवों जैसी प्रोटीन से भरपूर चीजें खाना न केवल लोगों बल्कि धरती के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यदि दुनियाभर में लोग बीफ की बजाय अन्य स्रोतों से प्रोटीन लेने लगें तो ग्रीन हाउस गैसों का निकलना 25 प्रतिशत घट जाएगा और बीमारियां 5 प्रतिशत कम हो जाएंगी। रेड मीट का उत्पादन पर्यावरण पर भारी पड़ता है, क्योंकि पशुपालन के लिए बहुत अधिक जमीन की जरूरत पड़ती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी ज्यादा होता है।16 जनवरी को लैंसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में 16 देशों के 37 विशेषज्ञों ने धरती के लोगों के लिए आदर्श डाइट पेश किया है। इसमें कम मांस और अधिक शाकाहारी फूड लेने पर जोर दिया गया है। इस बीच कई कंपनियों ने वैकल्पिक प्रोटीन के प्रोडक्ट बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इनमेें से कुछ पर नजर डालिए।लैब में तैयार मीट : कई कंपनियां पशु की कोशिकाओं से पोल्ट्री, पोर्क, बीफ और मछली जैसे फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए परीक्षण कर रही हैं।एल्गी : स्पिरुलिना या नीली-हरी एल्गी अंडों के समान पोषक हैं। उनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होता है।कीड़े-मकोड़े : खाने के लिए कीड़े पालना जानवर पालने से ज्यादा किफायती है। वे ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन करते हैं, जल्दी बढ़ते हैं।बीन्स : फाइबर, पोटेशियम, आयरन, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन से भरपूर बीन्स हर दृष्टि से लाभप्रद हैं। ये बीफ का सबसे अच्छा विकल्प हैं। पशुपालन से सभी तरह की 15 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।मेवे : इनमें भरपूर प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। इनके साथ रेड मीट से जुड़ी बीमारियां का खतरा भी नहीं है। इनकी पैदावार के दौरान लगभग शून्य कार्बन डाइ ऑक्साइड निकलती है।, बिलासपुर, रविवार, 20 जनवरी 2019एरिन बेकरअमेरिका में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मानते हैं कि महिलाओं से वेश्यावृत्ति कराना (सेक्स ट्रैफिंकिंग) कोई बड़ी समस्या नहीं है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनियाभर में सेक्स ट्रैफिकिंग 99 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। इसमें लगभग 48 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। इधर, बीते दस वर्ष में अमेरिका में सेक्स ट्रैफिकिंग के 32 हजार मामले दर्ज किए गए। फिर भी बहुत कम अमेरिकी जानते हैं कि सेक्स ट्रैफिकिंग क्या है, इसलिए कम लोग मदद मांगने आते हैं।फ्लोरिडा में मानव तस्करी रोकथाम की डायरेक्टर बेथानी गिलोट का कहना है, ऐसे लोग बड़ी संख्या में मिल जाएंगे जो विश्वास करते हैं कि अमेरिका में सेक्स ट्रैफिकिंग एक मुद्दा है। सच यह है कि अकेले फ्लोरिडा में 2017 में बाल सेक्स ट्रैफिकिंग के 470 मामले पाए गए। आम धारणा है कि विदेशों से उनकी मर्जी के खिलाफ अमेरिका लाई गई महिलाएं सेक्स शोषण या ट्रैफिकिंग के दायरे में आती हैं। वास्तव में अमेरिका में जन्मी महिलाएं और लड़कियां भी ट्रैफिकिंग की शिकार हैं। न्याय विभाग के अनुसार 2012 के बाद से सेक्स ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं में एक चौथाई श्वेत, एक चौथाई हिस्पेनिक और 40 प्रतिशत अफ्रीकी अमेरिकी रही हैं। अमेरिका में वाशिंगटन, मियामी,अटलांटा, ह्यूस्टन और लास वेगास जैसे इलाके सेक्स ट्रैफिकिंग के सर्किट में शामिल हैं। सुपर बोल, मोटर साइकिल रैलियों जैसे बड़े राष्ट्रीय स्पोर्टिंग इवेंट में यह कारोबार जमकर चलता है।इस वास्तविकता के बीच पिछले दस वर्ष से सोशल वर्कर सुश्री विंडी जो लेजेंको ने सेक्स ट्रैफिकिंग और यौन शोषण के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ रखा है। 50 वर्षीय लेजेंको स्वयं किसी तरह वेश्यावृत्ति के चंगुल से बच पाई हैं। वे नार्थ डकोटा राज्य के विलिसन शहर के आसपास ज्यादा सक्रिय हैं। 2009 से 2015 के बीच जब नार्थ डकोटा के तेल क्षेत्रों में तेल के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई तब हजारों कामगार आसपास के इलाकों से आ गए। पैसे की बरसात हो रही थी। एक समय विलिसन और आसपास पुरुषों-महिलाओं का अनुपात अमेरिका में सबसे ज्यादा असमान था। एक महिला की तुलना में पुरुषों की संख्या 10 से लेकर 20 थी। इससे वहां वेश्यावृत्ति ने जोर पकड़ा। महिलाओं, कम आयु की लड़कियों को बाहर से लाया जाने लगा था।लेजेंको 16 वर्ष की आयु में वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई थीं। वे दलालों के जिस गिरोह के कब्जे में थीं, उसने उनसे अन्य लड़कियों को लाने के लिए दबाव डालना शुरू किया। वे कुछ दिनों बाद भाग निकलीं। उन्होंने 2007 में ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम शुरू कर दिया। लेजेंको ने 2012 में फ्लोरिडा में सेक्स ट्रैफिकिंग से बची महिलाओं को संगठित किया। धीरे-धीरे नार्थ डकोटा में कई संगठनों और राज्य सरकार ने ट्रैफिकिंग के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। अब लेजेंको सेक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ सम्मेलनों में हिस्सा लेती हैं। पुलिस कर्मियों, सामाजिक संगठनों को इस बुराई के खिलाफ ट्रेनिंग देती हैं। वे विधानसभाओं में अपनी बात रखती हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग के मामलों में फ्लोरिडा, एरिजोना, मोंटाना और नार्थ डकोटा राज्यों में विशेषज्ञ के तौर पर गवाही देती हैं। हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाए। हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। इनोवेशन, नए आइडिया और अच्छे फीचर यूजर प्राइवेसी के साथ चल सकते हैं।पिछले वर्ष प्राइवेसी रेगुलेटर्स की एक ग्लोबल संस्था के सामने मैंने कुछ नियम रखे थे। ये हैं- पहला-पर्सनल डेटा रखने का अधिकार कम किया जाए। दूसरा-जानने का अधिकार कि कौन सा डेटा लेते हैं और क्यों। तीसरा- कंपनियों को कंज्यूमर के लिए डेटा को यहां से वहां देने की जानकारी आसानी से मुहैया कराना चाहिए। चौथा- यूजर को मांगने पर उनका डेटा ऑनलाइन दिया जाए।(कुक एपल के सीईओ हैं।)