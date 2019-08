अमेरिका में एक निवेश से हड़कंप! क्योंकि ये 1,422 करोड़ रुपए पुतिन के करीबी के हैं

साइमन शूस्टर, वेरा बरगेंग्रुएनअमेरिका में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के निकट सहयोगी अरबपति ओलेग डेरीपास्का के भारी इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई संसद सदस्यों ने एक अल्युमीनियम प्लांट में किए गए 1,422 करोड़ रुपए के निवेश पर चिंता जताई है। उनका कहना है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। रूस के लिए अमेरिका में राजनीतिक दखल का रास्ता खुलेगा।ब्रेडी इंडस्ट्रीज के एशलैंड, केंटुकी स्थित प्लांट में रूसी अल्युमीनियम कंपनी रूसाल ने 40% हिस्सेदारी खरीदी है। ब्रेडी के सीईओ क्रेग बाउचार्ड का कहना है, प्रस्तावित प्लांट से केंटुकी और अपालचिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। क्षेत्र में पिछले दिनों रेल कारखाने, तेल रिफायनरी और स्टील फैक्टरी में बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी हुई है।रूसी कंपनी से सौदे में अमेरिकी कोषालय विभाग के प्रतिबंध आड़े आ रहे थे। कंपनी के मालिक ओलेग के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल की विशेष वकील रॉबर्ट मुुलर ने जांच की है। कोषालय का कहना है, रूसी सत्ता के केंद्र- क्रेमलिन की अनिष्टकारी गतिविधियों, पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को अस्तव्यस्त करने के प्रयासों के कारण रूसाल या उसके बॉस से अमेरिकियों का सौदा करना अवैध है। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात से चिंतित नहीं हैं कि रूसाल, ब्रेडी या डेरीपास्का ने सौदे में कोई नियम तोड़े हैं। टाइम मैग्जीन की जांच में पाया गया कि रूसाल ने प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक साधनों का उपयोग किया है। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी राजनीति में पांव जमा लिए हैं। पूर्व उपविदेशमंत्री हीथर कोनले का कहना है, उन्होंने हमारे कानूनों, बैंकों, हमारे वकीलों और लॉबीइस्ट का उपयोग रणनीति के तहत किया है।प्रतिबंध खत्म कराने के लिए रूसाल ने वाशिंगटन में कई माह प्रयास किए। भारी मेहनताने पर लॉबीइंग करने वालों की सेवाएं ली गईं। केंटुकी के सांसद मिच मेककोनेल ने प्रतिबंध समाप्त कराने में मदद की है। मेककोनेल के दो पूर्व कर्मचारी संसद में ब्रेडी की तरफ से लॉबीइंग कर रहे हैं। 2018 के मध्यावधि चुनाव से पहले रूसाल के शेयरहोल्डर लेन ब्लावटनिक ने मेककोनेल से जुड़े रिपब्लिकन पार्टी के एक फंड मेंं सात करोड़ रुपए से अधिक दिए। वैसे, डेरीपास्का अमेरिका के मामलों में दिलचस्पी होने से इनकार करते हैं।सौदे के समर्थकों का कहना है, अालोचक राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है, विदेशी ताकतों से आर्थिक संबंधों से अमेरिका को फायदा है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले विदेशी पूंजी निवेश को रोकने कड़े नियम बनाए थे। लेकिन, रूसी अरबपति की कंपनी से सौदे का राष्ट्रपति की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। रूसाल और डेरीपास्का पर अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई थी। बड़े कार्पोरेशनों और यूरोपीय सरकारों ने अमेरिका से रूसाल पर प्रतिबंध हटाने की अपील की थी। जुलाई 2018 में रूसाल पर प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए।(साथ में एलाना अब्राम्सन)मरखाम हीड | अमेरिका की नेशनल मेडिसिन एकेडमी की सिफारिश है कि वयस्क महिला और पुरुष को प्रतिदिन कम से कम दो लीटर 691 मिलीलीटर और तीन लीटर 696 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन, सुबह, दोपहर और रात में भरपूर पानी पीना शरीर को हाइड्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। उत्तर केरोलिना रिसर्च कैम्पस के डायरेक्टर डेविड निएमैन कहते हैं, कई बोतल से पानी पीने का कोई परिणाम नहीं निकलता है। वह शरीर से बाहर चला जाता है। यूरिन सैंपलों के विश्लेषण पर स्टडी में पाया गया कि चाय, दूध और संतरे का जूस पानी की तुलना में शरीर को अधिक हाइड्रेट करते हैं। मतलब यह कि लोग पानी के बदले इन पेयों को पी सकते हैं। अमीनो एसिड, फैट्स और मिनरल्स के साथ पानी लेने से शरीर को अधिक पानी मिलता है।निएमैन की रिसर्च से यह भी पता लगा है कि एक्सरसाइज के बाद स्पोर्ट्स पेय से बेहतर एक केला खाना है। किसी फल के साथ पानी पीने से हाइड्रेशन बढ़ता है। इकट्ठे कई गिलास पानी पीने की बजाय हर 20-30 मिनट में थोड़ा पानी फायदा करता है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।उद्योगपति ओलेग डेरीपास्का के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन।साइमन शूस्टर, वेरा बरगेंग्रुएनअमेरिका में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के निकट सहयोगी अरबपति ओलेग डेरीपास्का के भारी इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई संसद सदस्यों ने एक अल्युमीनियम प्लांट में किए गए 1,422 करोड़ रुपए के निवेश पर चिंता जताई है। उनका कहना है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। रूस के लिए अमेरिका में राजनीतिक दखल का रास्ता खुलेगा।ब्रेडी इंडस्ट्रीज के एशलैंड, केंटुकी स्थित प्लांट में रूसी अल्युमीनियम कंपनी रूसाल ने 40% हिस्सेदारी खरीदी है। ब्रेडी के सीईओ क्रेग बाउचार्ड का कहना है, प्रस्तावित प्लांट से केंटुकी और अपालचिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। क्षेत्र में पिछले दिनों रेल कारखाने, तेल रिफायनरी और स्टील फैक्टरी में बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी हुई है।रूसी कंपनी से सौदे में अमेरिकी कोषालय विभाग के प्रतिबंध आड़े आ रहे थे। कंपनी के मालिक ओलेग के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल की विशेष वकील रॉबर्ट मुुलर ने जांच की है। कोषालय का कहना है, रूसी सत्ता के केंद्र- क्रेमलिन की अनिष्टकारी गतिविधियों, पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को अस्तव्यस्त करने के प्रयासों के कारण रूसाल या उसके बॉस से अमेरिकियों का सौदा करना अवैध है। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात से चिंतित नहीं हैं कि रूसाल, ब्रेडी या डेरीपास्का ने सौदे में कोई नियम तोड़े हैं। टाइम मैग्जीन की जांच में पाया गया कि रूसाल ने प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक साधनों का उपयोग किया है। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी राजनीति में पांव जमा लिए हैं। पूर्व उपविदेशमंत्री हीथर कोनले का कहना है, उन्होंने हमारे कानूनों, बैंकों, हमारे वकीलों और लॉबीइस्ट का उपयोग रणनीति के तहत किया है।प्रतिबंध खत्म कराने के लिए रूसाल ने वाशिंगटन में कई माह प्रयास किए। भारी मेहनताने पर लॉबीइंग करने वालों की सेवाएं ली गईं। केंटुकी के सांसद मिच मेककोनेल ने प्रतिबंध समाप्त कराने में मदद की है। मेककोनेल के दो पूर्व कर्मचारी संसद में ब्रेडी की तरफ से लॉबीइंग कर रहे हैं। 2018 के मध्यावधि चुनाव से पहले रूसाल के शेयरहोल्डर लेन ब्लावटनिक ने मेककोनेल से जुड़े रिपब्लिकन पार्टी के एक फंड मेंं सात करोड़ रुपए से अधिक दिए। वैसे, डेरीपास्का अमेरिका के मामलों में दिलचस्पी होने से इनकार करते हैं।सौदे के समर्थकों का कहना है, अालोचक राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है, विदेशी ताकतों से आर्थिक संबंधों से अमेरिका को फायदा है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले विदेशी पूंजी निवेश को रोकने कड़े नियम बनाए थे। लेकिन, रूसी अरबपति की कंपनी से सौदे का राष्ट्रपति की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। रूसाल और डेरीपास्का पर अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई थी। बड़े कार्पोरेशनों और यूरोपीय सरकारों ने अमेरिका से रूसाल पर प्रतिबंध हटाने की अपील की थी। जुलाई 2018 में रूसाल पर प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए।(साथ में एलाना अब्राम्सन)साइमन शूस्टर, वेरा बरगेंग्रुएनअमेरिका में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के निकट सहयोगी अरबपति ओलेग डेरीपास्का के भारी इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई संसद सदस्यों ने एक अल्युमीनियम प्लांट में किए गए 1,422 करोड़ रुपए के निवेश पर चिंता जताई है। उनका कहना है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। रूस के लिए अमेरिका में राजनीतिक दखल का रास्ता खुलेगा।ब्रेडी इंडस्ट्रीज के एशलैंड, केंटुकी स्थित प्लांट में रूसी अल्युमीनियम कंपनी रूसाल ने 40% हिस्सेदारी खरीदी है। ब्रेडी के सीईओ क्रेग बाउचार्ड का कहना है, प्रस्तावित प्लांट से केंटुकी और अपालचिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। क्षेत्र में पिछले दिनों रेल कारखाने, तेल रिफायनरी और स्टील फैक्टरी में बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी हुई है।रूसी कंपनी से सौदे में अमेरिकी कोषालय विभाग के प्रतिबंध आड़े आ रहे थे। कंपनी के मालिक ओलेग के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल की विशेष वकील रॉबर्ट मुुलर ने जांच की है। कोषालय का कहना है, रूसी सत्ता के केंद्र- क्रेमलिन की अनिष्टकारी गतिविधियों, पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को अस्तव्यस्त करने के प्रयासों के कारण रूसाल या उसके बॉस से अमेरिकियों का सौदा करना अवैध है। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात से चिंतित नहीं हैं कि रूसाल, ब्रेडी या डेरीपास्का ने सौदे में कोई नियम तोड़े हैं। टाइम मैग्जीन की जांच में पाया गया कि रूसाल ने प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक साधनों का उपयोग किया है। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी राजनीति में पांव जमा लिए हैं। पूर्व उपविदेशमंत्री हीथर कोनले का कहना है, उन्होंने हमारे कानूनों, बैंकों, हमारे वकीलों और लॉबीइस्ट का उपयोग रणनीति के तहत किया है।प्रतिबंध खत्म कराने के लिए रूसाल ने वाशिंगटन में कई माह प्रयास किए। भारी मेहनताने पर लॉबीइंग करने वालों की सेवाएं ली गईं। केंटुकी के सांसद मिच मेककोनेल ने प्रतिबंध समाप्त कराने में मदद की है। मेककोनेल के दो पूर्व कर्मचारी संसद में ब्रेडी की तरफ से लॉबीइंग कर रहे हैं। 2018 के मध्यावधि चुनाव से पहले रूसाल के शेयरहोल्डर लेन ब्लावटनिक ने मेककोनेल से जुड़े रिपब्लिकन पार्टी के एक फंड मेंं सात करोड़ रुपए से अधिक दिए। वैसे, डेरीपास्का अमेरिका के मामलों में दिलचस्पी होने से इनकार करते हैं।सौदे के समर्थकों का कहना है, अालोचक राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है, विदेशी ताकतों से आर्थिक संबंधों से अमेरिका को फायदा है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले विदेशी पूंजी निवेश को रोकने कड़े नियम बनाए थे। लेकिन, रूसी अरबपति की कंपनी से सौदे का राष्ट्रपति की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। रूसाल और डेरीपास्का पर अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई थी। बड़े कार्पोरेशनों और यूरोपीय सरकारों ने अमेरिका से रूसाल पर प्रतिबंध हटाने की अपील की थी। जुलाई 2018 में रूसाल पर प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए।(साथ में एलाना अब्राम्सन)जेमी दुचार्मेमोटापे से प्रभावित अमेरिकी बच्चों के बीच एक वेट लाॅस एप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 से 19 वर्ष आयु के लगभग 20% बच्चे, किशोर और युवा मोटे पाए गए हैं। 16 से 19 वर्ष आयु के 38% किशोर वजन घटाने की कोशिश करते हैं। आयु बढ़ने के साथ मोटे बच्चों को वजन घटाने में परेशानी होती है। कंसास में मर्सी चिलड्रंस हॉस्पिटल में बच्चों की वेट मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉ. ब्रुक स्वीनी कहती हैं, वजन घटाने की प्रक्रिया जितनी जल्द शुरू की जाए उतना ही अच्छा है।कुछ अध्ययनों से पता लगा है, अगर वजन कम करने के सही तरीके नहीं अपनाए जाएं तो खान-पान की आदतें बिगड़ती हैं। शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है। 2019 में एक स्टडी में पाया गया कि न्यूट्रिशन और फिटनैस एप का इस्तेमाल करने के बाद लोगों में पश्चाताप और सामाजिक अलगाव की भावना पाई गई।इधर, न्यूट्रीशन कंपनी वेट वॉचर्स (डबल्यूडबल्यू) ने 8 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए एक मुफ्त न्यूट्रिशन और वेट लॉस एप कर्बो लॉन्च किया है। बच्चों को नया टूल मुहैया कराने के लिए एप को जबर्दस्त प्रशंसा मिली है। डबल्यूडबल्यू ने न्यूट्रिशन एप कर्बो 2018 में खरीदा था।फिर उसमें सांस की एक्सरसाइज के निर्देश और स्नैपचैट का इंटरफेस जोड़ा। बच्चे या उनकी तरफ से पेरेंट बच्चे का वजन, ऊंचाई, आयु और स्वास्थ्य के लक्ष्य उसमें फीड करते हैं। लॉगइन कर जानकारी लेते हैं कि उन्हें क्या खाना है।ट्रम्प के साथी रूसी अरबपति के एजेंटरूसी कंपनी रूसाल यूरोप की सबसे बड़ी अल्युमीनियम निर्माता कंपनी है। उसके 13 देशों में 60,000 से अधिक कर्मचारी हैं। 2006 में अमेरिकी दूतावास के एक केबल में बताया गया, डेरीपास्का पुतिन की विदेश यात्राओं में उनके साथ स्थायी तौर पर रहते हैं। विकीलीक्स द्वारा प्रकाशित केबल के अनुसार डेरीपास्का उन दो-तीन अमीरों में शामिल हैं, जिनसे पुतिन के बेहद निकट रिश्ते हैं। डेरीपास्का ने अमेरिका में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिक ऑपरेटर पाल मेनाफोर्ट की सेवाएं ली थीं। 2016 में मेनाफोर्ट ट्रम्प चुनाव अभियान के चेयरमैन बने। डेरीपास्का के सहयोगी और पूर्व रूसी खुफिया एजेंट विक्टर बोयारकिन का कहना है, मेनाफोर्ट ने हमसे बहुत पैसा लिया है।, बिलासपुर, रविवार, 18 अगस्त 2019साइमन शूस्टर, वेरा बरगेंग्रुएनअमेरिका में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के निकट सहयोगी अरबपति ओलेग डेरीपास्का के भारी इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई संसद सदस्यों ने एक अल्युमीनियम प्लांट में किए गए 1,422 करोड़ रुपए के निवेश पर चिंता जताई है। उनका कहना है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। रूस के लिए अमेरिका में राजनीतिक दखल का रास्ता खुलेगा।ब्रेडी इंडस्ट्रीज के एशलैंड, केंटुकी स्थित प्लांट में रूसी अल्युमीनियम कंपनी रूसाल ने 40% हिस्सेदारी खरीदी है। ब्रेडी के सीईओ क्रेग बाउचार्ड का कहना है, प्रस्तावित प्लांट से केंटुकी और अपालचिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। क्षेत्र में पिछले दिनों रेल कारखाने, तेल रिफायनरी और स्टील फैक्टरी में बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी हुई है।रूसी कंपनी से सौदे में अमेरिकी कोषालय विभाग के प्रतिबंध आड़े आ रहे थे। कंपनी के मालिक ओलेग के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल की विशेष वकील रॉबर्ट मुुलर ने जांच की है। कोषालय का कहना है, रूसी सत्ता के केंद्र- क्रेमलिन की अनिष्टकारी गतिविधियों, पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को अस्तव्यस्त करने के प्रयासों के कारण रूसाल या उसके बॉस से अमेरिकियों का सौदा करना अवैध है। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात से चिंतित नहीं हैं कि रूसाल, ब्रेडी या डेरीपास्का ने सौदे में कोई नियम तोड़े हैं। टाइम मैग्जीन की जांच में पाया गया कि रूसाल ने प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक साधनों का उपयोग किया है। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी राजनीति में पांव जमा लिए हैं। पूर्व उपविदेशमंत्री हीथर कोनले का कहना है, उन्होंने हमारे कानूनों, बैंकों, हमारे वकीलों और लॉबीइस्ट का उपयोग रणनीति के तहत किया है।प्रतिबंध खत्म कराने के लिए रूसाल ने वाशिंगटन में कई माह प्रयास किए। भारी मेहनताने पर लॉबीइंग करने वालों की सेवाएं ली गईं। केंटुकी के सांसद मिच मेककोनेल ने प्रतिबंध समाप्त कराने में मदद की है। मेककोनेल के दो पूर्व कर्मचारी संसद में ब्रेडी की तरफ से लॉबीइंग कर रहे हैं। 2018 के मध्यावधि चुनाव से पहले रूसाल के शेयरहोल्डर लेन ब्लावटनिक ने मेककोनेल से जुड़े रिपब्लिकन पार्टी के एक फंड मेंं सात करोड़ रुपए से अधिक दिए। वैसे, डेरीपास्का अमेरिका के मामलों में दिलचस्पी होने से इनकार करते हैं।सौदे के समर्थकों का कहना है, अालोचक राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है, विदेशी ताकतों से आर्थिक संबंधों से अमेरिका को फायदा है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले विदेशी पूंजी निवेश को रोकने कड़े नियम बनाए थे। लेकिन, रूसी अरबपति की कंपनी से सौदे का राष्ट्रपति की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। रूसाल और डेरीपास्का पर अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई थी। बड़े कार्पोरेशनों और यूरोपीय सरकारों ने अमेरिका से रूसाल पर प्रतिबंध हटाने की अपील की थी। जुलाई 2018 में रूसाल पर प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए।(साथ में एलाना अब्राम्सन)जेमी दुचार्मेमोटापे से प्रभावित अमेरिकी बच्चों के बीच एक वेट लाॅस एप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 से 19 वर्ष आयु के लगभग 20% बच्चे, किशोर और युवा मोटे पाए गए हैं। 16 से 19 वर्ष आयु के 38% किशोर वजन घटाने की कोशिश करते हैं। आयु बढ़ने के साथ मोटे बच्चों को वजन घटाने में परेशानी होती है। कंसास में मर्सी चिलड्रंस हॉस्पिटल में बच्चों की वेट मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉ. ब्रुक स्वीनी कहती हैं, वजन घटाने की प्रक्रिया जितनी जल्द शुरू की जाए उतना ही अच्छा है।कुछ अध्ययनों से पता लगा है, अगर वजन कम करने के सही तरीके नहीं अपनाए जाएं तो खान-पान की आदतें बिगड़ती हैं। शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है। 2019 में एक स्टडी में पाया गया कि न्यूट्रिशन और फिटनैस एप का इस्तेमाल करने के बाद लोगों में पश्चाताप और सामाजिक अलगाव की भावना पाई गई।इधर, न्यूट्रीशन कंपनी वेट वॉचर्स (डबल्यूडबल्यू) ने 8 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए एक मुफ्त न्यूट्रिशन और वेट लॉस एप कर्बो लॉन्च किया है। बच्चों को नया टूल मुहैया कराने के लिए एप को जबर्दस्त प्रशंसा मिली है। डबल्यूडबल्यू ने न्यूट्रिशन एप कर्बो 2018 में खरीदा था।फिर उसमें सांस की एक्सरसाइज के निर्देश और स्नैपचैट का इंटरफेस जोड़ा। बच्चे या उनकी तरफ से पेरेंट बच्चे का वजन, ऊंचाई, आयु और स्वास्थ्य के लक्ष्य उसमें फीड करते हैं। लॉगइन कर जानकारी लेते हैं कि उन्हें क्या खाना है।साइमन शूस्टर, वेरा बरगेंग्रुएनअमेरिका में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के निकट सहयोगी अरबपति ओलेग डेरीपास्का के भारी इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई संसद सदस्यों ने एक अल्युमीनियम प्लांट में किए गए 1,422 करोड़ रुपए के निवेश पर चिंता जताई है। उनका कहना है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। रूस के लिए अमेरिका में राजनीतिक दखल का रास्ता खुलेगा।ब्रेडी इंडस्ट्रीज के एशलैंड, केंटुकी स्थित प्लांट में रूसी अल्युमीनियम कंपनी रूसाल ने 40% हिस्सेदारी खरीदी है। ब्रेडी के सीईओ क्रेग बाउचार्ड का कहना है, प्रस्तावित प्लांट से केंटुकी और अपालचिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। क्षेत्र में पिछले दिनों रेल कारखाने, तेल रिफायनरी और स्टील फैक्टरी में बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी हुई है।रूसी कंपनी से सौदे में अमेरिकी कोषालय विभाग के प्रतिबंध आड़े आ रहे थे। कंपनी के मालिक ओलेग के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल की विशेष वकील रॉबर्ट मुुलर ने जांच की है। कोषालय का कहना है, रूसी सत्ता के केंद्र- क्रेमलिन की अनिष्टकारी गतिविधियों, पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को अस्तव्यस्त करने के प्रयासों के कारण रूसाल या उसके बॉस से अमेरिकियों का सौदा करना अवैध है। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात से चिंतित नहीं हैं कि रूसाल, ब्रेडी या डेरीपास्का ने सौदे में कोई नियम तोड़े हैं। टाइम मैग्जीन की जांच में पाया गया कि रूसाल ने प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक साधनों का उपयोग किया है। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी राजनीति में पांव जमा लिए हैं। पूर्व उपविदेशमंत्री हीथर कोनले का कहना है, उन्होंने हमारे कानूनों, बैंकों, हमारे वकीलों और लॉबीइस्ट का उपयोग रणनीति के तहत किया है।प्रतिबंध खत्म कराने के लिए रूसाल ने वाशिंगटन में कई माह प्रयास किए। भारी मेहनताने पर लॉबीइंग करने वालों की सेवाएं ली गईं। केंटुकी के सांसद मिच मेककोनेल ने प्रतिबंध समाप्त कराने में मदद की है। मेककोनेल के दो पूर्व कर्मचारी संसद में ब्रेडी की तरफ से लॉबीइंग कर रहे हैं। 2018 के मध्यावधि चुनाव से पहले रूसाल के शेयरहोल्डर लेन ब्लावटनिक ने मेककोनेल से जुड़े रिपब्लिकन पार्टी के एक फंड मेंं सात करोड़ रुपए से अधिक दिए। वैसे, डेरीपास्का अमेरिका के मामलों में दिलचस्पी होने से इनकार करते हैं।सौदे के समर्थकों का कहना है, अालोचक राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है, विदेशी ताकतों से आर्थिक संबंधों से अमेरिका को फायदा है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले विदेशी पूंजी निवेश को रोकने कड़े नियम बनाए थे। लेकिन, रूसी अरबपति की कंपनी से सौदे का राष्ट्रपति की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। रूसाल और डेरीपास्का पर अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई थी। बड़े कार्पोरेशनों और यूरोपीय सरकारों ने अमेरिका से रूसाल पर प्रतिबंध हटाने की अपील की थी। जुलाई 2018 में रूसाल पर प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए।(साथ में एलाना अब्राम्सन)जेमी दुचार्मेमोटापे से प्रभावित अमेरिकी बच्चों के बीच एक वेट लाॅस एप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 से 19 वर्ष आयु के लगभग 20% बच्चे, किशोर और युवा मोटे पाए गए हैं। 16 से 19 वर्ष आयु के 38% किशोर वजन घटाने की कोशिश करते हैं। आयु बढ़ने के साथ मोटे बच्चों को वजन घटाने में परेशानी होती है। कंसास में मर्सी चिलड्रंस हॉस्पिटल में बच्चों की वेट मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉ. ब्रुक स्वीनी कहती हैं, वजन घटाने की प्रक्रिया जितनी जल्द शुरू की जाए उतना ही अच्छा है।कुछ अध्ययनों से पता लगा है, अगर वजन कम करने के सही तरीके नहीं अपनाए जाएं तो खान-पान की आदतें बिगड़ती हैं। शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है। 2019 में एक स्टडी में पाया गया कि न्यूट्रिशन और फिटनैस एप का इस्तेमाल करने के बाद लोगों में पश्चाताप और सामाजिक अलगाव की भावना पाई गई।इधर, न्यूट्रीशन कंपनी वेट वॉचर्स (डबल्यूडबल्यू) ने 8 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए एक मुफ्त न्यूट्रिशन और वेट लॉस एप कर्बो लॉन्च किया है। बच्चों को नया टूल मुहैया कराने के लिए एप को जबर्दस्त प्रशंसा मिली है। डबल्यूडबल्यू ने न्यूट्रिशन एप कर्बो 2018 में खरीदा था।फिर उसमें सांस की एक्सरसाइज के निर्देश और स्नैपचैट का इंटरफेस जोड़ा। बच्चे या उनकी तरफ से पेरेंट बच्चे का वजन, ऊंचाई, आयु और स्वास्थ्य के लक्ष्य उसमें फीड करते हैं। लॉगइन कर जानकारी लेते हैं कि उन्हें क्या खाना है।फेलिज सोलोमनहांगकांग में लगातार तीन माह से चल रहा आंदोलन शहर की आत्मा के खिलाफ चीन द्वारा छेड़े गए युद्ध के उग्र प्रतिरोध का नतीजा है। राष्ट्रपति शी जिन पिंग की सरकार ने सामाजिक नियंत्रण के माध्यमों का चुपचाप उपयोग किया है। अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की शुरुआत कर दी गई। लोगों को लगा कि शहर का अनूठा चरित्र और सभी तरह की स्वतंत्रता धीरे-धीरे खत्म हो रही है। आखिरकार चीन को हांगकांग सौंपे जाने की सालगिरह (1 जुलाई) पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा।हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन कहते हैं, ‘शी जिन पिंग जिस तरह चीन में असंतोष का दमन करते हैं, वैसा ही शहर में हो रहा है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्वस्त करने और कानून के शासन का खात्मा होने से लोग बेचैन हैं’।मौजूदा आंदोलन भगोड़ों और आरोपियों के मुख्यभूमि चीन भेजने के विधेयक के विरोध में भड़का है। असंतोष की लहर से पर्यटन, लग्जरी कारोबार और सर्विस इंडस्ट्री को ज्यादा नुकसान हुआ है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हांगकांग के प्रेसिडेंट तारा जोसेफ ने सरकार से निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कदम उठाने कहा है। बीजिंग से अधीरता के संकेत भी मिल रहे हैं। वह तेजी से गलत खबरें फैला रहा है। सरकार मौजूदा संकट को विदेशी ताकतों की दखलंदाजी मानती है। उसका दावा है, अमेरिका की अलगाववादियों से सांठगांठ है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में चीन से गंभीर चेतावनियां आने लगीं। हांगकांग में चीन के सर्वोच्च अधिकारी यांग गुआंग ने आगाह किया है कि ‘अशांति में आतंकवाद के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं’। अगर विरोध का फैलाव होता है तो हांगकांग सरकार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बुला सकती है। 1989 में थ्येन ऑनमन चौक की रैलियों के बाद चीन का पहला व्यापक विरोध हांगकांग में सामने आया है। इस विरोध का अंत निहत्थे लोगों की हत्याओं के रूप में हुआ था।(साथ में एमी गुनिया, चार्ली कैम्पबेल, मेडेलिन रोशे, जॉन वालकॉट)कई लोगों का विश्वास है कि धीमी आर्थिक विकास दर और अमेरिका से व्यापार युद्ध के बीच चीन 1989 के दोहराव से बच सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस मामले में चीन की आलोचना करने से इनकार किया है। उन्होंने रिपोर्टरों से कहा, उम्मीद है मामला शांति से सुलझ जाएगा।वादे भुलाने और आजादी पर अंकुश की कहानीहांगकांग के इस मोड़ पर पहुंचने की कहानी वादे भुलाने से जुड़ी है। 1997 में जब शहर ब्रिटेन से चीन के आधिपत्य में आया तो समझौते को- एक देश, दो सिस्टम नाम दिया गया था। 50 वर्ष के लिए क्षेत्र की स्वायत्तता बनाए रखने की गारंटी दी गई थी। हांगकांग पूर्व और पश्चिम के बीच सभी तरह के कारोबार का रास्ता है। उसकी साफ-सुथरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्म और अभिव्यक्ति की आजादी पर नागरिक गर्व करते हैं। पिछले 22 वर्षों में लोगों ने हांगकांग की मूल भावना को सुरक्षित रखने के लिए कई बार विरोध जताया है। 2003 में नेशनल सिक्यूरिटी विधेयक के खिलाफ 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। 2012 में छात्रों ने स्कूल, कॉलेजों के कोर्स में परिवर्तन का विरोध किया था।फेलिज सोलोमनहांगकांग में लगातार तीन माह से चल रहा आंदोलन शहर की आत्मा के खिलाफ चीन द्वारा छेड़े गए युद्ध के उग्र प्रतिरोध का नतीजा है। राष्ट्रपति शी जिन पिंग की सरकार ने सामाजिक नियंत्रण के माध्यमों का चुपचाप उपयोग किया है। अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की शुरुआत कर दी गई। लोगों को लगा कि शहर का अनूठा चरित्र और सभी तरह की स्वतंत्रता धीरे-धीरे खत्म हो रही है। आखिरकार चीन को हांगकांग सौंपे जाने की सालगिरह (1 जुलाई) पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा।हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन कहते हैं, ‘शी जिन पिंग जिस तरह चीन में असंतोष का दमन करते हैं, वैसा ही शहर में हो रहा है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्वस्त करने और कानून के शासन का खात्मा होने से लोग बेचैन हैं’।मौजूदा आंदोलन भगोड़ों और आरोपियों के मुख्यभूमि चीन भेजने के विधेयक के विरोध में भड़का है। असंतोष की लहर से पर्यटन, लग्जरी कारोबार और सर्विस इंडस्ट्री को ज्यादा नुकसान हुआ है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हांगकांग के प्रेसिडेंट तारा जोसेफ ने सरकार से निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कदम उठाने कहा है। बीजिंग से अधीरता के संकेत भी मिल रहे हैं। वह तेजी से गलत खबरें फैला रहा है। सरकार मौजूदा संकट को विदेशी ताकतों की दखलंदाजी मानती है। उसका दावा है, अमेरिका की अलगाववादियों से सांठगांठ है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में चीन से गंभीर चेतावनियां आने लगीं। हांगकांग में चीन के सर्वोच्च अधिकारी यांग गुआंग ने आगाह किया है कि ‘अशांति में आतंकवाद के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं’। अगर विरोध का फैलाव होता है तो हांगकांग सरकार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बुला सकती है। 1989 में थ्येन ऑनमन चौक की रैलियों के बाद चीन का पहला व्यापक विरोध हांगकांग में सामने आया है। इस विरोध का अंत निहत्थे लोगों की हत्याओं के रूप में हुआ था।(साथ में एमी गुनिया, चार्ली कैम्पबेल, मेडेलिन रोशे, जॉन वालकॉट)कई लोगों का विश्वास है कि धीमी आर्थिक विकास दर और अमेरिका से व्यापार युद्ध के बीच चीन 1989 के दोहराव से बच सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस मामले में चीन की आलोचना करने से इनकार किया है। उन्होंने रिपोर्टरों से कहा, उम्मीद है मामला शांति से सुलझ जाएगा।