छत्तीसगढ़ को पहली जीत की तलाश, विदर्भ से मैच आज से

स्पोर्ट्स रिपोर्टर | बिलासपुरछत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी के चौथे मैच में विदर्भ के खिलाफ मंगलवार को उतरेगी। चार दिवसीय मुकाबले रायपुर में बुधवार से खेले जाएंगे। पहले तीन मुकाबले में छत्तीसगढ़ को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। रेलवे के खिलाफ खेले गए अंतिम मैच में पहली पारी में बढ़त के आधार पर टीम को तीन जबकि छत्तीसगढ़ को एक अंक मिले। जिसके बाद छत्तीसगढ़ की टीम एलीट ग्रुप के पॉइंट टेबल में कुल तीन अंक के साथ अंतिम स्थान पर पहुंच गई है। जबकि विदर्भ पॉइंट टेबल में पांच अंक के साथ चौथे स्थान पर है। एेसे में छत्तीसगढ़ की टीम अपने घरेलू मैदान में दूसरा मैच जीतने के इरादे से उतरेगी।एलीट ग्रुप ए में आज इन टीमों के बीच मैचस्पोर्ट्स रिपोर्टर | बिलासपुरसाइकिल स्टंट में छत्तीसगढ़ के अभिषेक कुमार ने नेट चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल कर लिया है। यूरोप के एमटीबी स्टंट फोरम द्वारा कराई गई नेट चैम्पियनशिप में यूट्यूब पर साइिकल स्टंट के डाले गए वीडियो के आधार पर चयन किया जाता है। अभिषेक लगातार साइकिल स्टंट में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहें हैं। दो सालों से वह पोलैंड में हो रही साइकिल स्टंट चैम्पियनशिप में दूसरे और तीसरे स्थान पर रह चुके हैं। अभिषेक के यूट्यूब पर 20 लाख फालोवर और 21 हजार सस्क्राइबर हैं। इस चैम्पियनशिप में 20 देशों के साइकिल स्टंट करने वालों को शामिल किया गया था। तीन राउंड में चैम्पियनशिप में वीडियो की सत्यता और गुणवत्ता की बारीकियों से जांच की गई और उसके बाद परिणाम घोषित किए गए। टाॅप टेन में अभिषेक को पहला स्थान मिला है। अब अगले वर्ष पोलैंड में होने वाली साइकिल स्टंट चैम्पियशीप में अभिषेक को सीधे प्रवेश मिलेगा।छत्तीसगढ़ V/S विदर्भ (रायपुर में)कर्नाटक V/S महाराष्ट्र(मैसूर में)मुंबई V/S गुजरात(मुंबई में)सौराष्ट्र V/S बरोड़ा(राजकोट में)टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ओपनर बल्लेबाज हैं। तीन मैच की चार पारियों में ओपनर बल्लेबाज साहिल गुप्ता और ऋषभ तिवारी ने कुल 156 रन जोड़े हैं। दोनों के बीच अब तक बड़ी साझेदारी 90 रन की रही है। साहिल गुप्ता ने पहले मैच में सौराष्ट्र के खिलाफ अर्धशतक लगाया। जबकि ऋषभ अब तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। एेसे में हमारी ओपनिंग एक चिंता का विषय है।अब अगले साल होने वाली चैम्पियनशिप में अभिषेक को सीधे प्रवेश मिलेगाबिलासपुर, बुधवार 28 नवंबर, 2018स्पोर्ट्स रिपोर्टर | बिलासपुरकुंदन सिंह (25 गेंद, 33 रन, 5 चौके) और प्रीतम (14/3) विकेट की शानदार गेंदबाजी की बदौलत डीपी विप्र कॉलेज की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने मंगलवार को खेले गए दूसरे राउंड के मुकाबले में पेण्ड्रा कॉलेज की टीम को 34 रनों से हराया। एक अन्य मुकाबले में लोरमी ने कोटा कॉलेज को 7 विकेट से शिकस्त देकर अंतिम चार में प्रवेश कर लिया है। लोरमी की ओर से सतीश ने 33 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली। बुधवार को शासकीय जेपी वर्मा और सीएमडी बिलासपुर के बीच सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जंग होगी। दूसरे मैच में साइंस कॉलेज बिलासपुर और साइंस कॉलेज मुंगेली की टीम भिड़ेगी।राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में खेले जा रहे इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को पहला मैच सीएमडी और बिल्हा कॉलेज के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी सीएमडी कॉलेज की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 116 रनों का स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से उत्कर्ष ने 22 गेेंदों में 14 और ऋषभ ने 17 गेदंों में 14 रनों कीपारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिल्हा की टीम 13.6 ओवर में 79 रनों पर ढेर हो गई। टीम की ओर से परमेश्वर ने 23 और मनमोहन ने 21 रन बनाए। सीमएडी कॉलेज की ओर से शहबान ने सर्वाधिक विकेट चटकाए। 38 रनों से जीत दर्ज कर सीएमडी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी कोटा कॉलेज की टीम 93 रनों पर सिमट गई। टीम के भानू ने 24 रनों की पारी खेली। जवाब में उतरी लोरमी की टीम 12.5 ओवर में तीन विकेट पर लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से मैच अपने नाम किया। टीम की ओर से सतीष ने 33 गेदों मेें 27 रनों की पारी खेली।इस टूर्नामेंट में 21 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाएगा। मैच में निर्णायक की भूमिका रंजीत सिंह यादव, कमलेश चतुर्वेदी और शिव प्रताप सिंह ने निभाई। इस अवसर अजय मिश्रा, भानु बाजपेई, डॉक्टर अजय यादव, मुकेश भोरे, उल्लास बिरंगी, शेख अल्फाज, डॉ एम एल चंद्राकर, अजय पन्ना समेत अन्य लोग मौजूद रहे।अंतिम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी डीपी विप्र ने 16 ओवर में 100 रन बनाए। टीम की ओर से कुंदन सिंह ने 33 रनों की पारी खेली। उन्होंने 25 गेंदों का सामना कर 5 चौके जड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पेण्ड्र कॉजे की टीम 12.4 ओवर में 66 रनों पर सिमट गई। प्रितम ने तीन चिकेट चटकाए।