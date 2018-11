हार्वर्ड की दाखिला नीति पर भेदभाव की आड़ में निशाना

अमेरिका की बोस्टन जिला अदालत में 15 अक्टूबर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश देने में नस्ल के आधार पर भेदभाव के आरोपों पर मुकदमा शुरू होने से काफी पहले यह मामला चर्चित हो चुका था। इसके केन्द्र में कॉलेज एडमिशन में एफरमेटिव एक्शन (भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर देना) की नीति पर चल रही बहस है। ये नीतियां सदियों से चल रहे नस्लीय भेदभाव के बीच अफ्रीकी अमेरिकी और लेटिन छात्रों को फायदा पहुंचाने से जुड़ी हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हार्वर्ड की यह नीति एशियाई अमेरिकी छात्रों के साथ भेदभाव करती है। वैसे,भेदभाव की आड़ में यूनिवर्सिटी की उदार एडमिशन नीतियों को निशाना बनाया गया है। हालांकि,यूनिवर्सिटी किसी भी तरह के पक्षपात से इनकार करती है।यूनिवर्सिटी के वकील विलियम ली ने अदालत में कहा- हार्वर्ड नस्ल पर विचार किए बिना अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकती है। एडमिशन की अर्जियों में नस्ल को कभी भी नकारात्मक नजरिए से नहीं देखते हैं। लेकिन याचिका दाखिल करने वाले ग्रुप-स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन्स के वकील आने वाले दिनों में अदालत में दलील देंगे कि हार्वर्ड प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर हर साल एक समान नस्लीय संतुलन बनाए रखता है। वे इन निष्कर्षों पर फोकस करेंगे कि हार्वर्ड एशियाई-अमेरिकी आवेदकों को पर्सनल रेटिंग में कम अंक देता है, जबकि यह समूह अन्य नस्ल के लोगों के मुकाबले पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में बेहतर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने याचिका का समर्थन किया है।हार्वर्ड ने पहली बार दो वर्ष पहले अधिकतर गैर श्वेत छात्रों को एडमिशन दिया था। यूनिवर्सिटी में अभी हाल हुए प्रवेशों में एशियाई अमेरिकियों को 23 प्रतिशत, अफ्रीकी अमेरिकियों को 15 प्रतिशत और हिस्पैनिक या लेटिन छात्रों को 12 प्रतिशत एडमिशन मिले हैं। अमेरिका की आबादी में एशियाई अमेरिकी केवल छह प्रतिशत हैं। कई शिक्षाविदों का कहना है कि इस मुकदमे के दूरगामी नतीजे होंगे। स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन्स ग्रुप का गठन अनुदार वादी एक्टिविस्ट एडवर्ड ब्लम ने किया है। वे नस्ल पर आधारित एडमिशन की सभी नीतियों का विरोध करते हैं। उनका लक्ष्य एफरमेटिव एक्शन को समाप्त करना है। मुकदमा शुरू होने से एक दिन पहले बोस्टन में एक रैली में ब्लम ने कहा हमारे जैसे बहुनस्ली, बहुजातीय देश में हार्वर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के मामले में नस्ल या जातीयता फैक्टर नहीं होना चाहिए। ब्लम ने फिशर वि. टेक्सास यूनिवर्सिटी सहित एफर्मेटिव एक्शन को चुनौती देने वाले कई अन्य मुकदमे दायर कर रखे हैं। 2016 में फिशर के मामले में अदालत ने कहा था कि यूनिवर्सिटी का नस्ल के आधार पर एडमिशन देने का प्रोग्राम वैध है।आलोचकों ने ब्लम पर एशियाई अमेरिकी छात्रों के नाम पर देश की विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है।सर्वे से पता लगा है कि अधिकतर एशियाई अमेरिकी एफरमेटिव एक्शन नीतियों के समर्थक हैं। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर जूली पार्क कहती हैं- नस्ल पर आधारित एडमिशन सीमित जरिया है, लेकिन सभी नस्लों के छात्रों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। उनका कहना है अगर इस मामले या अन्य मामलों के कारण नस्ल के आधार पर दाखिले देने पर प्रतिबंध लगता है तो एशियाई अमेरिकियों सहित हर किसी का नुकसान होगा।अगर मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अनुदारवादी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से एफर्मेटिव एक्शन को जायज ठहराने वाले अन्य फैसले पलटे जा सकते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर जस्टिन ड्राइवर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान स्वरूप संकेत देता है कि एफर्मेटिव एक्शन के दिन गिनती के बचे हैं।अमेरिकी में वजन घटाने का सामान बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी वेट वॉचर्स ने पिछले माह अपना नाम बदलकर दो शब्दों -WW- का कर लिया है। वह अब वजन कम करने की बजाय वैलनेस को प्राथमिकता देती है। कंपनी सिर्फ आहार पर जोर देने के बदले शारीरिक गतिविधि, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दे रही है। मार्केट रिसर्च कंपनी एनपीडी ग्रुप के अनुसार 1991 में 31 प्रतिशत वयस्क कहते थे कि वे डाइटिंग पर हैं लेकिन 2018 में केवल 22 प्रतिशत लोगों ने ऐसा कहा है। 2017 में आधे से अधिक अमेरिकियों ने बताया कि वे कम आर्टिफिशियल चीजें खाने की कोशिश कर रहे हैं। 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा, उन्होंने इस वर्ष खाने के सामान पर न्यूट्रिशन के लेबल पढ़े हैं।केटी रैलीअमेरिका की बोस्टन जिला अदालत में 15 अक्टूबर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश देने में नस्ल के आधार पर भेदभाव कि एफर्मेटिव एक्शन के दिन गिनती के बचे हैं।सीन ग्रेगरीअमेरिका के कॉलेज खेलों की बुनियाद में जबर्दस्त गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए एक तथ्य पर गौर कीजिए। कॉलेज बास्केटबॉल लीग के इस सीजन की शुरुआत मिशिगन स्टेट- कंसास और ड्यूक- केंटुकी की टीमों के बीच मैच से होगी। अखबार यूएसए टुडे की जानकारी के अनुसार 2018 में इन चार टीमों के कोच का कुल वेतन दो करोड़ 60 लाख डॉलर होगा। दूसरी तरफ नेशनल कॉलेजिएयट एथलेटिक एसोसिएशन (एनसीएए) के नियमों के तहत खिलाड़ियों को वेतन देने पर रोक है। इस पाखंड पर 24 अक्टूबर को न्यूयॉर्क शहर की एक अदालत के फैसले से और आघात लगा है। कोर्ट का फैसला है कि खिलाड़ियों को वेतन देना न केवल एनसीएए के नियमों का उल्लंघन है बल्कि अब यह अपराध होगा। दरअसल, अमेच्योर खिलाड़ियों को चोरी-छिपे पैसा दिया जाता है।यह फैसला कॉलेज बास्केटबॉल में भ्रष्टाचार की दो वर्ष से चल रही फेडरल जांच का नतीजा है। केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने कई कॉलेजों में खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए अवैध भुगतान और रिश्वत देने के मामले पाए हैं। कई असिस्टेंट कोच, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया , बिलासपुर, सोमवार 5 नवंबर 2018 न्यूजर्सी, अमेरिका की मूल निवासी मेलर की संस्था मोर दैन मी अफ्रीकी देश लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में गरीब लड़कियों की मदद करती थी। बाद में उसने अपनी अकादमी खोली और उसे लाइबेरियाई सरकार से देश में 19 स्कूल चलाने का कांट्रेक्ट मिल गया। मेलर नेे सोशल मीडिया के माध्यम से दस लाख डॉलर भी जुटा लिए। उस दिन मेलर का भाषण समाप्त होने के बाद नामी इन्वेस्टर बर्कशायर हैथवे के चेयरमै