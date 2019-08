ट्रम्प ने कंपनियों को तस्करों पर लागू कानून के इस्तेमाल की धमकी दी

पीटर बेकर, कीथ ब्रेडशर | बियारिट्ज, फ्रांसअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि सभी अमेरिकी कंपनियों और कारोबारियों को चीन छोड़ने के लिए दी गई धमकी को लागू कराने के लिए उनके पास पर्याप्त अधिकार हैं। उन्होंने इस संबंध में आतंकवादियों, ड्रग तस्करों और ईरान, सीरिया, उत्तर कोरिया जैसे अछूत देशों को निशाना बनाने के लिए लागू नेशनल सिक्योरिटी कानून का जिक्र किया।ग्रुप 7 देशों की वार्षिक बैठक के लिए फ्रांस पहुंचने पर ट्रम्प ने टि्वटर पर एक मैसेज में इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का हवाला दिया। कानून के तहत राष्ट्रपति को अापराधिक सरकारों को अलग-थलग करने का अधिकार है। वैसे, इसमें टैरिफ विवाद पर किसी प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर से आर्थिक संबंध तोड़ने का प्रावधान नहीं है। ट्रम्प ने लिखा, झूठी खबरें देने वाले सभी रिपोर्टरों को 1977 के कानून की जानकारी नहीं होगी।अब तक विफल साबित व्यापार युद्ध के बीच राष्ट्रपति की ताजा धमकी से मंदी की कगार पर पहले से बैठी ग्लोबल अर्थव्यवस्था के अस्त-व्यस्त होने का खतरा खड़ा हो गया है। क्लॉथिंग, स्मार्टफोन से लेकर हर चीज के उत्पादन के लिए चीन पर निर्भर अमेरिकी कंपनियां भी प्रभावित होंगी। अगर ट्रम्प अपनी धमकी से पीछे हट जाते हैं तब भी चीन से संबंधों पर दूरगामी असर पड़ सकता है। चीन में कट्‌टरपंथी तबका राष्ट्रपति शी जिन पिंग पर अमेरिका के प्रति अधिक लड़ाकू रुख अपनाने के लिए दबाव डालेगा। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के आर्थिक सलाहकार रहे डेनियल प्राइस का कहना है, इन परिस्थितियों और उद्देश्यों के लिए इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल उसका दुुरुपयोग होगा। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को असाधारण खतरों और राष्ट्रीय आपातस्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है।© The New York Timesडोनाल्ड ट्रम्प ने टि्वटर पर लिखा है हम अपनी महान अमेरिकन कंपनियों को तत्काल चीन का विकल्प देखने का आदेश देते हैं। इसमें घर लौटने और अपने प्रोडक्ट यूएसए में बनाना भी शामिल है। राष्ट्रपति के सहायकों ने कहा कि अब तक ऐसा कोई आदेश तैयार नहीं किया गया है।पीटर बेकर, कीथ ब्रेडशर | बियारिट्ज, फ्रांसअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि सभी अमेरिकी कंपनियों और कारोबारियों को चीन छोड़ने के लिए दी गई धमकी को लागू कराने के लिए उनके पास पर्याप्त अधिकार हैं। उन्होंने इस संबंध में आतंकवादियों, ड्रग तस्करों और ईरान, सीरिया, उत्तर कोरिया जैसे अछूत देशों को निशाना बनाने के लिए लागू नेशनल सिक्योरिटी कानून का जिक्र किया।ग्रुप 7 देशों की वार्षिक बैठक के लिए फ्रांस पहुंचने पर ट्रम्प ने टि्वटर पर एक मैसेज में इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का हवाला दिया। कानून के तहत राष्ट्रपति को अापराधिक सरकारों को अलग-थलग करने का अधिकार है। वैसे, इसमें टैरिफ विवाद पर किसी प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर से आर्थिक संबंध तोड़ने का प्रावधान नहीं है। ट्रम्प ने लिखा, झूठी खबरें देने वाले सभी रिपोर्टरों को 1977 के कानून की जानकारी नहीं होगी।अब तक विफल साबित व्यापार युद्ध के बीच राष्ट्रपति की ताजा धमकी से मंदी की कगार पर पहले से बैठी ग्लोबल अर्थव्यवस्था के अस्त-व्यस्त होने का खतरा खड़ा हो गया है। क्लॉथिंग, स्मार्टफोन से लेकर हर चीज के उत्पादन के लिए चीन पर निर्भर अमेरिकी कंपनियां भी प्रभावित होंगी। अगर ट्रम्प अपनी धमकी से पीछे हट जाते हैं तब भी चीन से संबंधों पर दूरगामी असर पड़ सकता है। चीन में कट्‌टरपंथी तबका राष्ट्रपति शी जिन पिंग पर अमेरिका के प्रति अधिक लड़ाकू रुख अपनाने के लिए दबाव डालेगा। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के आर्थिक सलाहकार रहे डेनियल प्राइस का कहना है, इन परिस्थितियों और उद्देश्यों के लिए इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल उसका दुुरुपयोग होगा। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को असाधारण खतरों और राष्ट्रीय आपातस्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है।© The New York Timesपीटर बेकर, कीथ ब्रेडशर | बियारिट्ज, फ्रांसअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि सभी अमेरिकी कंपनियों और कारोबारियों को चीन छोड़ने के लिए दी गई धमकी को लागू कराने के लिए उनके पास पर्याप्त अधिकार हैं। उन्होंने इस संबंध में आतंकवादियों, ड्रग तस्करों और ईरान, सीरिया, उत्तर कोरिया जैसे अछूत देशों को निशाना बनाने के लिए लागू नेशनल सिक्योरिटी कानून का जिक्र किया।ग्रुप 7 देशों की वार्षिक बैठक के लिए फ्रांस पहुंचने पर ट्रम्प ने टि्वटर पर एक मैसेज में इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का हवाला दिया। कानून के तहत राष्ट्रपति को अापराधिक सरकारों को अलग-थलग करने का अधिकार है। वैसे, इसमें टैरिफ विवाद पर किसी प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर से आर्थिक संबंध तोड़ने का प्रावधान नहीं है। ट्रम्प ने लिखा, झूठी खबरें देने वाले सभी रिपोर्टरों को 1977 के कानून की जानकारी नहीं होगी।अब तक विफल साबित व्यापार युद्ध के बीच राष्ट्रपति की ताजा धमकी से मंदी की कगार पर पहले से बैठी ग्लोबल अर्थव्यवस्था के अस्त-व्यस्त होने का खतरा खड़ा हो गया है। क्लॉथिंग, स्मार्टफोन से लेकर हर चीज के उत्पादन के लिए चीन पर निर्भर अमेरिकी कंपनियां भी प्रभावित होंगी। अगर ट्रम्प अपनी धमकी से पीछे हट जाते हैं तब भी चीन से संबंधों पर दूरगामी असर पड़ सकता है। चीन में कट्‌टरपंथी तबका राष्ट्रपति शी जिन पिंग पर अमेरिका के प्रति अधिक लड़ाकू रुख अपनाने के लिए दबाव डालेगा। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के आर्थिक सलाहकार रहे डेनियल प्राइस का कहना है, इन परिस्थितियों और उद्देश्यों के लिए इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल उसका दुुरुपयोग होगा। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को असाधारण खतरों और राष्ट्रीय आपातस्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है।© The New York Times