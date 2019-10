एशिया में तीन में से दो महिलाओं को अपने जीवनकाल में हिंसा का शिकार होना पड़ता है

चीन में घरेलू हिंसा के खिलाफ मार्च 2016 में कानून लागू हुआ था। लेकिन, उसका इरादा परिवार में मधुर संबंधों को बढ़ावा देना है। न्यायाधीश अक्सर इसे महिलाओं की भलाई से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। 2009 से 2016 के बीच दाखिल तलाक के एक लाख 50000 मुकदमों का अध्ययन बताता है कि नए कानून से महिलाओं को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। चीन में पिछले वर्ष एक करोड़ जोड़े विवाह बंधन में बंधे थे। इनमें लगभग 45 लाख लोगों ने तलाक ले लिया है। लेकिन, कोर्ट में आने वाला छह में से एक मामला पेचीदा होता है। पिछले वर्ष दो तिहाई मामलों को पहली सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। प्रताड़ित महिलाओं को राहत नहीं मिलती है। कई बार जज अपनी नौकरी बचाने के लिए तलाक को मंजूरी नहीं देते हैं। न्यायाधीशों को मुकदमे निपटाने का लक्ष्य मिलता है। इसलिए जज के लिए तलाक से इनकार करना आसान तरीका है।भारत, चीन, इंडोनेशिया सहित हर जगह जमकर भेदभावएशिया के कई देशों में महिलाओं से भेदभाव आम है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले पुरुषों को कड़ा दंड नहीं मिल पाता है। भारत में 48 सांसदों, विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराधों के आरोप हैं या उन्हें सजा मिल चुकी है। देश में 2015 तक बीते पांच वर्षों में 40 हजार महिलाओं को दहेज के कारण जान गंवानी पड़ी थी। चुन-चुनकर बालिका भ्रूण गिराए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया और पेसिफिक में तीन में से दो महिलाओं को अपने जीवन में हिंसा का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर महिलाओं ने अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध के स्वर तेज किए हैं।हर कहीं महिलाओं को यातनाओं और प्रताड़ना से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सितंबर में नेपाल की संसद के स्पीकर कृष्ण बहादुर महारा ने शराब के नशे में एक महिला से उसके फ्लैट में बदसलूकी की थी। महिला ने पुलिस में शिकायत की। लेकिन, दबाव के कारण उसने आरोप वापस ले लिया था। इसके बाद विदेशी दूतावासों ने एक बयान देकर सरकार से महिला के मामले में कार्रवाई की मांग की थी। कुछ दिन के बाद महारा को पद छोड़ना पड़ा। पिछले सप्ताह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।इस वर्ष इंडोनेशिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व महिला शिक्षक को अश्लील रिकॉर्डिंग के लिए मर्यादा उल्लंघन का दोषी पाया था। महिला ने अपने बॉस के उससे कहे गए आपत्तिजनक संवादों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। राष्ट्रपति के क्षमादान से महिला को राहत मिली। कई बार महिला पुलिस और सैनिक अधिकारियों को अपना कौमार्य साबित करने के लिए शारीरिक परीक्षण कराना पड़ता है। कंबोडिया में महिलाओं के यौन शोषण के नाटक टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। दक्षिण कोरिया में पॉप इंडस्ट्री में महिलाओं से ड्रग के नशे में बलात्कार के ढेरों मामले सामने आ चुके हैं।एशिया में इसके साथ महिलाओं ने अपनी आवाज उठाने की शुरुआत की है। बांग्लादेश की गारमेंट फैक्टरियों में मीटू जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। जनवरी में पाकिस्तान में वकीलों ने प्रताड़ना पीड़ितों की मदद के लिए-अब और नहीं पोर्टल शुरू किया है। फिलीपीन्स में महिलाओं ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ पर चुटकुले सुनाने वाले राष्ट्रपति दुतेर्ते के खिलाफ मुहिम छेड़ी है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 