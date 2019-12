7 मैचों में 150 खिलाड़ियों ने खेला फुटबॉल दो मुकाबले ड्रा और पांच के परिणाम निकले

गोल्डन बेबी लीगत अंडर 8 की टीम आजाद एफसी के फारवर्ड खिलाड़ी कुशाग्र ने मैच समाप्ति के 3 मिनट पहले बाएं पैर से शानदार गोल कर अपनी टीम को संत माइकल इंग्लिश स्कूल के खिलाफ जीत दिलाई।आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की टेक्निकल गाइड लाइन में “यूनिवर्सल गोल्डन बेबी लीग” के फुटबॉल मैच का आयोजन कराया जा रहा। शनिवार को खेले गए सात मैचों में 150 से ज्यादा बच्चों ने स्पर्धा में हिस्सा लिया। जिसमें अंडर 8 के एक मैच, अंडर 10 के चार और अंडर 11 के दो मैचों के हुए।गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड पर दोपहर 2 से शाम 5 बजे के बीच तीनों ग्रुप के मैच एक साथ तीन ग्राउंड पर शुरू किए गए। जहां खिलाड़ियों के माता-पिता अपने बच्चों को स्पोर्टस में कैरियर बन सके इसके लिए खुद भी बच्चों का उत्साहवर्धन पूरे मैच के दौरान करते रहे। इस अवसर पर 150 से ज्यादा खिलाड़ियों के मैच देखने लोग पहुंचते रहे। अंडर 10 का मैच में संत माइकल और रैनबो स्कूल की टीमें ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी, जिससे दोनों टीमों के मैच समाप्ति पर स्कोर 0-0 रहा। जहां कुल चार मैच खेले गए। वही दूसरे ग्रुप अंडर 11 में ओपी जिंदल के प्रत्युष ने तीन गोल कर अपनी टीम को रीगल क्लब के खिलाफ 6-2 से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही एक रोमांचक मैच में संत माइकल स्कूल ने सेंट्रल स्कूल को 2-1 से हराया। वही अंडर अंडर के एक मैच का आयोजन हुआ। मैच का आयोजन शनिवार और रविवार को किया जाता है।मैच में फुटबॉल पर कब्जा करने का प्रयास करते खिलाड़ी।बेबी लीग मैच के परिणामग्रुप मैच परिणाम स्कोरअंडर 8 आजाद एफसी vs संत माइकल आजाद एफसी 1-0अंडर 10 संत माइकल vs रैनबो स्कूल ड्रा 0-0फ्लाइंग गर्ल्स vs दा फुटबॉल दा फुटबॉल 3-0मूविंग स्टार vs डीडब्लूपीएस मूविंग स्टार 2-0ओपी जिंदल vs संत माइकल ड्रा 0-0अंडर 11 ओपी जिंदल vs रीगल जुनियर ओपी जिंदल 6-2सेंट्रल स्कूल vs संत माइकल संत माइकल 2-1भास्कर संवाददाता। रायगढ़फुलटाइम के बाद भी नतीजा नहीं निकलने पर छुईपाली और भिलाई के बीच हुए फुटबॉल मैच का फैसला कराने पेनाल्टी शूटआउट कराया गया। इसके बाद भी दोनों टीमें 4-4 के साथ बराबरी पर रहीं। दुबारा पेनाल्टी शूटआउट कराया गया, भिलाई के स्टार खिलाड़ी कमल बॉल को गोलपोस्ट में डालने से जैसे ही चूके छुईपाली टीम जीत गई। रामभाटा स्थित संत माइकल चर्च ग्राउंड पर रोमांचक मुकाबलों के साथ एकतरफा मैच भी हुए। पहली बार रायपुर, बिलासपुर, डोंगरगढ़, कोरबा, जशपुर की टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिला।संत माइकल चर्च ग्राउंड पर शुक्रवार की सुबह साढ़े 9 बजे से पहला मुकाबला शुरू हुआ। स्टार परिवार रायपुर की टीम का मुकाबला जशपुर की टीम से हुआ। मैच के 9वें मिनट में ही जशपुर के फॉरवर्ड खिलाड़ी संदेश लकड़ा ने एक गोल कर दिया। इसके बाद वापसी करते हुए रायपुर की टीम ने एक गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके कुछ ही मिनटों के बाद जशपुर टीम ने एक और गोल कर मैच समाप्ति 2-1 के स्कोर से मुकाबला जीत लिया। दूसरा मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। जहां ज्योति क्लब कोरबा की टीम बिलासपुर की टीम से भिड़ी। फुल टाइम तक स्कोर 0-0 रहा। पेनाल्टी शूटआउट में बिलासपुर टीम 3-1 से जीत गई। अन्य मैच में नाइटराइडर्स गिनाबहार की टीम ने अपने स्टार मिडफील्डर सतीश के पहले हाफ के 10वें मिनट और दूसरे हाफ से 6वें मिनट में लगाए दो गोल की बदौलत टीम को बढ़त दिला दी। मैच समाप्ति के बाद ईगल क्लब कोरबा की टीम को 3-0 से हरा दिया। वहीं भिलाई ब्रदर्स की टीम ने सेकेंड हाफ में एक गोल कर कार्लोस पीसी बिलासपुर की टीम को 1-0 से हरा दिया।मैच के परिणाम