डिप्रेशन से दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर साल 71 लाख करोड़ रु. का नुकसान

दुनिया के हर देश में मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। अवसाद (डिप्रेशन) इतना बढ़ गया है कि वह लोगों की असमर्थता के प्रमुख कारणों में शामिल है। अमेरिका में 24 से 39 वर्ष की आयु (मिलेनियल्स) के लोगों में अवसाद तेजी से फैलती स्वास्थ्य समस्या है। ब्रिटेन में चैरिटी माइंड संस्था के सर्वे में 31 हजार कर्मचारियों ने बताया कि वे मानसिक परेशानी के शिकार हैं। इनमें से 52% लोगों ने कहा कि उन्हें अपने मौजूदा कार्यस्थल पर मानसिक समस्याओं का अनुभव होता है। मानसिक बीमारियों का लोगों की कार्यक्षमता पर खराब असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिप्रेशन और चिंता से ग्लोबल अर्थव्यवस्था को हर साल 71 लाख करोड़ रुपए से अधिक की उत्पादकता का नुकसान होता है।कर्मचारियों द्वारा अपनी परेशानी को छिपाने की संभावना कम ही रहती है। 2019 में अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएशन के एक सर्वे में पाया गया कि 20 से 37 वर्ष की आयु के 62% लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं। 54 से 72 साल की आयु के आधे लोग ही ऐसा करते हैं। नौकरी में परेशानी से उबरने का कोई सहारा न मिलने पर वे काम छोड़ देते हैं। आधे मिलेनियल्स और 2020 में 23 साल से कम आयु के 75% लोगों (जनरेशन जेड) ने मानसिक बीमारी के कारण नौकरी छोड़ दी। यह जानकारी स्वयंसेवी संगठन माइंड शेयर पार्टनर्स के 2019 में 1500 अमेरिकी कामगारों के सर्वे से मिली है।राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा 2001 में प्रारंभ शिक्षा सुधार अांदोलन से अमेरिका में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा है। टेस्टिंग पर जोर देने का सिस्टम विफल हो गया। बुश के बाद बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प के अभियानों के अच्छे नतीजे नहीं निकले हैं। दस साल से शिक्षा का स्तर स्थिर है। इन कार्यक्रमों में छात्रों को रोकने और कड़ी परीक्षा लेने के बिजनेस आइडिया को बेहतर परिणामों का रास्ता माना है। पहले अधिक पैसा लगाने, बेहतर प्रशिक्षित शिक्षक, क्लास के छोटे आकार के फार्मूले का महत्व था। नए सिस्टम में टेस्टिंग की रणनीति, प्रतिस्पर्धा और दंड पर अधिक ध्यान दिया है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित।टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।, रायगढ़, रविवार, 9 फरवरी 2020कई युवाओं को शिक्षा ऋण के साथ जीवन-यापन का बढ़ता खर्च उठाना पड़ रहा है। इसके साथ लोग मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा चर्चा करने लगे हैं। हाईस्कूल और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य क्लबों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएशन फाउंडेशन के एक सेंटर की डायरेक्टर डार्सी ग्रुटाडारो बताती हैं, कार्यस्थल पर मानसिक समस्याओं से पीड़ित कर्मचारियों की मदद के लिए कंपनियां अभियान चला रही हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर मैनेजरों को एक पुस्तिका बांटेगी। इसमें कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने के टिप्स होंगे। 2019 में बैंक ऑफ अमेरिका ने तनाव से निपटने के लिए 15 माह का मैनेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यूनिलीवर, स्टारबक्स और जेपोज सहित 200 कंपनियों ने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कार्यक्रम शुरू किए हैं। वे चार से आठ घंटे के कोर्स चलाते हैं। इनमें कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि किस तरह अपने परेशान साथियों को सहारा देना चाहिए।(टाइम और टाइम लोगो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुबंध के तहत किया गया है।)कर्मचारियों द्वारा अपनी परेशानी को छिपाने की संभावना कम ही रहती है। 2019 में अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएशन के एक सर्वे में पाया गया कि 20 से 37 वर्ष की आयु के 62% लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं। 54 से 72 साल की आयु के आधे लोग ही ऐसा करते हैं। नौकरी में परेशानी से उबरने का कोई सहारा न मिलने पर वे काम छोड़ देते हैं। आधे मिलेनियल्स और 2020 में 23 साल से कम आयु के 75% लोगों (जनरेशन जेड) ने मानसिक बीमारी के कारण नौकरी छोड़ दी। यह जानकारी स्वयंसेवी संगठन माइंड शेयर पार्टनर्स के 2019 में 1500 अमेरिकी कामगारों के सर्वे से मिली है।अच्छे कर्मचारियों को रखने की प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनियां अब मानसिक सेहत को महत्वपूर्ण मानती हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, केकेआर, बूज हेलन हेमिल्टन और यूनिलीवर जैसी ग्लोबल कंपनियां कर्मचारियों को एक-दूसरे के बीच डिप्रेशन की स्थिति पहचानने की ट्रेनिंग देती हैं। माइंड शेयर पार्टनर्स कंपनी की सीईओ केली ग्रीनवुड कहती हैं, ‘1950-60 के दशक की तुलना में अब कार्यसंस्कृति में बहुत बदलाव आ चुका है। आपसे काम के लिए 24 घंटे तैयार रहने की अपेक्षा होती है। यह स्थिति पिछली पीढ़ियों में नहीं थी’।कई युवाओं को शिक्षा ऋण के साथ जीवन-यापन का बढ़ता खर्च उठाना पड़ रहा है। इसके साथ लोग मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा चर्चा करने लगे हैं। हाईस्कूल और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य क्लबों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएशन फाउंडेशन के एक सेंटर की डायरेक्टर डार्सी ग्रुटाडारो बताती हैं, कार्यस्थल पर मानसिक समस्याओं से पीड़ित कर्मचारियों की मदद के लिए कंपनियां अभियान चला रही हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर मैनेजरों को एक पुस्तिका बांटेगी। इसमें कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने के टिप्स होंगे। 2019 में बैंक ऑफ अमेरिका ने तनाव से निपटने के लिए 15 माह का मैनेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यूनिलीवर, स्टारबक्स और जेपोज सहित 200 कंपनियों ने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कार्यक्रम शुरू किए हैं। वे चार से आठ घंटे के कोर्स चलाते हैं। इनमें कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि किस तरह अपने परेशान साथियों को सहारा देना चाहिए।युवाओं के बीच अस्वस्थता का प्रमुख कारण डिप्रेशन है। 15 से 19 वर्ष की आयु के लोगों की मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। 2017 में नौवीं और 12 वीं कक्षा की अश्वेत अमेरिकी लड़कियों के बीच आत्महत्या के प्रयास की दर गोरी लड़कियों से 70% अधिक पाई गई है। एक स्टडी के अनुसार बचपन की पीड़ा और व्यथा का सीधा संबंध जीवन में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से है।अमेरिकी संसद ने 2001 में नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कानून पास किया था। तीसरी से आठवीं क्लास के हर बच्चे के लिए परीक्षा अनिवार्य की गई। जिन स्कूलों के रिजल्ट अच्छे रहे उन्हें इनाम दिया गया। कमजोर रिजल्ट पर दंड का प्रावधान रखा। सरकारी स्कूलों में खर्चीला परीक्षा कार्यक्रम चला। शिक्षा के उच्च स्तर वाले किसी देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। ओबामा ने रेस टू द टॉप के तहत बुश की सजा देने की नीति को और आगे बढ़ा दिया।केंद्र सरकार का कार्यक्रम होने के कारण राज्यों और जिलों ने टेस्टिंग पर अरबों डॉलर खर्च किए। स्कूलों में खेलने और रीसिस का समय घटा दिया गया। नई ऑनलाइन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ कॉमन कोर स्टेंडर्ड चलाया। फिर भी, शिक्षा का राष्ट्रीय रिपोर्ट कार्ड- नेशनल असेसमेंट एजुकेशनल प्रोग्रेस-पिछले दस वर्ष से स्थिर है। कम नंबर पाने वाले छात्रों का स्तर और ज्यादा गिरा है। सरकार की तरफ से परीक्षा लेने वाले प्राइवेट चार्टर स्कूलों का स्तर ठीक नहीं रहा।राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा 2001 में प्रारंभ शिक्षा सुधार अांदोलन से अमेरिका में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा है। टेस्टिंग पर जोर देने का सिस्टम विफल हो गया। बुश के बाद बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प के अभियानों के अच्छे नतीजे नहीं निकले हैं। दस साल से शिक्षा का स्तर स्थिर है। इन कार्यक्रमों में छात्रों को रोकने और कड़ी परीक्षा लेने के बिजनेस आइडिया को बेहतर परिणामों का रास्ता माना है। पहले अधिक पैसा लगाने, बेहतर प्रशिक्षित शिक्षक, क्लास के छोटे आकार के फार्मूले का महत्व था। नए सिस्टम में टेस्टिंग की रणनीति, प्रतिस्पर्धा और दंड पर अधिक ध्यान दिया है।अमेरिकी संसद ने 2001 में नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कानून पास किया था। तीसरी से आठवीं क्लास के हर बच्चे के लिए परीक्षा अनिवार्य की गई। जिन स्कूलों के रिजल्ट अच्छे रहे उन्हें इनाम दिया गया। कमजोर रिजल्ट पर दंड का प्रावधान रखा। सरकारी स्कूलों में खर्चीला परीक्षा कार्यक्रम चला। शिक्षा के उच्च स्तर वाले किसी देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। ओबामा ने रेस टू द टॉप के तहत बुश की सजा देने की नीति को और आगे बढ़ा दिया।